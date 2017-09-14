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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 91959196919791989199>
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 20:20

  flyman написав:
  Xenon написав:
В кінці вересня військові можуть залишитись без виплат, – голова бюджетного Комітету Підласа.

Це станеться , якщо Рада не додасть на оборону 500 млрд грн, а це можливо тільки у випадку підвищення податків.

https://www.epravda.com.ua/publications ... 26/717191/

може менше крадівництва тоді вистачить, але ж треба шантаж, що пересічений у всьому винний, поганий народ попався?

Влада з народу який народ така і влада.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 20:23

  flyman написав:
  Xenon написав:
В кінці вересня військові можуть залишитись без виплат, – голова бюджетного Комітету Підласа.

Це станеться , якщо Рада не додасть на оборону 500 млрд грн, а це можливо тільки у випадку підвищення податків.

https://www.epravda.com.ua/publications ... 26/717191/

може менше крадівництва тоді вистачить, але ж треба шантаж, що пересічений у всьому винний, поганий народ попався?

Це якийсь цирк.
Власне я прослухав і тут виклав посилання радіоінтерв'ю саме Підласи на початку року, де вона запевняла і чітко показувала, що з фінансуванням на цей рік все Ок навіть при будь-яких розкладах з допомогою від Штатів.
А тепер вона ж спокійнісінько каже -- все знали ще на початку року, але відкладали до останнього.

Ну і про яку довіру може бути мова?
Капець.
Нафіга я тоді десь годину слухав ...
Що можна обговорювати; яку думку можна мати, якщо ми банально не володіємо інформацією.

І про яке навішування відповідальності на пересічного може бути мова, коли він що з зав'язаними очима та заткнутими вухами приймає рішення.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 20:39

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  budivelnik написав:1 Ставка НБУ =13% затверджена 25-07-2024 року
2 Ставка ЦБ РФ=18% затверджена 26-07-2024 року....

Щось не вяжеться з економічною стійкістю вЯлІкАй педерації........

ПС
Пентагон вже другий раз випадково знайшов додаткових 2 млрд доларів і відразу вирішив на ці гроші додатково відправити Україні озброєння....

а - Цікаво -скільки він ще випадково знайде?
б - цікаво - як це поєднується з нас зливають?
ставка цб турції?

Ото перднув в калюжу ...
постарайтесь чуть ширше розвинуть думку. Бо ніби й понятно... но шо конкрєтно ви мали на увазі?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 21:15

  Xenon написав:
❗️Демобилизации не будет до конца войны, заявил спикер Рады Стефанчук, намекая, что следствием этого может стать захват Украины Россией.

Смотрите, по поводу демобилизации. Я не знаю такую страну, которая бы во время войны проводила демобилизацию. Вернее, я знаю такую страну - это Украинская народная республика 1919 года. Пожалуйста, у меня есть потребность рассказывать, что было дальше, в 1919 году?
- заявил Стефанчук в эфире Рады.


а де воюють родичі всіх цих стефпнчуків? прям мосєйчучка в квадраті.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 21:17

  pesikot написав:
  Letusrock написав:тобто якщо війна до 2050 то живим звідти можна вийти або в 60+ або в СЗЧ?

1941 рік, СРСР, багато було демобілізацій з того часу
Деяких в 1947 році демобілізували

чи уроки історії прогулював в школі ?


а тоді родичі парторгів також не воювали?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 21:22

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:..........
П.С. У нас ліфт ні, питання досі відкрите. Втім, найбільша проблема для сімей з дітьми і немолодими людьми. А так - ентузіазму не додає, звісно, але і особливих проблем піднятися на двозначний поверх немає. Два трека на плеері.

