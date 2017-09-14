Додано: Суб 27 лип, 2024 00:22

Он также отметил, что в топонимике Харькова так и не решились увековечить знаковых личностей истории Украины, например, Симона Петлюру, Евгения Коновальца и других. Кипиани отметил, что сейчас главы ОВА могут или вписать себя в историю, или вляпаться.

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«Улиц Мазепы и Бандеры в Харькове уже не будет из-за позиции и городских, и областных властей, но сейчас пытаются выбросить даже Симона Петлюру. Как же их плавит от имен национальных героев. До 27 числа узнаем, поддержит ли господин Синегубов общественность или поддержит «какаяразницу», — прокомментировали происходящее активисты проекта «Деколонизация Украина».

Начальник ХОВА Олег Синегубов подписал распоряжение о переименовании трех станций метро и 48 улиц в Харькове, завершив тем самым процесс деколонизации городских топонимов, подпадающих под действие закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».



Согласно документу, станция метро «Героев Труда» теперь будет называться «Салтовская», «Завод имени Малышева» — «Заводская», а «Проспект Гагарина» — «Левада». Также новые названия получили 48 улиц, переулков, бульваров, проездов и проспектов в городе.

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А тем временем "активисты" занимаются крайне актуальным вопросом переименования улиц и пр.Это при том, чтоНе знаю, чем уж так плохи герои труда и кому так сильно мешает Гагарин. В космической программе СССР Украина играла весьма заметную роль. Почему надо отказываться от этого?И да, улицы Бандеры и Коновальца в Харькове не обязательны. Или как раньше в каждом городе были улицы Ленина и Маркса, теперь обязательны Бандера и Коновалец?Может сегодня стоило бы заниматься другими вопросами, а переименования отложить (кроме уж совсем явных - как переименовали Московский проспект, никаких возражений). И вообще, стоило бы спросить горожан. Всю жизнь прожил в Харькове, а теперь как в чужом городе, говорят адрес: "А где это?" Приходится в родном городе пользоваться картой. Некоторые места уже переименовывали несколько раз.Опять тот же принцип: "Железной рукой приведём человечество к счастью!"?И "Кто не с нами, тот против нас". И далее по списку.Вроде как это уже проходили. Лет 90 тому.