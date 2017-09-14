На 50% більше податків отримав держбюджет за перше півріччя 2024 Автор Анастасія Ковальова За перше півріччя 2024 року податкові доходи збільшилися наполовину, переважно завдяки зростанню податку на прибуток банків. Загальні надходження до державного бюджету склали 739,4 мільярда гривень, що на 50% вище за рівень за аналогічний період минулого року.
Найбільший внесок у збільшення доходів було зроблено за рахунок збільшення податку на прибуток банків на 79,7 мільярда гривень, що становить приріст на 117% порівняно. Серед інших факторів зростання доходів:
скасування тимчасових податкових пільг у 2023 році; підвищення ставок акцизного податку; перерахування «військового» ПДФО до держбюджету; краще адміністрування; інфляція та девальвація. Доходи від внутрішнього ПДВ +49%, від ПДВ з імпорту +39%.
У той час як доходи від внутрішнього ПДВ зросли на 26%, відшкодування ПДВ скоротилося на 2,5%, що вказує на посилення адміністрування цього податку. Доходи від акцизів збільшилися на 81%. Єдине джерело доходів, пов'язане з рентною платою за користування надрами, скоротилося на 21% у 2024 році порівняно з першим півріччям 2023 року.
_Mykola_ написав:[quote="5750611:Faceless"] Можете сказати потужність генератора та інвертора, акумулятори якого типу та ємності ставили?
Ліфепо на 20+кВт*год Інвертор дея десь на 12 кВт (мабуть через стартовий струм) А генератора спеціально на то і не брали.
Зарядка на щоб зарядити ці батареї за 2 години для 205V системи це 50А+. Для 205V системи на 100 А*год збірках конфігурація приблизно буде 64S1P. 64 послідовно зібрані елементи на 100А*год, цікаве рішення, якщо всі елементи гарно підібрані з однієї партії, надійність покаже час. Цікаво, на скільки годин буде вистачати цієї ємності для роботи Вашого ліфту?[/quote]Ще раз. Це збірка для насосів для води. Для ліфтів поки не визначилися. Думаю, ліфтам треба щось потужніше, і куди дорожче
ЛАД написав:Ставки налогов пока не менялись. Так что рост податків = росту прибутків.
Сказав парторг..... 1 Те що комуняки завжди шастали по чужих кишенях-не новина, вони на партію збирали шляхом грабунків 2 Те що комуняки не знають що таке ефективність..і так і не змогли зрозуміти , що совок розвалився бо ЇХ магазини(на 100% державні) були в рази гірші для совка ніж приватники - комуняки так і не змогли засвоїти...Вони вміли красти навіть з збитків 3 Те що бізнес в Україні , без зміни податкових нормативів заплатив в Державний Бюджет рік_______виконання________курс__________дата 2021- 138503,6 млн грн___27,12 грн___грудень 2021 2022- 310116,1 млн грн____36,57 грн__грудень 2022 2023- 274342,1 млн грн____37,56 грн__грудень 2023 5 місяців 2024 - 1074954,8 млн грн
Парторг З 2021 по сьогодні - податки не змінювались, курс виріс на 36%, територія зменшилась на 20% , населення зменшилось на 20% + в ЗСУ забрали 2,5% найпродуктивніших працівників...
То як Можеш пояснити ріст виплачених податків при мінус 20% території і населення в 2 рази (2023/2021) при рості долара в 1,4 рази?
Як тільки поясниш звідки дельта в 1 трлн грн взялась- так відразу і приходь А поки мовчи і вчись..дивишся мовчки за розумного зійдеш
Для всіх інших Ота дельта в 1 трл грн...це те що Будівельник так і не зміг пояснити лампаснику і парторгу.. Почалась війна, переглянулись ті хто залишився в тилу між собою і прийняли рішення(кожен самостійно без нагайок від гетьманцева, бо нагайки ефективні тільки для рабів, а для вільних і багатих -використовування нагайок=себе висікти( просто гляньте скільки Держава заплатила за роботу НАБУ , САП, Прокуратури і так далі - і скільки отримала від цих органів )-платити те що платили до війни за себе+платити за тих хто пішов воювати.
