budivelnik написав:

підприємці глянули один на одного і підняли виплати до рівня за себе+за тих хто на фронті+на перемогу

Все простоДва факториПерший - в 2022 році ЗНЯЛИ ДІЮЧУ податкову систему і дозволили не ведучи жодного обліку платити 2% від обороту....(..Совки не зрозуміють -цифри це показали і сплата в 2022 році в порівнянні з 2021 -ЗРОСЛА в 2+ рази)Другий - в 2023 році гетьманцев мотивуючи вимогами МВФ протиснув введення назад існуючої до 22 і після 22 стандартної податкової системи.Результат - на лицеА тепер трошки історіїЯк тільки той недоумок це зробив, бо хоч совки (лампасник з парторгом) і вважають що бізнес платить тільки тому що від нього це вимагає держава - насправді ситуація інша.Бізнес платить рівно стільки скільки вважає за можливе.До речі історія світуРабовласництво відмінили і перейшли до феодалізму тому, що виявилось вільніший від раба кріпак-більш вигідний для Держави...точно так само як вільніший від кріпака працівник в капдержаві-працює більш ефективно.Совок тому й розвалився що перейшов до примусу на відміну від мотиваційної системи в капкраїнах2 Наступне що я писав після відміни 2% системиСпочатку заставлять бізнес платити меншеПотім вженуть клин в суспільство( це і зробили створивши розкол фронтовик/ухилянт)Потім заявлять що воювати ніхто не хоче і грошей не вистарчає - треба здаватись...Те що пункт2 не справдився-це більше заслуга Заходу ніж нашого суспільства.