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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9198919992009201
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 07:31





vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 08:01

  tumos написав:
На 50% більше податків отримав держбюджет за перше півріччя 2024
Автор
Анастасія Ковальова
За перше півріччя 2024 року податкові доходи збільшилися наполовину, переважно завдяки зростанню податку на прибуток банків. Загальні надходження до державного бюджету склали 739,4 мільярда гривень, що на 50% вище за рівень за аналогічний період минулого року.

Найбільший внесок у збільшення доходів було зроблено за рахунок збільшення податку на прибуток банків на 79,7 мільярда гривень, що становить приріст на 117% порівняно.
Серед інших факторів зростання доходів:

скасування тимчасових податкових пільг у 2023 році;
підвищення ставок акцизного податку;
перерахування «військового» ПДФО до держбюджету;
краще адміністрування;
інфляція та девальвація.
Доходи від внутрішнього ПДВ +49%, від ПДВ з імпорту +39%.

У той час як доходи від внутрішнього ПДВ зросли на 26%, відшкодування ПДВ скоротилося на 2,5%, що вказує на посилення адміністрування цього податку. Доходи від акцизів збільшилися на 81%. Єдине джерело доходів, пов'язане з рентною платою за користування надрами, скоротилося на 21% у 2024 році порівняно з першим півріччям 2023 року.

https://thepage.ua/ua/news/na-50percent ... hchya-2024

то ще можна гусаків щипати і щипати, а ще ж є парні органи
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 08:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_Mykola_ написав:
  Faceless написав:
_Mykola_ написав:[quote="5750611:Faceless"]
Можете сказати потужність генератора та інвертора, акумулятори якого типу та ємності ставили?
Ліфепо на 20+кВт*год
Інвертор дея десь на 12 кВт (мабуть через стартовий струм)
А генератора спеціально на то і не брали.

Зарядка на щоб зарядити ці батареї за 2 години для 205V системи це 50А+.
Для 205V системи на 100 А*год збірках конфігурація приблизно буде 64S1P.
64 послідовно зібрані елементи на 100А*год, цікаве рішення, якщо всі елементи гарно підібрані з однієї партії, надійність покаже час.
Цікаво, на скільки годин буде вистачати цієї ємності для роботи Вашого ліфту?[/quote]Ще раз. Це збірка для насосів для води. Для ліфтів поки не визначилися. Думаю, ліфтам треба щось потужніше, і куди дорожче
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 08:14

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Это такие - аккумулятор https://smartvision.lviv.ua/ua/p2071835320-akkumulyatornyj-modul-lifepo4.html 381 150 ₴ и 3-фазный инвертор https://deye.com.ua/product/tryfaznyj-vysokovoltnyj-hibrydnyj-invertor-deye-sun-12k-sg01hp3-eu-am2-12kw-eu-versiia-ip65/ 93 542 ₴.
Итого 474 692 ₴. Тоже недёшево и фактически только для того, чтобы обеспечить подачу воды. Или это рассчитано и на отопление тоже? Я правильно понимаю, что у вас в доме крышная котельная?
Так, це тільки для води.
Так, є власна котельня, але для неї і насосів на опалення генератор на 150 кВт купили ще в 2022. Там обслуговування йде вкупі з платежем за опалення.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 08:50

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Ставки налогов пока не менялись.
Так что рост податків = росту прибутків.
Сказав парторг.....
1 Те що комуняки завжди шастали по чужих кишенях-не новина, вони на партію збирали шляхом грабунків
2 Те що комуняки не знають що таке ефективність..і так і не змогли зрозуміти , що совок розвалився бо ЇХ магазини(на 100% державні) були в рази гірші для совка ніж приватники - комуняки так і не змогли засвоїти...Вони вміли красти навіть з збитків
3 Те що бізнес в Україні , без зміни податкових нормативів заплатив в Державний Бюджет
рік_______виконання________курс__________дата
2021- 138503,6 млн грн___27,12 грн___грудень 2021
2022- 310116,1 млн грн____36,57 грн__грудень 2022
2023- 274342,1 млн грн____37,56 грн__грудень 2023
5 місяців 2024 - 1074954,8 млн грн

Парторг
З 2021 по сьогодні - податки не змінювались, курс виріс на 36%, територія зменшилась на 20% , населення зменшилось на 20% + в ЗСУ забрали 2,5% найпродуктивніших працівників...

То як
Можеш пояснити ріст виплачених податків при мінус 20% території і населення в 2 рази (2023/2021) при рості долара в 1,4 рази?

Як тільки поясниш звідки дельта в 1 трлн грн взялась- так відразу і приходь
А поки мовчи і вчись..дивишся мовчки за розумного зійдеш

Для всіх інших
Ота дельта в 1 трл грн...це те що Будівельник так і не зміг пояснити лампаснику і парторгу..
Почалась війна, переглянулись ті хто залишився в тилу між собою і прийняли рішення(кожен самостійно без нагайок від гетьманцева, бо нагайки ефективні тільки для рабів, а для вільних і багатих -використовування нагайок=себе висікти( просто гляньте скільки Держава заплатила за роботу НАБУ , САП, Прокуратури і так далі - і скільки отримала від цих органів )-платити те що платили до війни за себе+платити за тих хто пішов воювати.