Тому пояснював-пояснюю і буду пояснювати 1 Успіх кожного на 95% залежить від нього і тільки на 5% від оточення 2 Успіх Держави залежить від того скільки успішних буде в цій Державі( і скільки ждунів буде заважати успішним)
Хо-хо. Єралашики стають все кумеднішими.
Це ж наскільки недолугим треба бути, щоб не розуміти -- оці твої пісні-байки про *переглянулися між собою і прийняли рішення* (тобто про прокинувшуюся свідомість))) --- це і є комуняцькими наративами, казками. Комуняка ти недобитий)))
Стосовно ж росту навіть не шукаючи від експертів причин зростання в бюджет, тобі навскидку: - перенесення сплати частини “військового” ПДФО з місцевих бюджетів до центрального.
І що ти надав? Загальні доходи держбюджету? Там є доходи від митниці, від бюджетних установ, від закордонних країн та установ?
І чому таким свідомим прибрали пільгу зі сплати податку з обороту (2% замість 5%) для підприємств, котрі перебувають на третій групі оподаткування?
З.и. дивись, тут проблему підняли з причини несплатників податків... Яких виходить чимало, якщо прийшлося звернути на це увагу. І обурюються, що платять не за того парня, який на фронт пішов, а за того, хто не сплачує. Жлобить 268,40 грн.: https://cv.tax.gov.ua/media-ark/publich ... 45294.html І це на кінець 22-го. Самого піднесення свідомості.
З.и. Успіх держави (ринку) залежить від того,які умови створила держава в країні (ринку) для того, щоб кількість успішних збільшувалася. А вже успішні ставали ще більш успішними. Умови... А самі люди, підприємці, ринок --- як рослини.... Робиш кращі умови --- ростуть краще. Гірші --- навпаки. За одних умов в підприємці подались усі - від прибиральниці з заводу до прохфесорів. За інших - чухнули зі свого ж підприємництва на заробітки за кордон... Одні і ті ж самі люди.
А пісні про свідомість залиш комунякам. В Штатах *свідомість* по сплаті податків на чому базується?
Робиш сприятливі умови в ринку, отримуєш зростання. Гірші - відповідно навпаки. Вичерпалися ресурси росту за даних умов, змінюй умови, отримуй зростання. Це і є роль, функція регуляторів ринку. І грубо два методи -- монетарний та кейнсіанський.
І ніяких комуняцьких пісень про свідомість))) Підходів до дзеркала та ін. єралашиків. Як ти не можеш допетрити, що оці твої співи про свідомість -- це те ж саме аля павка корчагін будівник капіталізму (комунізму), дзеркало -- це той же самий папірчик морального кодексу будівника кап (ком). А ти з оцими співами, місією --- типовий комісар... Ще й єралашиковий кумедний.
Mimohod написав:ЛАД А еще один эксперт сказал, что тепловая генерация тоже у нас была плохая. С нею нас бы в Евросоюз не приняли. Мы ж не поляки! А теперь нет генерации, нет проблемы!
Згоден з експертом.
Утрировано, образно -- в ЄС (НАТО) треба було йти за будь-яку матеріальну ціну: хоч трубу газову за 1 грн. віддати; хоч усі ТЕС самим підірвати... То і війни б може не було. Але Яник зажлобив в кубі -- ще й грошей від ЄС схотів. Хачу бути владичецею морською...
А так маємо результат: ЄС нема, а руйнування є. І людські втрати. І територіальні.
На 50% більше податків отримав держбюджет за перше півріччя 2024 Автор Анастасія Ковальова За перше півріччя 2024 року податкові доходи збільшилися наполовину, переважно завдяки зростанню податку на прибуток банків. Загальні надходження до державного бюджету склали 739,4 мільярда гривень, що на 50% вище за рівень за аналогічний період минулого року.
