budivelnik написав:Все просто
Два фактори
Перший - в 2022 році ЗНЯЛИ ДІЮЧУ податкову систему і дозволили не ведучи жодного обліку платити 2% від обороту....( підприємці глянули один на одного і підняли виплати до рівня за себе+за тих хто на фронті+на перемогу..
Совки не зрозуміють -цифри це показали і сплата в 2022 році в порівнянні з 2021 -ЗРОСЛА в 2+ рази)
Другий - в 2023 році гетьманцев мотивуючи вимогами МВФ протиснув введення назад існуючої до 22 і після 22 стандартної податкової системи.
Результат - на лице
Да все просто.
Кількість платників третьої групи з особливим режим оподаткування за ставкою 2 відс. становить 287,7 тис. осіб.
Усього ФОПів 2 млн.
З них на ЄП 1,5 млн.
Ну і цифри по доходам бюджету ти навів загальні для всіх і вся.
Куди простіше: єралашиш, підганяючи висновки під будь-які цифри.
Твоя класика єралашиків: цифри, цифри, цифри і висновок, який тобі схотілося.