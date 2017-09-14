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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9197919891999200
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 00:22

А тем временем "активисты" занимаются крайне актуальным вопросом переименования улиц и пр.
Он также отметил, что в топонимике Харькова так и не решились увековечить знаковых личностей истории Украины, например, Симона Петлюру, Евгения Коновальца и других. Кипиани отметил, что сейчас главы ОВА могут или вписать себя в историю, или вляпаться.
......
«Улиц Мазепы и Бандеры в Харькове уже не будет из-за позиции и городских, и областных властей, но сейчас пытаются выбросить даже Симона Петлюру. Как же их плавит от имен национальных героев. До 27 числа узнаем, поддержит ли господин Синегубов общественность или поддержит «какаяразницу», — прокомментировали происходящее активисты проекта «Деколонизация Украина».

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/07/26/plebejstvo-i-trusost-pereimenovaniya-v-harkove-vyzvali-shkval-kritiki/
Это при том, что
Начальник ХОВА Олег Синегубов подписал распоряжение о переименовании трех станций метро и 48 улиц в Харькове, завершив тем самым процесс деколонизации городских топонимов, подпадающих под действие закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».

Согласно документу, станция метро «Героев Труда» теперь будет называться «Салтовская», «Завод имени Малышева» — «Заводская», а «Проспект Гагарина» — «Левада». Также новые названия получили 48 улиц, переулков, бульваров, проездов и проспектов в городе.
........

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/07/26/tri-stantsii-metro-i-48-ulits-v-harkove-dekoloniziroval-sinegubov-dokument/
Не знаю, чем уж так плохи герои труда и кому так сильно мешает Гагарин. В космической программе СССР Украина играла весьма заметную роль. Почему надо отказываться от этого?
И да, улицы Бандеры и Коновальца в Харькове не обязательны. Или как раньше в каждом городе были улицы Ленина и Маркса, теперь обязательны Бандера и Коновалец?
Может сегодня стоило бы заниматься другими вопросами, а переименования отложить (кроме уж совсем явных - как переименовали Московский проспект, никаких возражений). И вообще, стоило бы спросить горожан. Всю жизнь прожил в Харькове, а теперь как в чужом городе, говорят адрес: "А где это?" Приходится в родном городе пользоваться картой. Некоторые места уже переименовывали несколько раз.

Опять тот же принцип: "Железной рукой приведём человечество к счастью!"?
И "Кто не с нами, тот против нас". И далее по списку.
Вроде как это уже проходили. Лет 90 тому.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 00:35

  budivelnik написав:А де ти побачив мою радість?


її видно за три версти читаючи що і як ти пишеш.
бо для того щоб ситуація покращилась то повинні когось були загребти. але не твоїх рідних.
це як стафанчук та мосійчучка. розказують як воно для інших.
Востаннє редагувалось tester7336 в Суб 27 лип, 2024 00:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 00:35

  Water написав:............
Я десь читав, шо Швейцарія з цього приводу вела перемовини з Німеччиною.
Однією з причин були гроші, точніше золото.
В статті автор питав скільки повинна була сплатить Швейцарія, але документів він не надав.
........

История с золотом, действительно, была. Но с Италией это не связано.
У Германии после начала войны возникли проблемы с валютой - негде было взять. А покупать товары за границей необходимость была.
Швейцария покупала у Германии золото за валюту. Это, вероятно, было одним из условий благодаря которым наци Швейцарию не трогали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 00:40

  ЛАД написав:
  Water написав:............
Я десь читав, шо Швейцарія з цього приводу вела перемовини з Німеччиною.
Однією з причин були гроші, точніше золото.
В статті автор питав скільки повинна була сплатить Швейцарія, але документів він не надав.
........

История с золотом, действительно, была. Но с Италией это не связано.
У Германии после начала войны возникли проблемы с валютой - негде было взять. А покупать товары за границей необходимость была.
Швейцария покупала у Германии золото за валюту. Это, вероятно, было одним из условий благодаря которым наци Швейцарию не трогали.

Тобто така собі торгівля на крові, по типу як зараз "нейтральний" Китай.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 00:42

  budivelnik написав:..........
... в ... торгашів ПРИБУТки виросли ....

Ставки налогов пока не менялись.
Так что рост податків = росту прибутків.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 00:45

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:............
Я десь читав, шо Швейцарія з цього приводу вела перемовини з Німеччиною.
Однією з причин були гроші, точніше золото.
В статті автор питав скільки повинна була сплатить Швейцарія, але документів він не надав.
........

История с золотом, действительно, была. Но с Италией это не связано.
У Германии после начала войны возникли проблемы с валютой - негде было взять. А покупать товары за границей необходимость была.
Швейцария покупала у Германии золото за валюту. Это, вероятно, было одним из условий благодаря которым наци Швейцарию не трогали.

Тобто така собі торгівля на крові, по типу як зараз "нейтральний" Китай.

И не только Китай.
Своя рубашка ближе к телу.
ЛАД
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  #<1 ... 9197919891999200
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