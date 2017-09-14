Додано: Суб 27 лип, 2024 08:50

budivelnik написав: ЛАД написав: Ставки налогов пока не менялись.

Так что рост податків = росту прибутків. Ставки налогов пока не менялись.Так что рост податків = росту прибутків. Сказав парторг.....

1 Те що комуняки завжди шастали по чужих кишенях-не новина, вони на партію збирали шляхом грабунків

2 Те що комуняки не знають що таке ефективність..і так і не змогли зрозуміти , що совок розвалився бо ЇХ магазини(на 100% державні) були в рази гірші для совка ніж приватники - комуняки так і не змогли засвоїти...Вони вміли красти навіть з збитків

3 Те що бізнес в Україні , без зміни податкових нормативів заплатив в Державний Бюджет

рік_______виконання________курс__________дата

2021- 138503,6 млн грн___27,12 грн___грудень 2021

2022- 310116,1 млн грн____36,57 грн__грудень 2022

2023- 274342,1 млн грн____37,56 грн__грудень 2023

5 місяців 2024 - 1074954,8 млн грн



Парторг

З 2021 по сьогодні - податки не змінювались, курс виріс на 36%, територія зменшилась на 20% , населення зменшилось на 20% + в ЗСУ забрали 2,5% найпродуктивніших працівників...



То як

Можеш пояснити ріст виплачених податків при мінус 20% території і населення в 2 рази (2023/2021) при рості долара в 1,4 рази?



Як тільки поясниш звідки дельта в 1 трлн грн взялась- так відразу і приходь

А поки мовчи і вчись..дивишся мовчки за розумного зійдеш



Для всіх інших

Ота дельта в 1 трл грн...це те що Будівельник так і не зміг пояснити лампаснику і парторгу..

Почалась війна, переглянулись ті хто залишився в тилу між собою і прийняли рішення(кожен самостійно без нагайок від гетьманцева, бо нагайки ефективні тільки для рабів, а для вільних і багатих -використовування нагайок=себе висікти( просто гляньте скільки Держава заплатила за роботу НАБУ , САП, Прокуратури і так далі - і скільки отримала від цих органів )-платити те що платили до війни за себе+платити за тих хто пішов воювати.



Тому пояснював-пояснюю і буду пояснювати

1 Успіх кожного на 95% залежить від нього і тільки на 5% від оточення

2 Успіх Держави залежить від того скільки успішних буде в цій Державі( і скільки ждунів буде заважати успішним) Сказав парторг.....1 Те що комуняки завжди шастали по чужих кишенях-не новина, вони на партію збирали шляхом грабунків2 Те що комуняки не знають що таке ефективність..і так і не змогли зрозуміти , що совок розвалився бо ЇХ магазини(на 100% державні) були в рази гірші для совка ніж приватники - комуняки так і не змогли засвоїти...Вони вміли красти навіть з збитків3 Те щорік_______виконання________курс__________дата2021- 138503,6 млн грн___27,12 грн___грудень 20212022- 310116,1 млн грн____36,57 грн__грудень 20222023- 274342,1 млн грн____37,56 грн__грудень 20235 місяців 2024 - 1074954,8 млн грнПарторгЗ 2021 по сьогодні - податки не змінювались, курс виріс на 36%, територія зменшилась на 20% , населення зменшилось на 20% + в ЗСУ забрали 2,5% найпродуктивніших працівників...То якМожеш пояснити ріст виплачених податків при мінус 20% території і населення в 2 рази (2023/2021) при рості долара в 1,4 рази?Як тільки поясниш звідки дельта в 1 трлн грн взялась- так відразу і приходьА поки мовчи і вчись..дивишся мовчки за розумного зійдешДля всіх іншихОта дельта в 1 трл грн...це те що Будівельник так і не зміг пояснити лампаснику і парторгу..Почалась війна, переглянулись ті хто залишився в тилу між собою і(кожен самостійно без нагайок від гетьманцева, бо нагайки ефективні тільки для рабів, а для вільних і багатих -використовування нагайок=себе висікти( просто гляньте скільки Держава заплатила за роботу НАБУ , САП, Прокуратури і так далі - і скільки отримала від цих органів )-Тому пояснював-пояснюю і буду пояснювати1 Успіх кожного на 95% залежить від нього і тільки на 5% від оточення2 Успіх Держави залежить від того скільки успішних буде в цій Державі( і скільки ждунів буде заважати успішним)

Хо-хо.Єралашики стають все кумеднішими.Це ж наскільки недолугим треба бути, щоб не розуміти -- оці твої пісні-байки про *переглянулися між собою і прийняли рішення* (тобто про прокинувшуюся свідомість))) --- це і є комуняцькими наративами, казками.Комуняка ти недобитий)))Стосовно ж росту навіть не шукаючи від експертів причин зростання в бюджет, тобі навскидку:- перенесення сплати частини “військового” ПДФО з місцевих бюджетів до центрального.І що ти надав? Загальні доходи держбюджету?Там є доходи від митниці, від бюджетних установ, від закордонних країн та установ?І чому таким свідомим прибрали пільгу зі сплати податку з обороту (2% замість 5%) для підприємств, котрі перебувають на третій групі оподаткування?З.и. дивись, тут проблему підняли з причини несплатників податків...Яких виходить чимало, якщо прийшлося звернути на це увагу.І обурюються, що платять не за того парня, який на фронт пішов, а за того, хто не сплачує. Жлобить 268,40 грн.:І це на кінець 22-го. Самого піднесення свідомості.З.и.Успіх держави (ринку) залежить від того,які умови створила держава в країні (ринку) для того, щоб кількість успішних збільшувалася. А вже успішні ставали ще більш успішними.Умови...А самі люди, підприємці, ринок --- як рослини....Робиш кращі умови --- ростуть краще.Гірші --- навпаки.За одних умов в підприємці подались усі - від прибиральниці з заводу до прохфесорів. За інших - чухнули зі свого ж підприємництва на заробітки за кордон... Одні і ті ж самі люди.А пісні про свідомість залиш комунякам.В Штатах *свідомість* по сплаті податків на чому базується?Робиш сприятливі умови в ринку, отримуєш зростання.Гірші - відповідно навпаки.Вичерпалися ресурси росту за даних умов, змінюй умови, отримуй зростання.Це і є роль, функція регуляторів ринку.І грубо два методи -- монетарний та кейнсіанський.І ніяких комуняцьких пісень про свідомість)))Підходів до дзеркала та ін. єралашиків.Як ти не можеш допетрити, що оці твої співи про свідомість -- це те ж саме аля павка корчагін будівник капіталізму (комунізму), дзеркало -- це той же самий папірчик морального кодексу будівника кап (ком).А ти з оцими співами, місією --- типовий комісар... Ще й єралашиковий кумедний.