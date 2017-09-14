А тем временем "активисты" занимаются крайне актуальным вопросом переименования улиц и пр.
Он также отметил, что в топонимике Харькова так и не решились увековечить знаковых личностей истории Украины, например, Симона Петлюру, Евгения Коновальца и других. Кипиани отметил, что сейчас главы ОВА могут или вписать себя в историю, или вляпаться. ...... «Улиц Мазепы и Бандеры в Харькове уже не будет из-за позиции и городских, и областных властей, но сейчас пытаются выбросить даже Симона Петлюру. Как же их плавит от имен национальных героев. До 27 числа узнаем, поддержит ли господин Синегубов общественность или поддержит «какаяразницу», — прокомментировали происходящее активисты проекта «Деколонизация Украина».
Начальник ХОВА Олег Синегубов подписал распоряжение о переименовании трех станций метро и 48 улиц в Харькове, завершив тем самым процесс деколонизации городских топонимов, подпадающих под действие закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».
Согласно документу, станция метро «Героев Труда» теперь будет называться «Салтовская», «Завод имени Малышева» — «Заводская», а «Проспект Гагарина» — «Левада». Также новые названия получили 48 улиц, переулков, бульваров, проездов и проспектов в городе. ........
https://www.objectiv.tv/objectively/2024/07/26/tri-stantsii-metro-i-48-ulits-v-harkove-dekoloniziroval-sinegubov-dokument/ Не знаю, чем уж так плохи герои труда и кому так сильно мешает Гагарин. В космической программе СССР Украина играла весьма заметную роль. Почему надо отказываться от этого? И да, улицы Бандеры и Коновальца в Харькове не обязательны. Или как раньше в каждом городе были улицы Ленина и Маркса, теперь обязательны Бандера и Коновалец? Может сегодня стоило бы заниматься другими вопросами, а переименования отложить (кроме уж совсем явных - как переименовали Московский проспект, никаких возражений). И вообще, стоило бы спросить горожан. Всю жизнь прожил в Харькове, а теперь как в чужом городе, говорят адрес: "А где это?" Приходится в родном городе пользоваться картой. Некоторые места уже переименовывали несколько раз.
Опять тот же принцип: "Железной рукой приведём человечество к счастью!"? И "Кто не с нами, тот против нас". И далее по списку. Вроде как это уже проходили. Лет 90 тому.
Water написав:............ Я десь читав, шо Швейцарія з цього приводу вела перемовини з Німеччиною. Однією з причин були гроші, точніше золото. В статті автор питав скільки повинна була сплатить Швейцарія, але документів він не надав. ........
История с золотом, действительно, была. Но с Италией это не связано. У Германии после начала войны возникли проблемы с валютой - негде было взять. А покупать товары за границей необходимость была. Швейцария покупала у Германии золото за валюту. Это, вероятно, было одним из условий благодаря которым наци Швейцарию не трогали.
Water написав:............ Я десь читав, шо Швейцарія з цього приводу вела перемовини з Німеччиною. Однією з причин були гроші, точніше золото. В статті автор питав скільки повинна була сплатить Швейцарія, але документів він не надав. ........
История с золотом, действительно, была. Но с Италией это не связано. У Германии после начала войны возникли проблемы с валютой - негде было взять. А покупать товары за границей необходимость была. Швейцария покупала у Германии золото за валюту. Это, вероятно, было одним из условий благодаря которым наци Швейцарию не трогали.
Тобто така собі торгівля на крові, по типу як зараз "нейтральний" Китай.
Water написав:............ Я десь читав, шо Швейцарія з цього приводу вела перемовини з Німеччиною. Однією з причин були гроші, точніше золото. В статті автор питав скільки повинна була сплатить Швейцарія, але документів він не надав. ........
История с золотом, действительно, была. Но с Италией это не связано. У Германии после начала войны возникли проблемы с валютой - негде было взять. А покупать товары за границей необходимость была. Швейцария покупала у Германии золото за валюту. Это, вероятно, было одним из условий благодаря которым наци Швейцарию не трогали.
