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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 01:58

На 50% більше податків отримав держбюджет за перше півріччя 2024
Автор
Анастасія Ковальова
За перше півріччя 2024 року податкові доходи збільшилися наполовину, переважно завдяки зростанню податку на прибуток банків. Загальні надходження до державного бюджету склали 739,4 мільярда гривень, що на 50% вище за рівень за аналогічний період минулого року.

Найбільший внесок у збільшення доходів було зроблено за рахунок збільшення податку на прибуток банків на 79,7 мільярда гривень, що становить приріст на 117% порівняно.
Серед інших факторів зростання доходів:

скасування тимчасових податкових пільг у 2023 році;
підвищення ставок акцизного податку;
перерахування «військового» ПДФО до держбюджету;
краще адміністрування;
інфляція та девальвація.
Доходи від внутрішнього ПДВ +49%, від ПДВ з імпорту +39%.

У той час як доходи від внутрішнього ПДВ зросли на 26%, відшкодування ПДВ скоротилося на 2,5%, що вказує на посилення адміністрування цього податку. Доходи від акцизів збільшилися на 81%. Єдине джерело доходів, пов'язане з рентною платою за користування надрами, скоротилося на 21% у 2024 році порівняно з першим півріччям 2023 року.

https://thepage.ua/ua/news/na-50percent ... hchya-2024
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