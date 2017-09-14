Додано: П'ят 26 лип, 2024 20:23

flyman написав: Xenon написав: В кінці вересня військові можуть залишитись без виплат, – голова бюджетного Комітету Підласа.



Це станеться , якщо Рада не додасть на оборону 500 млрд грн, а це можливо тільки у випадку підвищення податків.



https://www.epravda.com.ua/publications ... 26/717191/

може менше крадівництва тоді вистачить, але ж треба шантаж, що пересічений у всьому винний, поганий народ попався? може менше крадівництва тоді вистачить, але ж треба шантаж, що пересічений у всьому винний, поганий народ попався?

Це якийсь цирк.Власне я прослухав і тут виклав посилання радіоінтерв'ю саме Підласи на початку року, де вона запевняла і чітко показувала, що з фінансуванням на цей рік все Ок навіть при будь-яких розкладах з допомогою від Штатів.А тепер вона ж спокійнісінько каже -- все знали ще на початку року, але відкладали до останнього.Ну і про яку довіру може бути мова?Капець.Нафіга я тоді десь годину слухав ...Що можна обговорювати; яку думку можна мати, якщо ми банально не володіємо інформацією.І про яке навішування відповідальності на пересічного може бути мова, коли він що з зав'язаними очима та заткнутими вухами приймає рішення.