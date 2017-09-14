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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9200920192029203
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 11:28

  budivelnik написав:Все просто
Два фактори
Перший - в 2022 році ЗНЯЛИ ДІЮЧУ податкову систему і дозволили не ведучи жодного обліку платити 2% від обороту....( підприємці глянули один на одного і підняли виплати до рівня за себе+за тих хто на фронті+на перемогу..
Совки не зрозуміють -цифри це показали і сплата в 2022 році в порівнянні з 2021 -ЗРОСЛА в 2+ рази)
Другий - в 2023 році гетьманцев мотивуючи вимогами МВФ протиснув введення назад існуючої до 22 і після 22 стандартної податкової системи.
Результат - на лице

Да все просто.
Кількість платників третьої групи з особливим режим оподаткування за ставкою 2 відс. становить 287,7 тис. осіб.
Усього ФОПів 2 млн.
З них на ЄП 1,5 млн.

Ну і цифри по доходам бюджету ти навів загальні для всіх і вся.

Куди простіше: єралашиш, підганяючи висновки під будь-які цифри.
Твоя класика єралашиків: цифри, цифри, цифри і висновок, який тобі схотілося.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 11:30

  Hotab написав:tester7336

так це ти постійно пичинаєш писати про свою архіважність а інші хай ідуть на фронт.
і будь яка матір скаже що їй чхати на розмір твоїх податків коли син не повернеться.

Сформулюйте будь ласка чітко свою позицію. Ніхто не повинен йти воювати? Чи хтось повинен?


для початку сформулюйте що ми захищаємо. тільки не високопарними словами Україну, батьківщину а конкретно що саме. і яку ціну потрібно заплатити за захист саме цього.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 11:35

  Hotab написав:Ок, коли успіх каже «заміни мене, Бетон. Я заїпався!», ти що про себе кажеш?


а чому не родичі стафанчука та інших владних ? чому питання тільки до сірого?
чи їм нічого не потрібно захищати? чи їх і їхнє майно повинні захищати сірі?
тож питання те саме - що ми захищаємо та хто і яку ціну платить?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 11:37

  Hotab написав:
  Бетон написав:Ніхто не повинен про це писати в третій особі.
Кожен має право писати виключно про себе.

Ок, коли успіх каже «заміни мене, Бетон. Я заїпався!», ти що про себе кажеш?
«Я не для ПКТ біцепс качав, а для важкого пакета зі жрачкою з Ашана»?

Я сподіваюсь, що у тебе є розуміння, що відповідь Успіху «ти сам проголосував за Зе, сам і воюй» це просто тролінг і прям зовсім не вкатує як реальна відповідь про себе

Відповідь Будівельника з Песікотом не краща -- я тобі гроші плачу та допомагаю, ти нам ще дякувати повинен.
Або Детройта -- не моя до тебе черга. в нас різні черги.
Або посадовців -- там он є перелік, в кого відстрочка та бронь.

Успіху такі відповіді пох..
Тому в площині, в якій ви намагаєтеся розглядати це питання, нема відповідей апріорі.
З точки зору суспільного життя. Суспільства.

А Закони, Конституція ... теж мають косяки. Вже з боку обов'зків держави.
Це з точки зору держави.

От і виходить -- в кожного суто свій вибір, своя правда, свій обов'язок.
В реаліях же це зведеться і зводиться до --- хто кого нагне...
Окрім добровольців (по волі та поневолє добровольців).
detroytred
 
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  #<1 ... 9200920192029203
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