Shaman написав:.......... але ніяк не бачить ЛАД, що Раша не готова домовлятися на більш-менш прийнятних варіантах для України - лише капітуляція України. точніше, зараз вони хочуть паузу, щоб трошки відійти від втрат, але з умовами - ви поки роззбройтесь й ніяких НАТО - а ми через пару років знову нападемо. схоже, декого такі умови миру влаштовують, але не притомних українців.
а радянський брухт у Раші такі закінчується. а те, що не закінчується м'ясо, зайвий раз каже про те, що за часи путіна росіян таки перетворили на націю е.анатів, які живи якісно не вміють, зато через це готові вбивати за гроші будь-кого. а у вороги записали всіх - й українців, й Захід, й взагалі всіх розумних людей, які не думають згідно російської пропаганди. пошукай в історії ЛАД - ще не було прикладів, щоб країни з таким устроєм довго існували. й не буде - хоча людей можуть встигнути вбити багато. але варіант один - доки вони існують, будуть вбивати, не забувай про це, коли хочеш з ними домовитися за будь-яку ціну
Для того, чтобы знать, на что "готова домовлятися Раша", надо хотя бы начать переговоры. detroytred вам уже разжевал мои слова, но, правда, вряд ли дойдёт.
ЛАД, ты ведь читаешь меня. Прочитаешь и это
1) Ты уже давно задвигаешь тему о том, что "мы ничего не знаем, чего хочет Россия". Пропуская простой факт, что Путин, открытым текстом заявил про условия "перемирия"(ты его назвал пропагандистским заявлением) - признать за Россией все области, записанные в её "конституцию". Ограничение в ЗСУ по численности и вооружению
2) Ты написал, что Shaman ничего не понимает. Чем доказал, что ты прекрасно понимаешь, чего именно хочет Путин и согласен на это
1) Я за переговоры. Всегда. Потому что, только встретившись и обсудив проблемы, можно придти к какому-то решению
2) НО, это не тот случай.
Зеленський:
"Якщо ми будемо об'єднані і будемо йти, наприклад, по формату Саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року. План буде готовий в будь-якому випадку. (...) Але план повинен бути об'єднаний з партнерами. Щоб ніхто не грався в свої ініціативи закінчення війни. І це буде залежати потім від партнерів, які будуть тиснути на Росію, щоб Росія погодилась сідати і думати про закінчення війни", – сказав він.
На думку Зеленського, закінчення війни не означає відвоювання силою всіх територій. За його словами, у цьому може допомогти "сила дипломатії", однак Україні все одно треба бути сильною на полі бою.
"Бажано не відступати, бажано стояти. А ще бажаніше провести якісь кроки, які послаблять Росію. Вона почне відступати. Це просто дасть вам більш сильніші позиції за столом перемовин. Але це не значить, що треба повертати всі території виключно зброєю", – наголосив він.
При цьому Зеленський не виключив можливість переговорів безпосередньо і з Володимиром Путіним.
"На другому Саміті миру – якщо буде готовий повністю план і якщо Росія буде готова проговорювати цей план і домовлятись про закінчення війни згідно статуту ООН і вирішення всіх тих криз, які вони принесли – то ми будемо готові говорити разом з партнерами з представниками Росії. І чи це буде Путін, або це буде не Путін – яка різниця. (...) Ну що ж, ми будемо говорити з тими, хто в Росії все вирішує", – пояснив президент. https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 03488.html
Це той же самий Зе, який видав указ про заборону і який постійно наголошує, що пу не зупиниться і т.д.
Faceless написав:.......... П.С. У нас ліфт ні, питання досі відкрите. Втім, найбільша проблема для сімей з дітьми і немолодими людьми. А так - ентузіазму не додає, звісно, але і особливих проблем піднятися на двозначний поверх немає. Два трека на плеері.
Кому как. В прошлом году я ещё ходил, а сейчас не пойду, лучше посижу, подожду пока свет включат. Дня 3 назад прозевал изменение графика, сидел до 24.00 на улице. Хорошо, что лето. За инфу спасибо. Инвертор с аккумом по цене сравнимо с генератором или дороже?
Не можу порівняти, не знаючи параметрів генератора, але, думаю, співставно. В нас все брутто вийшло близько 400к грн
detroytred написав: Тобі навіть Портніков сказав про припустимість розгляду такого варіанту. А ти кукарікуєш аргументацією сталінських часів --- дєскать пропонують, ведуть мову не такі.
І не бреши. Мови про віддачу нема і не було. Прибери брехню і вигадки зі свого опусу і побачиш, що аргументації там іншої нема.
Ще раз --- спробуй не вигадувати свою інтерпретацію, що начебто розуміють під перемовинами, а цитуй і спирайся на фактичні твердження.
Коли дурень да ще й брехливий -- це капець.
переговори треба без варіантів. Якби ми того року в цей час провели переговори то позиції були кращі. Зараз маятник на їх стороні. Тоді ми думали що одріжем крим. Зара вони думають ,що візьмуть все що внесли в конституцію. Значить десь будуть нарощувати перевагу. Судячи з того що Харків додавлювати не стали, тіки взяли за яйця, можливо так і за запоріжжя візьмуться. Одтиснути так щоб не хотілось одрізати коридор... і місто поставити під загрозу, чим не план? Понятно що кожен думає що його напрямок самий важливий, але пан полковник ,що там воєнна наука каже? Якщо вони перестануть бодатись з нами за роботіно а попруть приміром на степногірськ -камишуваху і потом основний на гуляйполе? Думаю вони повинні щось таке спробувати. В них часу ще є місяця 2 на підготовку до такого варіанту.
Letusrock написав:дійсно що таке для Успіха 6 років, дрібниці. нагадай хто тоді його замінить у 2028-му, якщо ти ні.
Я бачу що за демобілізацію найбільше переживає найзашуганіший бусифікацією... Але тема про страшну бусифікацію вже зійшла на нуль... правда якісь фантомні болі залишились в голові летусорка...але більшість навіть на цих сторінках їх вже не розганяють Ба більше , навіть речник ЗСУ заявив що ситуація з мобілізацією покращилась в рази..а тому навть ЗСУ проти того щоб зменшувався вік призову з 25 до20... Тобто як писав Будівельник - рекрутингові центри повністю замінять ТЦК ( а ТЦК буде використовуватись як інструмент вибивання штрафів у тих хто ЗСУ нафігнепотрібен , але яких летуроки так зашугали що вони вже не знають куди їм до розумних чи до красивих..) ПС летуорк , признайся- маєш родичів в ТЦК і маленьку долю( за розповсюдження страшилок про бусифікацію) від хабарів , адже чим більше ти залякаєш-тим більше родичам занесуть?