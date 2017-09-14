ЛАД написав:.......... Как карта ляжет. В 20 лет я лифт в универе на 14 этаж перегонял - там вечно была очередь, а препод терпеть не мог опаздывавших. Когда видел, что он уже заходит в лифт, приходилось стартовать. Какая там была высота этажа, не знаю, но очень высокие. А сейчас, боюсь, "через місяць-другий" (скорее, гораздо раньше) уже и подниматься не придётся.
Ви не дооцінюєте свою фізичну підготовку і можливості по адаптації. На підйомах головне розрахувати темп і сили, поступово збільшувати навантаження як на тренуваннях. Це не спринт, це марафон.
Діти спочатку так на поверсі 5-7, вже відпочивали, потім все вище і вище. Хоч таким чином тренуються. Може легше даються підйоми із-за їзди на велосипедах.
Ось тим у кого малі діти до 4-5 років, вік 70+, собаки які не можуть бігати по сходах, у тих так реальні проблеми, і доводиться чітко підбирати час роботи ліфту.
Так мені якраз 70+. Ще рік тому підіймався, а зараз вже не ризикну. А то "буде грати музика, але я її вже не почую". Онуки 5 і 7 років підіймаються досить спокійно.
ЛАД ещё лет 10 тренировок и вы будете выполнять норматив МС по лифтовому подъёму, а международные эксперты в области медицины - защищать диссертации темы феномена продолжительности жизни украинцев, живущих на верхних этажах. кто знает, может всё это, действительно нам на пользу. у меня минус несколько кг
Оказывается, разрушение Каховской плотины нам на благо.
"Це диво, такого ніде на планеті немає": у Каховському водосховищі щосили кипить життя, - The Guardian
Крім того, відступ води оголив археологічні пам'ятки.
В українське Каховське водосховище, осушене російським ударом по дамбі ГЕС, повертається життя, пише The Guardian.
"Те, що тут сталося, - це диво. Деякі саджанці вже досягають 4-метрової висоти. Такого більше немає ніде на планеті. Навіть Амазонка не наблизиться до цього, - зазначив еколог Вадим Манюк. - Існує велика конкуренція за воду. Дерева, які виживуть, дозріють через 50 чи 60 років: спочатку верба, а потім такі породи, як дуби. У нас буде чарівний ліс". ....... Зазначається, що річка Дніпро взяла колишнє русло, і в ній знову з'явилася риба, яку не бачили вісім десятиліть, зокрема осетер і оселедець. ..... соціально-економічним ударом після підриву Каховської ГЕС стала втрата води для місцевих жителів. Але при цьому він додав, що водойма була шкідливою для природи, і тепер "є шанс використати те, що сталося, для змін".
Зазначається, що на території колишнього водосховища процвітає біорізноманіття, виник ланцюжок ставків і лагун, зарослих очеретом. ....... Вказується, що відступ води оголив археологічні пам'ятки, заховані з 1950-х років:
"Серед них кургани бронзового століття, скіфські горщики і козачі укріплення, а також інші артефакти, залишені готами третього століття і середньовічними татарами. Совєти навмисно затопили багато з них, щоб викорінити багату доросійську історію України".
Бетон написав:ЛАД ещё лет 10 тренировок и вы будете выполнять норматив МС по лифтовому подъёму, а международные эксперты в области медицины - защищать диссертации темы феномена продолжительности жизни украинцев, живущих на верхних этажах. кто знает, может всё это, действительно нам на пользу. у меня минус несколько кг
budivelnik написав:Ба більше , навіть речник ЗСУ заявив що ситуація з мобілізацією покращилась в рази..а тому навть ЗСУ проти того щоб зменшувався вік призову з 25 до20... Тобто як писав Будівельник - рекрутингові центри повністю замінять ТЦК ( а ТЦК буде використовуватись як інструмент вибивання штрафів у тих хто ЗСУ нафігнепотрібен , але яких летуроки так зашугали що вони вже не знають куди їм до розумних чи до красивих..)
як дивно читати приховану радість тих хто розуміє що на фронт підуть інші замість нього. інші будуть калічитися та гинути. гидко.
А де ти побачив мою радість? По-перше - в мене два сини призивного віку По-друге -Може в попередньому повідомленні де я описував що податки від торгівлі в Львівській області в порівнянні з першим півріччям 2023 роком зросли на 46% ( або на 1,9 млрд грн) до 6,2 млрд грн за перше півріччя... Тобто по твоєму я радію від того що працюю і плачу в 1,5 раза більше?Чи я радію що двох синів можуть призвати?
Може спочатку варто було б подумати ніж відразу сідати до клавіатури... Чи ти як парторг..який прочитав що податки зросли..і відразу з ссилкою на мене написав приблизно наступне Куди котиться ця країна , в бариг торгашів ПРИБУТки виросли ....
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 26 лип, 2024 23:56, всього редагувалось 1 раз.
21 червня 1921 року Беніто Муссоліні у своїй промові зазначив, що об’єднання Італії буде завершено лише тоді, коли Тічино буде належати Італії.
Я десь читав, шо Швейцарія з цього приводу вела перемовини з Німеччиною. Однією з причин були гроші, точніше золото. В статті автор питав скільки повинна була сплатить Швейцарія, але документів він не надав. Ось ще цікаве: https://www.welt.de/geschichte/zweiter- ... hweiz.html
золото було фізично транспортовано з Німеччини до Швейцарії на загальну суму 1,7 мільярда швейцарських франків. Отже, мова йшла про 349 тонн чистого золота. Швейцарський національний банк купив левову частку транспортованих до Швейцарії злитків, а саме 70 відсотків або 246,4 тонни, у Німецького Рейху в обмін на іноземну валюту.
З 1996 по 2002 рік комісія істориків на чолі з істориком економіки Цюриха Жаном-Франсуа Берж’є досліджувала, серед іншого, операції із золотом Національного банку Швейцарії під час Другої світової війни. Відповідно до його остаточного звіту , Швейцарія придбала злитки загальною вагою майже 120 кілограмів у Рейхсбанку в період з січня 1943 по червень 1944 року, які, як було доведено, виготовлені із золота, яке було вилучено у жертв Голокосту в таборах смерті. Вартість цього смертного золота на той час становила 581 899 швейцарських франків - лише незначна частка від загальної кількості поставок золота.
В КП «Харьковские тепловые сети» озвучили сумму долга населения. Жители города должны КП более 7 миллиардов гривен. ..... «Тепло нельзя отключать даже за долги, но сами долги можно взимать – либо добровольно, либо принудительно через суд. Кроме того, 6 мая вступил в силу закон, согласно которому банки могут блокировать счета. Мы вынуждены прийти к столь не совсем популярной мере, как подача в суд», — сказал финансовый директор КП «ХТС» Игорь Горишный.