Тобто така собі торгівля на крові, по типу як зараз "нейтральний" Китай.
budivelnik написав:А де ти побачив мою радість? По-перше - в мене два сини призивного віку По-друге -Може в попередньому повідомленні де я описував що податки від торгівлі в Львівській області в порівнянні з першим півріччям 2023 роком зросли на 46% ( або на 1,9 млрд грн) до 6,2 млрд грн за перше півріччя... Тобто по твоєму я радію від того що працюю і плачу в 1,5 раза більше?Чи я радію що двох синів можуть призвати?
Може спочатку варто було б подумати ніж відразу сідати до клавіатури... Чи ти як парторг..який прочитав що податки зросли..і відразу з ссилкою на мене написав приблизно наступне Куди котиться ця країна , в бариг торгашів ПРИБУТки виросли ....
Ставки налогов пока не менялись. Так что рост податків = росту прибутків.
Сказав парторг..... 1 Те що комуняки завжди шастали по чужих кишенях-не новина, вони на партію збирали шляхом грабунків 2 Те що комуняки не знають що таке ефективність..і так і не змогли зрозуміти , що совок розвалився бо ЇХ магазини(на 100% державні) були в рази гірші для совка ніж приватники - комуняки так і не змогли засвоїти...Вони вміли красти навіть з збитків 3 Те що бізнес в Україні , без зміни податкових нормативів заплатив в Державний Бюджет рік_______виконання________курс__________дата 2021- 138503,6 млн грн___27,12 грн___грудень 2021 2022- 310116,1 млн грн____36,57 грн__грудень 2022 2023- 274342,1 млн грн____37,56 грн__грудень 2023 5 місяців 2024 - 1074954,8 млн грн
Парторг З 2021 по сьогодні - податки не змінювались, курс виріс на 36%, територія зменшилась на 20% , населення зменшилось на 20% + в ЗСУ забрали 2,5% найпродуктивніших працівників...
То як Можеш пояснити ріст виплачених податків при мінус 20% території і населення в 2 рази (2023/2021) при рості долара в 1,4 рази?
Як тільки поясниш звідки дельта в 1 трлн грн взялась- так відразу і приходь А поки мовчи і вчись..дивишся мовчки за розумного зійдеш
Для всіх інших Ота дельта в 1 трл грн...це те що Будівельник так і не зміг пояснити лампаснику і парторгу.. Почалась війна, переглянулись ті хто залишився в тилу між собою і прийняли рішення(кожен самостійно без нагайок від гетьманцева, бо нагайки ефективні тільки для рабів, а для вільних і багатих -використовування нагайок=себе висікти( просто гляньте скільки Держава заплатила за роботу НАБУ , САП, Прокуратури і так далі - і скільки отримала від цих органів )-платити те що платили до війни за себе+платити за тих хто пішов воювати.
Тому пояснював-пояснюю і буду пояснювати 1 Успіх кожного на 95% залежить від нього і тільки на 5% від оточення 2 Успіх Держави залежить від того скільки успішних буде в цій Державі( і скільки ждунів буде заважати успішним)
budivelnik написав:............... 3 Те що бізнес в Україні , без зміни податкових нормативів заплатив в Державний Бюджет рік_______виконання________курс__________дата 2021- 138503,6 млн грн___27,12 грн___грудень 2021 2022- 310116,1 млн грн____36,57 грн__грудень 2022 2023- 274342,1 млн грн____37,56 грн__грудень 2023 5 місяців 2024 - 1074954,8 млн грн .......... Почалась війна, переглянулись ті хто залишився в тилу між собою і прийняли рішення(кожен самостійно без нагайок від гетьманцева, бо нагайки ефективні тільки для рабів, а для вільних і багатих -використовування нагайок=себе висікти( просто гляньте скільки Держава заплатила за роботу НАБУ , САП, Прокуратури і так далі - і скільки отримала від цих органів )-платити те що платили до війни за себе+платити за тих хто пішов воювати.
Тому пояснював-пояснюю і буду пояснювати 1 Успіх кожного на 95% залежить від нього і тільки на 5% від оточення 2 Успіх Держави залежить від того скільки успішних буде в цій Державі( і скільки ждунів буде заважати успішним)
Словоблудие убрал. Сказки о сознательности "за себе+платити за тих хто пішов воювати" оставьте детям. Ну и поясніть, будь ласка, почему при этом в 2023 выплаченные налоги упали на 12% по сравнению с 2022. При том, что ещё и была инфляция.