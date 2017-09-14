_Mykola_ написав:ЛАД написав:..........
Как карта ляжет.
В 20 лет я лифт в универе на 14 этаж перегонял - там вечно была очередь, а препод терпеть не мог опаздывавших. Когда видел, что он уже заходит в лифт, приходилось стартовать. Какая там была высота этажа, не знаю, но очень высокие. А сейчас, боюсь, "через місяць-другий" (скорее, гораздо раньше) уже и подниматься не придётся.
Ви не дооцінюєте свою фізичну підготовку і можливості по адаптації.
На підйомах головне розрахувати темп і сили, поступово збільшувати навантаження як на тренуваннях. Це не спринт, це марафон.
Діти спочатку так на поверсі 5-7, вже відпочивали, потім все вище і вище.
Хоч таким чином тренуються.
Може легше даються підйоми із-за їзди на велосипедах.
Ось тим у кого малі діти до 4-5 років, вік 70+, собаки які не можуть бігати по сходах, у тих так реальні проблеми, і доводиться чітко підбирати час роботи ліфту.
Так мені якраз 70+.
Ще рік тому підіймався, а зараз вже не ризикну.
А то "буде грати музика, але я її вже не почую".
Онуки 5 і 7 років підіймаються досить спокійно.