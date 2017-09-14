Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:25

Banderlog написав: що там воєнна наука каже? що там воєнна наука каже?

Сорян. Я технарь, технарь.Який трошки вміє читати тексти. Що виявилося за нинішнього часу не так вже й мало.Нехай свої думки по воєнній науці пишуть інші. Ті, хто читає про неї...А також ви. Як практик і в темі актуальніше нікуди. Пишіть. Ви знаєте більше.Я буду лише співставляти з іншими від кого чув та читав. І формувати свою картинку. Власну. Своє бачення.Тут форум ... для того, щоб учасники ділились своїми думками, баченнями, поглядами.Більше різного, більша конкуренція - ближче до об'єму інформації, який мінімально необхідний для формування більш достовірної картинки.Загальна картинка формується на базі думок-інфи розгляду з усіх рівнів: від глобального до тактичного, від філософсько фундаментального до практичного.Мене чому зацікавила ота хрєнова хфілософія (після хфізики. Я спочатку за фізику взявся)? Бо я побачив: коли будь-яка думка, подія, процес, явище підтверджуються фундаментальними законами хфілософії, то це ознака найбільшої ймовірністі істини.З.и. спитав учора у знайомого з помолодше... за який час він опанує Ф-16? За скільки місяців? Засміявся. Відповів - два тижні. Це за його спеціалізацією. Зброярі трохи нехай довше.Це я до того, що тут ми хрєнью займаємося -- тобто хоббі балачки. Але цікаві))) Потеревініти, поспілкуватися у віртуалі. Мізками пошурудіти. Хтось може відволіктися. Хтось посваритися. Хто за чим заходить.Хрєнью, бо не маємо достатньо інформації.