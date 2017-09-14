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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 20:20
flyman написав: Xenon написав:
може менше крадівництва тоді вистачить, але ж треба шантаж, що пересічений у всьому винний, поганий народ попався?
Влада з народу який народ така і влада.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 20:23
flyman написав: Xenon написав:
може менше крадівництва тоді вистачить, але ж треба шантаж, що пересічений у всьому винний, поганий народ попався?
Це якийсь цирк.
Власне я прослухав і тут виклав посилання радіоінтерв'ю саме Підласи на початку року, де вона запевняла і чітко показувала, що з фінансуванням на цей рік все Ок навіть при будь-яких розкладах з допомогою від Штатів.
А тепер вона ж спокійнісінько каже -- все знали ще на початку року, але відкладали до останнього.
Ну і про яку довіру може бути мова?
Капець.
Нафіга я тоді десь годину слухав ...
Що можна обговорювати; яку думку можна мати, якщо ми банально не володіємо інформацією.
І про яке навішування відповідальності на пересічного може бути мова, коли він що з зав'язаними очима та заткнутими вухами приймає рішення.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 20:39
pesikot написав: Banderlog написав: budivelnik написав:
1 Ставка НБУ =13% затверджена 25-07-2024 року
2 Ставка ЦБ РФ=18% затверджена 26-07-2024 року....
Щось не вяжеться з економічною стійкістю вЯлІкАй педерації........
ПС
Пентагон вже другий раз випадково знайшов додаткових 2 млрд доларів і відразу вирішив на ці гроші додатково відправити Україні озброєння....
а - Цікаво -скільки він ще випадково знайде?
б - цікаво - як це поєднується з нас зливають
?
ставка цб турції?
Ото перднув в калюжу ...
постарайтесь чуть ширше розвинуть думку. Бо ніби й понятно... но шо конкрєтно ви мали на увазі?
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 21:15
Xenon написав:
❗️Демобилизации не будет до конца войны, заявил спикер Рады Стефанчук, намекая, что следствием этого может стать захват Украины Россией.
Смотрите, по поводу демобилизации. Я не знаю такую страну, которая бы во время войны проводила демобилизацию. Вернее, я знаю такую страну - это Украинская народная республика 1919 года. Пожалуйста, у меня есть потребность рассказывать, что было дальше, в 1919 году?
- заявил Стефанчук в эфире Рады.
а де воюють родичі всіх цих стефпнчуків? прям мосєйчучка в квадраті.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 21:17
pesikot написав: Letusrock написав:
тобто якщо війна до 2050 то живим звідти можна вийти або в 60+ або в СЗЧ?
1941 рік, СРСР, багато було демобілізацій з того часу
Деяких в 1947 році демобілізували
чи уроки історії прогулював в школі ?
а тоді родичі парторгів також не воювали?
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 21:22
Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав:
..........
П.С. У нас ліфт ні, питання досі відкрите. Втім, найбільша проблема для сімей з дітьми і немолодими людьми. А так - ентузіазму не додає, звісно, але і особливих проблем піднятися на двозначний поверх немає. Два трека на плеері.
Кому как.
В прошлом году я ещё ходил, а сейчас не пойду, лучше посижу, подожду пока свет включат. Дня 3 назад прозевал изменение графика, сидел до 24.00 на улице. Хорошо, что лето.
За инфу спасибо.
Инвертор с аккумом по цене сравнимо с генератором или дороже?
Не можу порівняти, не знаючи параметрів генератора, але, думаю, співставно. В нас все брутто вийшло близько 400к грн
Можете сказати потужність генератора та інвертора, акумулятори якого типу та ємності ставили?
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 21:28
budivelnik написав:
Ба більше , навіть речник ЗСУ заявив що ситуація з мобілізацією покращилась в рази..а тому навть ЗСУ проти того щоб зменшувався вік призову з 25 до20...
Тобто як писав Будівельник - рекрутингові центри повністю замінять ТЦК ( а ТЦК буде використовуватись як інструмент вибивання штрафів у тих хто ЗСУ нафігнепотрібен , але яких летуроки так зашугали що вони вже не знають куди їм до розумних чи до красивих..)
як дивно читати приховану радість тих хто розуміє що на фронт підуть інші замість нього.
інші будуть калічитися та гинути. гидко.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 21:39
_Mykola_ написав: Faceless написав: ЛАД написав:
Кому как.
В прошлом году я ещё ходил, а сейчас не пойду, лучше посижу, подожду пока свет включат. Дня 3 назад прозевал изменение графика, сидел до 24.00 на улице. Хорошо, что лето.
За инфу спасибо.
Инвертор с аккумом по цене сравнимо с генератором или дороже?
Не можу порівняти, не знаючи параметрів генератора, але, думаю, співставно. В нас все брутто вийшло близько 400к грн
Можете сказати потужність генератора та інвертора, акумулятори якого типу та ємності ставили?
Ліфепо на 20+кВт*год
Інвертор дея десь на 12 кВт (мабуть через стартовий струм)
А генератора спеціально на то і не брали.
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Додано: П'ят 26 лип, 2024 21:40
budivelnik написав:
Але тема про страшну бусифікацію вже зійшла на нуль... правда якісь фантомні болі залишились в голові летусорка...але більшість навіть на цих сторінках їх вже не розганяють
Ба більше , навіть речник ЗСУ заявив що ситуація з мобілізацією покращилась в рази..а тому навть ЗСУ проти того щоб зменшувався вік призову з 25 до20...
Ми напевно на інших планетах живемо, на Марсі, після 16-го повинні були зникнути з вулиць, але не зникли, кожен день у марсіанських ТГ каналах, та навіть і місцевих телеканалах з'являються відосики ганьби яка продовжується, хоча всі правові механізми щоб їх вже не було як таких, вже запрацювали.
Якесь дивне відчуття невідповідності того що відбувається водночас на Землі та на Марсі...
На Землі такого ж немає, то тільки на Марсі таке може бути?
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