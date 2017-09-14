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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9196919791989199>
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 22:07

  Faceless написав:
_Mykola_ написав:
  Faceless написав:Можете сказати потужність генератора та інвертора, акумулятори якого типу та ємності ставили?
Ліфепо на 20+кВт*год
Інвертор дея десь на 12 кВт (мабуть через стартовий струм)
А генератора спеціально на то і не брали.

Зарядка на щоб зарядити ці батареї за 2 години для 205V системи це 50А+.
Для 205V системи на 100 А*год збірках конфігурація приблизно буде 64S1P.
64 послідовно зібрані елементи на 100А*год, цікаве рішення, якщо всі елементи гарно підібрані з однієї партії, надійність покаже час.
Цікаво, на скільки годин буде вистачати цієї ємності для роботи Вашого ліфту?
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 26 лип, 2024 22:18, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 22:07

  Faceless написав:
_Mykola_ написав:
  Faceless написав:.........
Не можу порівняти, не знаючи параметрів генератора, але, думаю, співставно. В нас все брутто вийшло близько 400к грн

Можете сказати потужність генератора та інвертора, акумулятори якого типу та ємності ставили?
Ліфепо на 20+кВт*год
Інвертор дея десь на 12 кВт (мабуть через стартовий струм)
А генератора спеціально на то і не брали.

Это такие - аккумулятор https://smartvision.lviv.ua/ua/p2071835320-akkumulyatornyj-modul-lifepo4.html 381 150 ₴ и 3-фазный инвертор https://deye.com.ua/product/tryfaznyj-vysokovoltnyj-hibrydnyj-invertor-deye-sun-12k-sg01hp3-eu-am2-12kw-eu-versiia-ip65/ 93 542 ₴.
Итого 474 692 ₴. Тоже недёшево и фактически только для того, чтобы обеспечить подачу воды. Или это рассчитано и на отопление тоже? Я правильно понимаю, что у вас в доме крышная котельная?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 22:10

  _Mykola_ написав:
  Faceless написав:.......
Ліфепо на 20+кВт*год
Інвертор дея десь на 12 кВт (мабуть через стартовий струм)
А генератора спеціально на то і не брали.

Зарядка на щоб зарядити ці батареї за 2 години для 48V системи це 200А+.
Для 48V системи на 208 А*год збірках конфігурація приблизно буде 15S30P+

Цікаво, на скільки годин буде вистачати цієї ємності для роботи Вашого ліфту?

Для лифтов они всё это, вроде, не используют. Решили заниматься физподготовкой. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 22:18

  Banderlog написав:.............
Будете по смартфону общатись.)

:)
В мене лиш так і виходить ,процес виховання коту під хвіст.
Ще жінка начиталась теперішніх дитячих психологів з дітоцентризмом... нєпріємлєт ніякого насильства над дітями тіки догоджає. розбалувала до істєрік.
Мені ж за 2 тижні одпуску зачинати процес ізбієнія младєнців було бєзсмислєнно.
Боюсь ще пару років моєї відсутності і доктор їм вже не поможе, тіко таксодєрміст :lol:

Я, вроде, всё время с ними, но картина похожая.
У меня сложность другая. Не знаю, начитался ли папа, но дочку он балует сильно. В результате мне приходится играть роль строгого воспитателя. А если что говорю родителям,то отвечают: "Это наши дети".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 22:21

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:
  Faceless написав:.......
Ліфепо на 20+кВт*год
Інвертор дея десь на 12 кВт (мабуть через стартовий струм)
А генератора спеціально на то і не брали.

Зарядка на щоб зарядити ці батареї за 2 години для 48V системи це 200А+.
Для 48V системи на 208 А*год збірках конфігурація приблизно буде 15S30P+

Цікаво, на скільки годин буде вистачати цієї ємності для роботи Вашого ліфту?

Для лифтов они всё это, вроде, не используют. Решили заниматься физподготовкой. :)

Перерахував, по Вашим лінкам, цікаво, як на практиці покаже себе з'єднання 64 комірок по 100А*год послідовно.