Кому как. :)
В прошлом году я ещё ходил, а сейчас не пойду, лучше посижу, подожду пока свет включат. Дня 3 назад прозевал изменение графика, сидел до 24.00 на улице. Хорошо, что лето.
За инфу спасибо.
Инвертор с аккумом по цене сравнимо с генератором или дороже?
Не можу порівняти, не знаючи параметрів генератора, але, думаю, співставно. В нас все брутто вийшло близько 400к грн

Можете сказати потужність генератора та інвертора, акумулятори якого типу та ємності ставили?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 21:28

  budivelnik написав:Ба більше , навіть речник ЗСУ заявив що ситуація з мобілізацією покращилась в рази..а тому навть ЗСУ проти того щоб зменшувався вік призову з 25 до20...
Тобто як писав Будівельник - рекрутингові центри повністю замінять ТЦК ( а ТЦК буде використовуватись як інструмент вибивання штрафів у тих хто ЗСУ нафігнепотрібен , але яких летуроки так зашугали що вони вже не знають куди їм до розумних чи до красивих..)


як дивно читати приховану радість тих хто розуміє що на фронт підуть інші замість нього.
інші будуть калічитися та гинути. гидко.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 21:39

Напад росії і білорусі на Україну

_Mykola_ написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Кому как. :)
В прошлом году я ещё ходил, а сейчас не пойду, лучше посижу, подожду пока свет включат. Дня 3 назад прозевал изменение графика, сидел до 24.00 на улице. Хорошо, что лето.
За инфу спасибо.
Инвертор с аккумом по цене сравнимо с генератором или дороже?
Не можу порівняти, не знаючи параметрів генератора, але, думаю, співставно. В нас все брутто вийшло близько 400к грн

Можете сказати потужність генератора та інвертора, акумулятори якого типу та ємності ставили?
Ліфепо на 20+кВт*год
Інвертор дея десь на 12 кВт (мабуть через стартовий струм)
А генератора спеціально на то і не брали.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 21:40

  budivelnik написав:Але тема про страшну бусифікацію вже зійшла на нуль... правда якісь фантомні болі залишились в голові летусорка...але більшість навіть на цих сторінках їх вже не розганяють
Ба більше , навіть речник ЗСУ заявив що ситуація з мобілізацією покращилась в рази..а тому навть ЗСУ проти того щоб зменшувався вік призову з 25 до20...

Ми напевно на інших планетах живемо, на Марсі, після 16-го повинні були зникнути з вулиць, але не зникли, кожен день у марсіанських ТГ каналах, та навіть і місцевих телеканалах з'являються відосики ганьби яка продовжується, хоча всі правові механізми щоб їх вже не було як таких, вже запрацювали.
Якесь дивне відчуття невідповідності того що відбувається водночас на Землі та на Марсі...
На Землі такого ж немає, то тільки на Марсі таке може бути?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 21:54

  pesikot написав:Итак ... переговоры ...

1) Я за переговоры. Всегда. Потому что, только встретившись и обсудив проблемы, можно придти к какому-то решению

2) НО, это не тот случай.

3) Под "переговорами" часто, и при чём сознательно понимают, мол, давайте отдадим территории и Путин успокоится.
Ведь люди важнее территорий.

4) Забывая о тех людях, которых отдают под оккупацию
Никто не задумывается о тех людях, которых отдают под оккупацию без их согласия и что с ними будет ...

5) Забывая тот простой исторический факт, что Путин не успокоится.
Если отдают, то почему не взять ещё бОльше
История тому подтверждение

Вот такие "переговоры" нам предлагают парторги, военные мирного времени, не ездящие за хребет, прорабы с двумя высшими образованиями, юристы из Одессы

PS. Традиционно, собираю тапки в свой адрес. Просьба тапки кидать парными, правый и левый ))

Этот ваш пост процитировали несколько раз.
Комментировать не буду, тапками забрасывать тоже. Ни парными, ни распарованными.
Помню, что вы мужественно пересидели пару недель в Чернигове в начале войны. Я, правда, в Харькове при почти ежедневных обстрелах уже 2,5 года и не расцениваю это как признак мужества или героизма. Но то таке.
Ответьте только на один вопрос.
На каком фронте лично вы защищаете независимость Украины? Где вы лично сегодня сражаетесь с рашистской ордой?
Чтобы увидеть ответ, обещаю открыть следующие 2 ваших поста.
Если же всё ваше мужество и героизм в защите Родины ограничивается рамками вашего дивана, то, культурно выражаясь, идите вы в пятую точку.
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