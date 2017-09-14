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Додано: Суб 27 лип, 2024 08:01
то ще можна гусаків щипати і щипати, а ще ж є парні органи
Додано: Суб 27 лип, 2024 08:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Зарядка на щоб зарядити ці батареї за 2 години для 205V системи це 50А+.
Для 205V системи на 100 А*год збірках конфігурація приблизно буде 64S1P.
64 послідовно зібрані елементи на 100А*год, цікаве рішення, якщо всі елементи гарно підібрані з однієї партії, надійність покаже час.
Цікаво, на скільки годин буде вистачати цієї ємності для роботи Вашого ліфту?[/quote]Ще раз. Це збірка для насосів для води. Для ліфтів поки не визначилися. Думаю, ліфтам треба щось потужніше, і куди дорожче
Додано: Суб 27 лип, 2024 08:14
Напад росії і білорусі на Україну
Так, це тільки для води.
Так, є власна котельня, але для неї і насосів на опалення генератор на 150 кВт купили ще в 2022. Там обслуговування йде вкупі з платежем за опалення.
Додано: Суб 27 лип, 2024 08:50
Хо-хо.
Єралашики стають все кумеднішими.
Це ж наскільки недолугим треба бути, щоб не розуміти -- оці твої пісні-байки про *переглянулися між собою і прийняли рішення* (тобто про прокинувшуюся свідомість))) --- це і є комуняцькими наративами, казками.
Комуняка ти недобитий)))
Стосовно ж росту навіть не шукаючи від експертів причин зростання в бюджет, тобі навскидку:
- перенесення сплати частини “військового” ПДФО з місцевих бюджетів до центрального.
І що ти надав? Загальні доходи держбюджету?
Там є доходи від митниці, від бюджетних установ, від закордонних країн та установ?
І чому таким свідомим прибрали пільгу зі сплати податку з обороту (2% замість 5%) для підприємств, котрі перебувають на третій групі оподаткування?
З.и. дивись, тут проблему підняли з причини несплатників податків...
Яких виходить чимало, якщо прийшлося звернути на це увагу.
І обурюються, що платять не за того парня, який на фронт пішов, а за того, хто не сплачує. Жлобить 268,40 грн.:
І це на кінець 22-го. Самого піднесення свідомості.
З.и.
Успіх держави (ринку) залежить від того,які умови створила держава в країні (ринку) для того, щоб кількість успішних збільшувалася. А вже успішні ставали ще більш успішними.
Умови...
А самі люди, підприємці, ринок --- як рослини....
Робиш кращі умови --- ростуть краще.
Гірші --- навпаки.
За одних умов в підприємці подались усі - від прибиральниці з заводу до прохфесорів. За інших - чухнули зі свого ж підприємництва на заробітки за кордон... Одні і ті ж самі люди.
А пісні про свідомість залиш комунякам.
В Штатах *свідомість* по сплаті податків на чому базується?
Робиш сприятливі умови в ринку, отримуєш зростання.
Гірші - відповідно навпаки.
Вичерпалися ресурси росту за даних умов, змінюй умови, отримуй зростання.
Це і є роль, функція регуляторів ринку.
І грубо два методи -- монетарний та кейнсіанський.
І ніяких комуняцьких пісень про свідомість)))
Підходів до дзеркала та ін. єралашиків.
Як ти не можеш допетрити, що оці твої співи про свідомість -- це те ж саме аля павка корчагін будівник капіталізму (комунізму), дзеркало -- це той же самий папірчик морального кодексу будівника кап (ком).
А ти з оцими співами, місією --- типовий комісар... Ще й єралашиковий кумедний.
Додано: Суб 27 лип, 2024 09:12
ЛАД
А еще один эксперт сказал, что тепловая генерация тоже у нас была плохая. С нею нас бы в Евросоюз не приняли. Мы ж не поляки! А теперь нет генерации, нет проблемы!
Додано: Суб 27 лип, 2024 09:27
Згоден з експертом.
Утрировано, образно -- в ЄС (НАТО) треба було йти за будь-яку матеріальну ціну: хоч трубу газову за 1 грн. віддати; хоч усі ТЕС самим підірвати...
То і війни б може не було.
Але Яник зажлобив в кубі -- ще й грошей від ЄС схотів.
Хачу бути владичецею морською...
А так маємо результат: ЄС нема, а руйнування є. І людські втрати. І територіальні.
Додано: Суб 27 лип, 2024 09:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Росіяни повністю захопили село Вовче Донецької області, яке всього за 20 кілометрів від Покровська, — DeepState
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Додано: Суб 27 лип, 2024 09:40
Спасибо.
Всё становится понятно.
Единственный вопрос - сильный рост от внутрішнього ПДВ.
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