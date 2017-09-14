Faceless написав:Можете сказати потужність генератора та інвертора, акумулятори якого типу та ємності ставили?
Ліфепо на 20+кВт*год Інвертор дея десь на 12 кВт (мабуть через стартовий струм) А генератора спеціально на то і не брали.
Зарядка на щоб зарядити ці батареї за 2 години для 205V системи це 50А+. Для 205V системи на 100 А*год збірках конфігурація приблизно буде 64S1P. 64 послідовно зібрані елементи на 100А*год, цікаве рішення, якщо всі елементи гарно підібрані з однієї партії, надійність покаже час. Цікаво, на скільки годин буде вистачати цієї ємності для роботи Вашого ліфту?
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 26 лип, 2024 22:18, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:............. Будете по смартфону общатись.)
В мене лиш так і виходить ,процес виховання коту під хвіст. Ще жінка начиталась теперішніх дитячих психологів з дітоцентризмом... нєпріємлєт ніякого насильства над дітями тіки догоджає. розбалувала до істєрік. Мені ж за 2 тижні одпуску зачинати процес ізбієнія младєнців було бєзсмислєнно. Боюсь ще пару років моєї відсутності і доктор їм вже не поможе, тіко таксодєрміст
Я, вроде, всё время с ними, но картина похожая. У меня сложность другая. Не знаю, начитался ли папа, но дочку он балует сильно. В результате мне приходится играть роль строгого воспитателя. А если что говорю родителям,то отвечают: "Это наши дети".
detroytred написав:............. Ну і про яку довіру може бути мова? Капець. Нафіга я тоді десь годину слухав ... Що можна обговорювати; яку думку можна мати, якщо ми банально не володіємо інформацією. ..............
Вот поэтому я почти не слушаю наших руководителей и экспертов-комментаторов.
_Mykola_ написав:........ Фізкультура тяжко дається перші два тижня, потім вже легше, а через місяць-другий вже підйом без зупинок.
Как карта ляжет. В 20 лет я лифт в универе на 14 этаж перегонял - там вечно была очередь, а препод терпеть не мог опаздывавших. Когда видел, что он уже заходит в лифт, приходилось стартовать. Какая там была высота этажа, не знаю, но очень высокие. А сейчас, боюсь, "через місяць-другий" (скорее, гораздо раньше) уже и подниматься не придётся.
_Mykola_ написав:........ Фізкультура тяжко дається перші два тижня, потім вже легше, а через місяць-другий вже підйом без зупинок.
Как карта ляжет. В 20 лет я лифт в универе на 14 этаж перегонял - там вечно была очередь, а препод терпеть не мог опаздывавших. Когда видел, что он уже заходит в лифт, приходилось стартовать. Какая там была высота этажа, не знаю, но очень высокие. А сейчас, боюсь, "через місяць-другий" (скорее, гораздо раньше) уже и подниматься не придётся.
Ви не дооцінюєте свою фізичну підготовку і можливості по адаптації. На підйомах головне розрахувати темп і сили, поступово збільшувати навантаження як на тренуваннях. Це не спринт, це марафон.
Діти спочатку так на поверсі 5-7, вже відпочивали, потім все вище і вище. Хоч таким чином тренуються. Може легше даються підйоми із-за їзди на велосипедах.
Ось тим у кого малі діти до 4-5 років, вік 70+, собаки які не можуть бігати по сходах, у тих так реальні проблеми, і доводиться чітко підбирати час роботи ліфту.
Ukrainian написав:Запаси старих ракет прогнозовано закінчились але кацапи значно наростили виробництво нових і це тільки один тип.
Щомісяця росія виробляє близько 50 одиниць крилатих ракет повітряного базування Х-101. ............. Водночас зараз росія має на озброєнні близько 160 ракет Х-101 і щомісяця виробляє 50 одиниць. ......................... За інформацією видання, у 2021 році рф виготовила 56 ракет X-101, а у 2023 році – 420 одиниць.
"Через 2 недели ракеты закончатся".
Це вже не актуально. Тепер нова мулька - "Через півтори роки у них закінчаться танки".
а чому мулька? це речі обгрунтовані, це не ракети, які закінчаться через два тижні. аргументи є? мотолиги здається вже закінчились...
Shaman написав:зараз вони хочуть паузу, щоб трошки відійти від втрат, але з умовами - ви поки роззбройтесь й ніяких НАТО - а ми через пару років знову нападемо. схоже, декого такі умови миру влаштовують, але не притомних українців.
а хто сказав що потрібно приймати всі умови? якщо Трамп проштовхне подібний "мир" то він залишиться в історії ще більшим лохом та лузером ніж Байден+Обама в квадраті
Ви все ще притримуєтесь думки що зараз погані умови щось вирішувати, а далі будуть кращі? особливо в плані цих трьох китів: а) мотивованого моб.ресурсу, б) якісної і кількісної переваги в озброєнні, в) стану економіки та інфраструктури
зараз умови це капітуляція - тобто варіант битися й можливо загинути й здатися й потім загинути. загинути при другому варіанті шансів набагато більше