"Це диво, такого ніде на планеті немає": у Каховському водосховищі щосили кипить життя, - The Guardian



Крім того, відступ води оголив археологічні пам'ятки.



В українське Каховське водосховище, осушене російським ударом по дамбі ГЕС, повертається життя, пише The Guardian.



"Те, що тут сталося, - це диво. Деякі саджанці вже досягають 4-метрової висоти. Такого більше немає ніде на планеті. Навіть Амазонка не наблизиться до цього, - зазначив еколог Вадим Манюк. - Існує велика конкуренція за воду. Дерева, які виживуть, дозріють через 50 чи 60 років: спочатку верба, а потім такі породи, як дуби. У нас буде чарівний ліс".

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Зазначається, що річка Дніпро взяла колишнє русло, і в ній знову з'явилася риба, яку не бачили вісім десятиліть, зокрема осетер і оселедець.

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соціально-економічним ударом після підриву Каховської ГЕС стала втрата води для місцевих жителів. Але при цьому він додав, що водойма була шкідливою для природи, і тепер "є шанс використати те, що сталося, для змін".



Зазначається, що на території колишнього водосховища процвітає біорізноманіття, виник ланцюжок ставків і лагун, зарослих очеретом.

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Вказується, що відступ води оголив археологічні пам'ятки, заховані з 1950-х років:



"Серед них кургани бронзового століття, скіфські горщики і козачі укріплення, а також інші артефакти, залишені готами третього століття і середньовічними татарами. Совєти навмисно затопили багато з них, щоб викорінити багату доросійську історію України".