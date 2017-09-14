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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9198919992009201>
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 00:22

А тем временем "активисты" занимаются крайне актуальным вопросом переименования улиц и пр.
Он также отметил, что в топонимике Харькова так и не решились увековечить знаковых личностей истории Украины, например, Симона Петлюру, Евгения Коновальца и других. Кипиани отметил, что сейчас главы ОВА могут или вписать себя в историю, или вляпаться.
......
«Улиц Мазепы и Бандеры в Харькове уже не будет из-за позиции и городских, и областных властей, но сейчас пытаются выбросить даже Симона Петлюру. Как же их плавит от имен национальных героев. До 27 числа узнаем, поддержит ли господин Синегубов общественность или поддержит «какаяразницу», — прокомментировали происходящее активисты проекта «Деколонизация Украина».

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/07/26/plebejstvo-i-trusost-pereimenovaniya-v-harkove-vyzvali-shkval-kritiki/
Это при том, что
Начальник ХОВА Олег Синегубов подписал распоряжение о переименовании трех станций метро и 48 улиц в Харькове, завершив тем самым процесс деколонизации городских топонимов, подпадающих под действие закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».

Согласно документу, станция метро «Героев Труда» теперь будет называться «Салтовская», «Завод имени Малышева» — «Заводская», а «Проспект Гагарина» — «Левада». Также новые названия получили 48 улиц, переулков, бульваров, проездов и проспектов в городе.
........

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/07/26/tri-stantsii-metro-i-48-ulits-v-harkove-dekoloniziroval-sinegubov-dokument/
Не знаю, чем уж так плохи герои труда и кому так сильно мешает Гагарин. В космической программе СССР Украина играла весьма заметную роль. Почему надо отказываться от этого?
И да, улицы Бандеры и Коновальца в Харькове не обязательны. Или как раньше в каждом городе были улицы Ленина и Маркса, теперь обязательны Бандера и Коновалец?
Может сегодня стоило бы заниматься другими вопросами, а переименования отложить (кроме уж совсем явных - как переименовали Московский проспект, никаких возражений). И вообще, стоило бы спросить горожан. Всю жизнь прожил в Харькове, а теперь как в чужом городе, говорят адрес: "А где это?" Приходится в родном городе пользоваться картой. Некоторые места уже переименовывали несколько раз.

Опять тот же принцип: "Железной рукой приведём человечество к счастью!"?
И "Кто не с нами, тот против нас". И далее по списку.
Вроде как это уже проходили. Лет 90 тому.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 00:35

  budivelnik написав:А де ти побачив мою радість?


її видно за три версти читаючи що і як ти пишеш.
бо для того щоб ситуація покращилась то повинні когось були загребти. але не твоїх рідних.
це як стафанчук та мосійчучка. розказують як воно для інших.
Востаннє редагувалось tester7336 в Суб 27 лип, 2024 00:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 00:35

  Water написав:............
Я десь читав, шо Швейцарія з цього приводу вела перемовини з Німеччиною.
Однією з причин були гроші, точніше золото.
В статті автор питав скільки повинна була сплатить Швейцарія, але документів він не надав.
........

История с золотом, действительно, была. Но с Италией это не связано.
У Германии после начала войны возникли проблемы с валютой - негде было взять. А покупать товары за границей необходимость была.
Швейцария покупала у Германии золото за валюту. Это, вероятно, было одним из условий благодаря которым наци Швейцарию не трогали.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 00:40

  ЛАД написав:
  Water написав:............
Я десь читав, шо Швейцарія з цього приводу вела перемовини з Німеччиною.
Однією з причин були гроші, точніше золото.
В статті автор питав скільки повинна була сплатить Швейцарія, але документів він не надав.
........

История с золотом, действительно, была. Но с Италией это не связано.
У Германии после начала войны возникли проблемы с валютой - негде было взять. А покупать товары за границей необходимость была.
Швейцария покупала у Германии золото за валюту. Это, вероятно, было одним из условий благодаря которым наци Швейцарию не трогали.

Тобто така собі торгівля на крові, по типу як зараз "нейтральний" Китай.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 00:42

  budivelnik написав:..........
... в ... торгашів ПРИБУТки виросли ....

Ставки налогов пока не менялись.
Так что рост податків = росту прибутків.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 00:45

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:............
Я десь читав, шо Швейцарія з цього приводу вела перемовини з Німеччиною.
Однією з причин були гроші, точніше золото.
В статті автор питав скільки повинна була сплатить Швейцарія, але документів він не надав.
........

История с золотом, действительно, была. Но с Италией это не связано.
У Германии после начала войны возникли проблемы с валютой - негде было взять. А покупать товары за границей необходимость была.
Швейцария покупала у Германии золото за валюту. Это, вероятно, было одним из условий благодаря которым наци Швейцарию не трогали.

Тобто така собі торгівля на крові, по типу як зараз "нейтральний" Китай.

И не только Китай.
Своя рубашка ближе к телу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 00:47

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:А де ти побачив мою радість?
її видно за три версти читаючи що і як ти пишеш.
бо для того щоб ситуація покращилась то повинні когось були загребти. але не твоїх рідних.
це як стафанчук та мосійчучка. розказують як воно для інших.
1 Кожен судить в міру своєї розпущеності...
2 Я для того щоб ситуація покращилась за останні 2 роки заплатив 1 млн грн податків..а ти?
З 2014 по 2022 заплатив ще мінімум 3,5 млн грн.... а ти?