Найбільший внесок у збільшення доходів було зроблено за рахунок збільшення податку на прибуток банків на 79,7 мільярда гривень, що становить приріст на 117% порівняно. Серед інших факторів зростання доходів:
скасування тимчасових податкових пільг у 2023 році; підвищення ставок акцизного податку; перерахування «військового» ПДФО до держбюджету; краще адміністрування; інфляція та девальвація. Доходи від внутрішнього ПДВ +49%, від ПДВ з імпорту +39%.
У той час як доходи від внутрішнього ПДВ зросли на 26%, відшкодування ПДВ скоротилося на 2,5%, що вказує на посилення адміністрування цього податку. Доходи від акцизів збільшилися на 81%. Єдине джерело доходів, пов'язане з рентною платою за користування надрами, скоротилося на 21% у 2024 році порівняно з першим півріччям 2023 року.
Спасибо. Всё становится понятно. Единственный вопрос - сильный рост от внутрішнього ПДВ. И тут нестыковочка - подряд 2 заметно разные цифры. "Доходи від внутрішнього ПДВ +49%", а в следующей фразе: "доходи від внутрішнього ПДВ зросли на 26%".
budivelnik написав:............... 3 Те що бізнес в Україні , без зміни податкових нормативів заплатив в Державний Бюджет рік_______виконання________курс__________дата 2021- 138503,6 млн грн___27,12 грн___грудень 2021 2022- 310116,1 млн грн____36,57 грн__грудень 2022 2023- 274342,1 млн грн____37,56 грн__грудень 2023 5 місяців 2024 - 1074954,8 млн грн .......... Почалась війна, переглянулись ті хто залишився в тилу між собою і прийняли рішення(кожен самостійно без нагайок від гетьманцева, бо нагайки ефективні тільки для рабів, а для вільних і багатих -використовування нагайок=себе висікти( просто гляньте скільки Держава заплатила за роботу НАБУ , САП, Прокуратури і так далі - і скільки отримала від цих органів )-платити те що платили до війни за себе+платити за тих хто пішов воювати.
Тому пояснював-пояснюю і буду пояснювати 1 Успіх кожного на 95% залежить від нього і тільки на 5% від оточення 2 Успіх Держави залежить від того скільки успішних буде в цій Державі( і скільки ждунів буде заважати успішним)
Словоблудие убрал. Сказки о сознательности "за себе+платити за тих хто пішов воювати" оставьте детям. Ну и поясніть, будь ласка, почему при этом в 2023 выплаченные налоги упали на 12% по сравнению с 2022. При том, что ещё и была инфляция.
Все просто Два фактори Перший - в 2022 році ЗНЯЛИ ДІЮЧУ податкову систему і дозволили не ведучи жодного обліку платити 2% від обороту....( підприємці глянули один на одного і підняли виплати до рівня за себе+за тих хто на фронті+на перемогу.. Совки не зрозуміють -цифри це показали і сплата в 2022 році в порівнянні з 2021 -ЗРОСЛА в 2+ рази) Другий - в 2023 році гетьманцев мотивуючи вимогами МВФ протиснув введення назад існуючої до 22 і після 22 стандартної податкової системи. Результат - на лице
А тепер трошки історії Як тільки той недоумок це зробив я на цих сторінках став бити у всі дзвони і пояснювати наступне 1 Посилення тиску на бізнес- ЗМЕНШИТЬ надходження від бізнесу, бо хоч совки (лампасник з парторгом) і вважають що бізнес платить тільки тому що від нього це вимагає держава - насправді ситуація інша. Бізнес платить рівно стільки скільки вважає за можливе. До речі історія світу Рабовласництво відмінили і перейшли до феодалізму тому, що виявилось вільніший від раба кріпак-більш вигідний для Держави... точно так само як вільніший від кріпака працівник в капдержаві-працює більш ефективно. Совок тому й розвалився що перейшов до примусу на відміну від мотиваційної системи в капкраїнах 2 Наступне що я писав після відміни 2% системи Спочатку заставлять бізнес платити менше Потім вженуть клин в суспільство( це і зробили створивши розкол фронтовик/ухилянт) Потім заявлять що воювати ніхто не хоче і грошей не вистарчає - треба здаватись...
Те що пункт2 не справдився-це більше заслуга Заходу ніж нашого суспільства.