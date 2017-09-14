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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9196919791989199
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 23:07

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:..........
Как карта ляжет.
В 20 лет я лифт в универе на 14 этаж перегонял - там вечно была очередь, а препод терпеть не мог опаздывавших. Когда видел, что он уже заходит в лифт, приходилось стартовать. Какая там была высота этажа, не знаю, но очень высокие. А сейчас, боюсь, "через місяць-другий" (скорее, гораздо раньше) уже и подниматься не придётся. :)

Ви не дооцінюєте свою фізичну підготовку і можливості по адаптації.
На підйомах головне розрахувати темп і сили, поступово збільшувати навантаження як на тренуваннях. Це не спринт, це марафон.

Діти спочатку так на поверсі 5-7, вже відпочивали, потім все вище і вище.
Хоч таким чином тренуються.
Може легше даються підйоми із-за їзди на велосипедах. :lol:

Ось тим у кого малі діти до 4-5 років, вік 70+, собаки які не можуть бігати по сходах, у тих так реальні проблеми, і доводиться чітко підбирати час роботи ліфту. :|

Так мені якраз 70+. :)
Ще рік тому підіймався, а зараз вже не ризикну.
А то "буде грати музика, але я її вже не почую". :)
Онуки 5 і 7 років підіймаються досить спокійно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 23:16

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:........
ставка цб турції?

Ото перднув в калюжу ...
постарайтесь чуть ширше розвинуть думку. Бо ніби й понятно... но шо конкрєтно ви мали на увазі?

Та то йому було ліньки подивитись, що ставка цб Турції вже 50%. :)
Ото і "перднув в калюжу".
ЛАД
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Повідомлень: 29693
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Подякували: 4825 раз.
 
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2
2
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  #<1 ... 9196919791989199
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