То як - почнеш з себе
Чи й далі сидячи на дивані будеш вчити того хто точно на голову краще від тебе пробує покращити ситуацію
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 00:59

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:А де ти побачив мою радість?
По-перше - в мене два сини призивного віку
По-друге -Може в попередньому повідомленні де я описував що податки від торгівлі в Львівській області в порівнянні з першим півріччям 2023 роком зросли на 46% ( або на 1,9 млрд грн) до 6,2 млрд грн за перше півріччя...
Тобто по твоєму я радію від того що працюю і плачу в 1,5 раза більше?Чи я радію що двох синів можуть призвати?

Може спочатку варто було б подумати ніж відразу сідати до клавіатури...
Чи ти як парторг..який прочитав що податки зросли..і відразу з ссилкою на мене написав приблизно наступне
Куди котиться ця країна , в бариг торгашів ПРИБУТки виросли ....
Ставки налогов пока не менялись.
Так что рост податків = росту прибутків.
Сказав парторг.....
1 Те що комуняки завжди шастали по чужих кишенях-не новина, вони на партію збирали шляхом грабунків
2 Те що комуняки не знають що таке ефективність..і так і не змогли зрозуміти , що совок розвалився бо ЇХ магазини(на 100% державні) були в рази гірші для совка ніж приватники - комуняки так і не змогли засвоїти...Вони вміли красти навіть з збитків
3 Те що бізнес в Україні , без зміни податкових нормативів заплатив в Державний Бюджет
рік_______виконання________курс__________дата
2021- 138503,6 млн грн___27,12 грн___грудень 2021
2022- 310116,1 млн грн____36,57 грн__грудень 2022
2023- 274342,1 млн грн____37,56 грн__грудень 2023
5 місяців 2024 - 1074954,8 млн грн

Парторг
З 2021 по сьогодні - податки не змінювались, курс виріс на 36%, територія зменшилась на 20% , населення зменшилось на 20% + в ЗСУ забрали 2,5% найпродуктивніших працівників...

То як
Можеш пояснити ріст виплачених податків при мінус 20% території і населення в 2 рази (2023/2021) при рості долара в 1,4 рази?

Як тільки поясниш звідки дельта в 1 трлн грн взялась- так відразу і приходь
А поки мовчи і вчись..дивишся мовчки за розумного зійдеш

Для всіх інших
Ота дельта в 1 трл грн...це те що Будівельник так і не зміг пояснити лампаснику і парторгу..
Почалась війна, переглянулись ті хто залишився в тилу між собою і прийняли рішення(кожен самостійно без нагайок від гетьманцева, бо нагайки ефективні тільки для рабів, а для вільних і багатих -використовування нагайок=себе висікти( просто гляньте скільки Держава заплатила за роботу НАБУ , САП, Прокуратури і так далі - і скільки отримала від цих органів )-платити те що платили до війни за себе+платити за тих хто пішов воювати.

Тому пояснював-пояснюю і буду пояснювати
1 Успіх кожного на 95% залежить від нього і тільки на 5% від оточення
2 Успіх Держави залежить від того скільки успішних буде в цій Державі( і скільки ждунів буде заважати успішним)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 01:25

  budivelnik написав:
  tester7336 написав:
  budivelnik написав:А де ти побачив мою радість?
її видно за три версти читаючи що і як ти пишеш.
бо для того щоб ситуація покращилась то повинні когось були загребти. але не твоїх рідних.
це як стафанчук та мосійчучка. розказують як воно для інших.
1 Кожен судить в міру своєї розпущеності...
2 Я для того щоб ситуація покращилась за останні 2 роки заплатив 1 млн грн податків..а ти?
З 2014 по 2022 заплатив ще мінімум 3,5 млн грн.... а ти?

То як - почнеш з себе
Чи й далі сидячи на дивані будеш вчити того хто точно на голову краще від тебе пробує покращити ситуацію


так це ти постійно пичинаєш писати про свою архіважність а інші хай ідуть на фронт.
і будь яка матір скаже що їй чхати на розмір твоїх податків коли син не повернеться.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 01:29

  budivelnik написав:...............
3 Те що бізнес в Україні , без зміни податкових нормативів заплатив в Державний Бюджет
рік_______виконання________курс__________дата
2021- 138503,6 млн грн___27,12 грн___грудень 2021
2022- 310116,1 млн грн____36,57 грн__грудень 2022
2023- 274342,1 млн грн____37,56 грн__грудень 2023
5 місяців 2024 - 1074954,8 млн грн
..........
Почалась війна, переглянулись ті хто залишився в тилу між собою і прийняли рішення(кожен самостійно без нагайок від гетьманцева, бо нагайки ефективні тільки для рабів, а для вільних і багатих -використовування нагайок=себе висікти( просто гляньте скільки Держава заплатила за роботу НАБУ , САП, Прокуратури і так далі - і скільки отримала від цих органів )-платити те що платили до війни за себе+платити за тих хто пішов воювати.

Тому пояснював-пояснюю і буду пояснювати
1 Успіх кожного на 95% залежить від нього і тільки на 5% від оточення
2 Успіх Держави залежить від того скільки успішних буде в цій Державі( і скільки ждунів буде заважати успішним)

Словоблудие убрал.
Сказки о сознательности "за себе+платити за тих хто пішов воювати" оставьте детям.
Ну и поясніть, будь ласка, почему при этом в 2023 выплаченные налоги упали на 12% по сравнению с 2022. При том, что ещё и была инфляция.
ЛАД
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