Фізкультура тяжко дається перші два тижня, потім вже легше, а через місяць-другий вже підйом без зупинок. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 22:22

  detroytred написав:.............
Ну і про яку довіру може бути мова?
Капець.
Нафіга я тоді десь годину слухав ...
Що можна обговорювати; яку думку можна мати, якщо ми банально не володіємо інформацією.
..............

Вот поэтому я почти не слушаю наших руководителей и экспертов-комментаторов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 22:30

  _Mykola_ написав:........
Фізкультура тяжко дається перші два тижня, потім вже легше, а через місяць-другий вже підйом без зупинок. :lol:

Как карта ляжет. :)
В 20 лет я лифт в универе на 14 этаж перегонял - там вечно была очередь, а препод терпеть не мог опаздывавших. Когда видел, что он уже заходит в лифт, приходилось стартовать. Какая там была высота этажа, не знаю, но очень высокие. А сейчас, боюсь, "через місяць-другий" (скорее, гораздо раньше) уже и подниматься не придётся. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 22:50

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:........
Фізкультура тяжко дається перші два тижня, потім вже легше, а через місяць-другий вже підйом без зупинок. :lol:

Как карта ляжет. :)
В 20 лет я лифт в универе на 14 этаж перегонял - там вечно была очередь, а препод терпеть не мог опаздывавших. Когда видел, что он уже заходит в лифт, приходилось стартовать. Какая там была высота этажа, не знаю, но очень высокие. А сейчас, боюсь, "через місяць-другий" (скорее, гораздо раньше) уже и подниматься не придётся. :)

Ви не дооцінюєте свою фізичну підготовку і можливості по адаптації.
На підйомах головне розрахувати темп і сили, поступово збільшувати навантаження як на тренуваннях. Це не спринт, це марафон.

Діти спочатку так на поверсі 5-7, вже відпочивали, потім все вище і вище.
Хоч таким чином тренуються.
Може легше даються підйоми із-за їзди на велосипедах. :lol:

Ось тим у кого малі діти до 4-5 років, вік 70+, собаки які не можуть бігати по сходах, у тих так реальні проблеми, і доводиться чітко підбирати час роботи ліфту. :|
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 22:58

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:Запаси старих ракет прогнозовано закінчились але кацапи значно наростили виробництво нових і це тільки один тип.

Щомісяця росія виробляє близько 50 одиниць крилатих ракет повітряного базування Х-101.
.............
Водночас зараз росія має на озброєнні близько 160 ракет Х-101 і щомісяця виробляє 50 одиниць.
.........................
За інформацією видання, у 2021 році рф виготовила 56 ракет X-101, а у 2023 році – 420 одиниць.

"Через 2 недели ракеты закончатся". :mrgreen:

Це вже не актуально. Тепер нова мулька - "Через півтори роки у них закінчаться танки".

а чому мулька? це речі обгрунтовані, це не ракети, які закінчаться через два тижні. аргументи є? мотолиги здається вже закінчились...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 23:00

  Letusrock написав:
  Shaman написав:зараз вони хочуть паузу, щоб трошки відійти від втрат, але з умовами - ви поки роззбройтесь й ніяких НАТО - а ми через пару років знову нападемо. схоже, декого такі умови миру влаштовують, але не притомних українців.

а хто сказав що потрібно приймати всі умови? якщо Трамп проштовхне подібний "мир" то він залишиться в історії ще більшим лохом та лузером ніж Байден+Обама в квадраті

Ви все ще притримуєтесь думки що зараз погані умови щось вирішувати, а далі будуть кращі? особливо в плані цих трьох китів: а) мотивованого моб.ресурсу, б) якісної і кількісної переваги в озброєнні, в) стану економіки та інфраструктури

зараз умови це капітуляція - тобто варіант битися й можливо загинути й здатися й потім загинути. загинути при другому варіанті шансів набагато більше
Shaman
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  #<1 ... 9196919791989199>
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