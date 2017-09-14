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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:23
1 Ставка НБУ =13% затверджена 25-07-2024 року
2 Ставка ЦБ РФ=18% затверджена 26-07-2024 року....
Щось не вяжеться з економічною стійкістю вЯлІкАй педерації........
ПС
Пентагон вже другий раз випадково знайшов додаткових 2 млрд доларів і відразу вирішив на ці гроші додатково відправити Україні озброєння....
а - Цікаво -скільки він ще випадково знайде?
б - цікаво - як це поєднується з нас зливають?
Востаннє редагувалось budivelnik
в П'ят 26 лип, 2024 19:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:25
Banderlog написав:
що там воєнна наука каже?
Сорян. Я технарь, технарь.
Який трошки вміє читати тексти. Що виявилося за нинішнього часу не так вже й мало.
Нехай свої думки по воєнній науці пишуть інші. Ті, хто читає про неї...
А також ви. Як практик і в темі актуальніше нікуди. Пишіть. Ви знаєте більше.
Я буду лише співставляти з іншими від кого чув та читав. І формувати свою картинку. Власну. Своє бачення.
Тут форум ... для того, щоб учасники ділились своїми думками, баченнями, поглядами.
Більше різного, більша конкуренція - ближче до об'єму інформації, який мінімально необхідний для формування більш достовірної картинки.
Загальна картинка формується на базі думок-інфи розгляду з усіх рівнів: від глобального до тактичного, від філософсько фундаментального до практичного.
Мене чому зацікавила ота хрєнова хфілософія (після хфізики. Я спочатку за фізику взявся)? Бо я побачив: коли будь-яка думка, подія, процес, явище підтверджуються фундаментальними законами хфілософії, то це ознака найбільшої ймовірністі істини.
З.и. спитав учора у знайомого з помолодше... за який час він опанує Ф-16? За скільки місяців? Засміявся. Відповів - два тижні. Це за його спеціалізацією. Зброярі трохи нехай довше.
Це я до того, що тут ми хрєнью займаємося -- тобто хоббі балачки. Але цікаві))) Потеревініти, поспілкуватися у віртуалі. Мізками пошурудіти. Хтось може відволіктися. Хтось посваритися. Хто за чим заходить.
Хрєнью, бо не маємо достатньо інформації.
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detroytred
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:30
budivelnik написав:
1 Ставка НБУ =13% затверджена 25-07-2024 року
2 Ставка ЦБ РФ=18% затверджена 26-07-2024 року....
Щось не вяжеться з економічною стійкістю вЯлІкАй педерації........
ПС
Пентагон вже другий раз випадково знайшов додаткових 2 млрд доларів і відразу вирішив на ці гроші додатково відправити Україні озброєння....
а - Цікаво -скільки він ще випадково знайде?
б - цікаво - як це поєднується з нас зливають
?
ставка цб турції?
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:31
pesikot написав:detroytred
Твоєю істерикою задоволений ...
Прекрасна, єталонна істерика ...
Прочитав у Banderlog
Чоловік-істерик - це ганебно для чоловічої суті
А теперь, навчись розуміти написане, якщо є чим розуміти ...
Навчись вже 2+2 складати в 4, а не в 10
І свою офігеність засунь собі в ...
Прибери свою дєжурну вигадку зі стелі в бік опонента про істерику і побачиш, що збудовано на нулі.
Аргументів від тебе нуль або мізер.
Тільки вигадки та брехня.
Особисто тобе вже не раз макав: чітко вкажи в чому полягає прояв моєї істерики?
Не зможеш. Бо нема його.
Чиста вигадка.
Краще згадай своє --- станемо з Будівельником спина до спини на захист (якщо війна).
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 26 лип, 2024 19:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:35
pesikot написав: sens написав: pesikot написав:
Итак ... переговоры ...1)
Я за переговоры. Всегда. Потому что, только встретившись и обсудив проблемы, можно придти к какому-то решению2)
НО, это не тот случай.3)
Под "переговорами" часто, и при чём сознательно понимают, мол, давайте отдадим территории и Путин успокоится.
Ведь люди важнее территорий.4)
Забывая о тех людях, которых отдают под оккупацию
Забывая тот простой исторический факт, что Путин не успокоится.
Если отдают, то почему не взять ещё бОльше
Вот такие "переговоры" нам предлагают парторги, военные мирного времени, не ездящие за хребет, прорабы с двумя высшими образованиями
PS. Традиционно, собираю тапки в свой адрес. Просьба тапки кидать парными, правый и левый ))
Люди Важливі,коли повернуться , якщо повернуться ,які умови для повернення? Закидали податками - воюємо далі,до кордонів Сибіру і до Тайваня
Ти знову розмовляєшь з голосами в своїй голові
Зупинись, почекай, перечитай, що я написав, декілька разів.
Сам читай ,написав коротко - території для людей. В рашці території багато , людей на 1 кВ Км , ось і рахуй , для чого верблюду пустеля
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sens
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:39
Banderlog написав: budivelnik написав:
1 Ставка НБУ =13% затверджена 25-07-2024 року
2 Ставка ЦБ РФ=18% затверджена 26-07-2024 року....
Щось не вяжеться з економічною стійкістю вЯлІкАй педерації........
ПС
Пентагон вже другий раз випадково знайшов додаткових 2 млрд доларів і відразу вирішив на ці гроші додатково відправити Україні озброєння....
а - Цікаво -скільки він ще випадково знайде?
б - цікаво - як це поєднується з нас зливають
?
ставка цб турції?
Ото перднув в калюжу ...
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pesikot
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:43
sens написав: pesikot написав:
Ти знову розмовляєшь з голосами в своїй голові
Зупинись, почекай, перечитай, що я написав, декілька разів.
Сам читай ,написав коротко - території для людей. В рашці території багато , людей на 1 кВ Км , ось і рахуй , для чого верблюду пустеля
Зеленський в інтерв'ю CBS: "Повертати території - це втрачати людей. Люди, якщо чесно, важливіші"
Два ключові моменти:
1. На разі ми воюємо за парітет.
2. Зе бачить перемогу наступним чином: Україні треба почати(!!!) визволяти території. Як тільки це почнеться, то влада в рашці зашатається, вона звернеться про мир, ми і партнери висунемо вимогу звільти всі території, вони підуть.
Це план.
Залишилося досягти паритету і потім почати визволення.
Звідки?
Мабуть Крим...
Під це формуються оті нові 14 (чи скільки там змі кажуть) нових бригад.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 26 лип, 2024 19:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:56
detroytred написав: sens написав: pesikot написав:
Ти знову розмовляєшь з голосами в своїй голові
Зупинись, почекай, перечитай, що я написав, декілька разів.
Сам читай ,написав коротко - території для людей. В рашці території багато , людей на 1 кВ Км , ось і рахуй , для чого верблюду пустеля
Зеленський в інтерв'ю CBS: "Повертати території - це втрачати людей. Люди, якщо чесно, важливіші"
Концепція змінилася.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 19:58
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Xenon
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 20:13
Xenon написав:
може менше крадівництва тоді вистачить, але ж треба шантаж, що пересічений у всьому винний, поганий народ попався?
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