Тому пояснював-пояснюю і буду пояснювати
1 Успіх кожного на 95% залежить від нього і тільки на 5% від оточення
2 Успіх Держави залежить від того скільки успішних буде в цій Державі( і скільки ждунів буде заважати успішним)

Хо-хо.
Єралашики стають все кумеднішими.

Це ж наскільки недолугим треба бути, щоб не розуміти -- оці твої пісні-байки про *переглянулися між собою і прийняли рішення* (тобто про прокинувшуюся свідомість))) --- це і є комуняцькими наративами, казками.
Комуняка ти недобитий)))

Стосовно ж росту навіть не шукаючи від експертів причин зростання в бюджет, тобі навскидку:
- перенесення сплати частини “військового” ПДФО з місцевих бюджетів до центрального.

І що ти надав? Загальні доходи держбюджету?
Там є доходи від митниці, від бюджетних установ, від закордонних країн та установ?

І чому таким свідомим прибрали пільгу зі сплати податку з обороту (2% замість 5%) для підприємств, котрі перебувають на третій групі оподаткування?

З.и. дивись, тут проблему підняли з причини несплатників податків...
Яких виходить чимало, якщо прийшлося звернути на це увагу.
І обурюються, що платять не за того парня, який на фронт пішов, а за того, хто не сплачує. Жлобить 268,40 грн.:
https://cv.tax.gov.ua/media-ark/publich ... 45294.html
І це на кінець 22-го. Самого піднесення свідомості.

З.и.
Успіх держави (ринку) залежить від того,які умови створила держава в країні (ринку) для того, щоб кількість успішних збільшувалася. А вже успішні ставали ще більш успішними.
Умови...
А самі люди, підприємці, ринок --- як рослини....
Робиш кращі умови --- ростуть краще.
Гірші --- навпаки.
За одних умов в підприємці подались усі - від прибиральниці з заводу до прохфесорів. За інших - чухнули зі свого ж підприємництва на заробітки за кордон... Одні і ті ж самі люди.

А пісні про свідомість залиш комунякам.
В Штатах *свідомість* по сплаті податків на чому базується?

Робиш сприятливі умови в ринку, отримуєш зростання.
Гірші - відповідно навпаки.
Вичерпалися ресурси росту за даних умов, змінюй умови, отримуй зростання.
Це і є роль, функція регуляторів ринку.
І грубо два методи -- монетарний та кейнсіанський.

І ніяких комуняцьких пісень про свідомість)))
Підходів до дзеркала та ін. єралашиків.
Як ти не можеш допетрити, що оці твої співи про свідомість -- це те ж саме аля павка корчагін будівник капіталізму (комунізму), дзеркало -- це той же самий папірчик морального кодексу будівника кап (ком).
А ти з оцими співами, місією --- типовий комісар... Ще й єралашиковий кумедний.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 09:12

ЛАД
А еще один эксперт сказал, что тепловая генерация тоже у нас была плохая. С нею нас бы в Евросоюз не приняли. Мы ж не поляки! А теперь нет генерации, нет проблемы!
Mimohod
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 09:27

  Mimohod написав:ЛАД
А еще один эксперт сказал, что тепловая генерация тоже у нас была плохая. С нею нас бы в Евросоюз не приняли. Мы ж не поляки! А теперь нет генерации, нет проблемы!

Згоден з експертом.

Утрировано, образно -- в ЄС (НАТО) треба було йти за будь-яку матеріальну ціну: хоч трубу газову за 1 грн. віддати; хоч усі ТЕС самим підірвати...
То і війни б може не було.
Але Яник зажлобив в кубі -- ще й грошей від ЄС схотів.
Хачу бути владичецею морською...

А так маємо результат: ЄС нема, а руйнування є. І людські втрати. І територіальні.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 09:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росіяни повністю захопили село Вовче Донецької області, яке всього за 20 кілометрів від Покровська, — DeepState
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 09:40

  tumos написав:
На 50% більше податків отримав держбюджет за перше півріччя 2024
Автор
Анастасія Ковальова
За перше півріччя 2024 року податкові доходи збільшилися наполовину, переважно завдяки зростанню податку на прибуток банків. Загальні надходження до державного бюджету склали 739,4 мільярда гривень, що на 50% вище за рівень за аналогічний період минулого року.

Найбільший внесок у збільшення доходів було зроблено за рахунок збільшення податку на прибуток банків на 79,7 мільярда гривень, що становить приріст на 117% порівняно.
Серед інших факторів зростання доходів:

скасування тимчасових податкових пільг у 2023 році;
підвищення ставок акцизного податку;
перерахування «військового» ПДФО до держбюджету;
краще адміністрування;
інфляція та девальвація.
Доходи від внутрішнього ПДВ +49%, від ПДВ з імпорту +39%.

У той час як доходи від внутрішнього ПДВ зросли на 26%, відшкодування ПДВ скоротилося на 2,5%, що вказує на посилення адміністрування цього податку. Доходи від акцизів збільшилися на 81%. Єдине джерело доходів, пов'язане з рентною платою за користування надрами, скоротилося на 21% у 2024 році порівняно з першим півріччям 2023 року.

https://thepage.ua/ua/news/na-50percent ... hchya-2024

Спасибо.
Всё становится понятно.
Единственный вопрос - сильный рост от внутрішнього ПДВ.
ЛАД
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