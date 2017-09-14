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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 27 лип, 2024 09:58
flyman написав: Xenon написав:
може менше крадівництва тоді вистачить, але ж треба шантаж, що пересічений у всьому винний, поганий народ попався?
Просто сам для себе порахуй себе оптимізованого. Є шанс що зрозумієш
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 27 лип, 2024 10:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 09:59
Faceless написав:
..........
Так, є власна котельня, але для неї і насосів на опалення генератор на 150 кВт купили ще в 2022. Там обслуговування йде вкупі з платежем за опалення.
Крутой у вас дом - на такие затраты пошли. Сколько у вас квартир? И все платят?
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Додано: Суб 27 лип, 2024 10:06
detroytred написав: Mimohod написав:ЛАД
А еще один эксперт сказал, что тепловая генерация тоже у нас была плохая. С нею нас бы в Евросоюз не приняли. Мы ж не поляки! А теперь нет генерации, нет проблемы!
Згоден з експертом.
Утрировано, образно -- в ЄС (НАТО) треба було йти за будь-яку матеріальну ціну: хоч трубу газову за 1 грн. віддати; хоч усі ТЕС самим підірвати...
То і війни б може не було.
Але Яник зажлобив в кубі -- ще й грошей від ЄС схотів.
Хачу бути владичецею морською...
А так маємо результат: ЄС нема, а руйнування є. І людські втрати. І територіальні.
При Яныке нас не принимали в ЕС, как и сегодня. Речь шла о "евроассоциации".
В результате её подписали на 10 месяцев позже. И что?
В ЕС нас не приняли за следующие 7 относительно мирных лет всё равно. Да и теперь не очень принимают.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 10:07
tester7336
так це ти постійно пичинаєш писати про свою архіважність а інші хай ідуть на фронт.
і будь яка матір скаже що їй чхати на розмір твоїх податків коли син не повернеться.
Сформулюйте будь ласка чітко свою позицію. Ніхто не повинен йти воювати? Чи хтось повинен?
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Додано: Суб 27 лип, 2024 10:19
budivelnik написав:
Мене не цікавить турція чи занзібар...
Україна з ними не воює...
Давайте без гарячки, по Вашій логіці Україна стійкіша не тільки Росії, але й Турції?
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Додано: Суб 27 лип, 2024 10:24
budivelnik написав:
Все просто
Два фактори
Перший - в 2022 році ЗНЯЛИ ДІЮЧУ податкову систему і дозволили не ведучи жодного обліку платити 2% від обороту....( підприємці глянули один на одного і підняли виплати до рівня за себе+за тих хто на фронті+на перемогу
..
Совки не зрозуміють -цифри це показали і сплата в 2022 році в порівнянні з 2021 -ЗРОСЛА в 2+ рази)
Другий - в 2023 році гетьманцев мотивуючи вимогами МВФ протиснув введення назад існуючої до 22 і після 22 стандартної податкової системи.
Результат - на лице
А тепер трошки історії
Як тільки той недоумок це зробив я на цих сторінках став бити у всі дзвони і пояснювати наступне
1 Посилення тиску на бізнес- ЗМЕНШИТЬ надходження від бізнесу
, бо хоч совки (лампасник з парторгом) і вважають що бізнес платить тільки тому що від нього це вимагає держава - насправді ситуація інша.
Бізнес платить рівно стільки скільки вважає за можливе.
До речі історія світу
Рабовласництво відмінили і перейшли до феодалізму тому, що виявилось вільніший від раба кріпак-більш вигідний для Держави...
точно так само як вільніший від кріпака працівник в капдержаві-працює більш ефективно.
Совок тому й розвалився що перейшов до примусу на відміну від мотиваційної системи в капкраїнах
2 Наступне що я писав після відміни 2% системи
Спочатку заставлять бізнес платити менше
Потім вженуть клин в суспільство( це і зробили створивши розкол фронтовик/ухилянт)
Потім заявлять що воювати ніхто не хоче і грошей не вистарчає - треба здаватись...
Те що пункт2 не справдився-це більше заслуга Заходу ніж нашого суспільства.
Бу-га-га.
Це в твоєму єралашику отак: зменшили до 2%, то підприємці переглянулися і збільшили самі сплату.
В реаліях інакше: прибрали льготу з 2% до 5%, то зросли сплати.
Її тому і прибрали, щоб отримати збільшення надходженнь.
Або рост бізнесу за сприятливих умов, або зростання надходжень від податку.
Звісно це тільки в певних межах (бо ти почнеш голосити на прикладах виходу за межі, в якій ця залежність зберінається).
З.и. заставлять бізнес платити менше, відміною 2% --- ?))))
Єралашик: при 2% платили більше добровільно (бо свідомі. В бюджет, в армію треба платити); ввели цю сплату обов'зковою (щоб хитродупі окремі деякі теж сплачували) -- то одразу типа не будемо тоді платити за примусом (Свідомість, що бюджету, армії, на перемогу, потрібні ці гроші зникла).
Слухай, просте питання -- на кого розраховані твої єралашики?
На овсім дурних?
Востаннє редагувалось detroytred
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Додано: Суб 27 лип, 2024 10:25
Hotab написав:tester7336
так це ти постійно пичинаєш писати про свою архіважність а інші хай ідуть на фронт.
і будь яка матір скаже що їй чхати на розмір твоїх податків коли син не повернеться.
Сформулюйте будь ласка чітко свою позицію. Ніхто не повинен йти воювати? Чи хтось повинен?
Ніхто не повинен про це писати в третій особі.
Кожен має право писати виключно про себе.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 10:42
"...посилиться і нападе знову".
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Додано: Суб 27 лип, 2024 10:59
Да, я обращал внимание. Но в целом на контекст обсуждения не влияет.
В разных источниках есть такая редакция
Доходи від внутрішнього ПДВ у першому півріччі 2024 року зросли на 49%, а від ПДВ з імпорту – на 39%. Варто зазначити, що в той час як валові надходження від внутрішнього ПДВ зросли на 26%, відшкодування ПДВ знизилось на 2,5%, що свідчить про більш жорстке адміністрування ПДВ. Надходження від акцизів зросли на 81%, забезпечивши додаткові 40,8 млрд грн у 1-му півріччі 2024 року.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 11:17
Бетон написав: Hotab написав:tester7336
так це ти постійно пичинаєш писати про свою архіважність а інші хай ідуть на фронт.
і будь яка матір скаже що їй чхати на розмір твоїх податків коли син не повернеться.
Сформулюйте будь ласка чітко свою позицію. Ніхто не повинен йти воювати? Чи хтось повинен?
Ніхто не повинен про це писати в третій особі.
Кожен має право писати виключно про себе.
Ок, коли успіх каже «заміни мене, Бетон. Я заїпався!», ти що про себе кажеш?
«Я не для ПКТ біцепс качав, а для важкого пакета зі жрачкою з Ашана»?
Я сподіваюсь, що у тебе є розуміння, що відповідь Успіху «ти сам проголосував за Зе, сам і воюй» це просто тролінг і прям зовсім не вкатує як реальна відповідь про себе
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 27 лип, 2024 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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