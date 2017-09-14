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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 27 лип, 2024 11:28
budivelnik написав:
Все просто
Два фактори
Перший - в 2022 році ЗНЯЛИ ДІЮЧУ податкову систему і дозволили не ведучи жодного обліку платити 2% від обороту....( підприємці глянули один на одного і підняли виплати до рівня за себе+за тих хто на фронті+на перемогу
..
Совки не зрозуміють -цифри це показали і сплата в 2022 році в порівнянні з 2021 -ЗРОСЛА в 2+ рази)
Другий - в 2023 році гетьманцев мотивуючи вимогами МВФ протиснув введення назад існуючої до 22 і після 22 стандартної податкової системи.
Результат - на лице
Да все просто.
Кількість платників третьої групи з особливим режим оподаткування за ставкою 2 відс. становить 287,7 тис. осіб.
Усього ФОПів 2 млн.
З них на ЄП 1,5 млн.
Ну і цифри по доходам бюджету ти навів загальні для всіх і вся.
Куди простіше: єралашиш, підганяючи висновки під будь-які цифри.
Твоя класика єралашиків: цифри, цифри, цифри і висновок, який тобі схотілося.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 11:30
Hotab написав:tester7336
так це ти постійно пичинаєш писати про свою архіважність а інші хай ідуть на фронт.
і будь яка матір скаже що їй чхати на розмір твоїх податків коли син не повернеться.
Сформулюйте будь ласка чітко свою позицію. Ніхто не повинен йти воювати? Чи хтось повинен?
для початку сформулюйте що ми захищаємо. тільки не високопарними словами Україну, батьківщину а конкретно що саме. і яку ціну потрібно заплатити за захист саме цього.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 11:37
Hotab написав: Бетон написав:
Ніхто не повинен про це писати в третій особі.
Кожен має право писати виключно про себе.
Ок, коли успіх каже «заміни мене, Бетон. Я заїпався!», ти що про себе кажеш?
«Я не для ПКТ біцепс качав, а для важкого пакета зі жрачкою з Ашана»?
Я сподіваюсь, що у тебе є розуміння, що відповідь Успіху «ти сам проголосував за Зе, сам і воюй» це просто тролінг і прям зовсім не вкатує як реальна відповідь про себе
Відповідь Будівельника з Песікотом не краща -- я тобі гроші плачу та допомагаю, ти нам ще дякувати повинен.
Або Детройта -- не моя до тебе черга. в нас різні черги.
Або посадовців -- там он є перелік, в кого відстрочка та бронь.
Успіху такі відповіді пох..
Тому в площині, в якій ви намагаєтеся розглядати це питання, нема відповідей апріорі.
З точки зору суспільного життя. Суспільства.
А Закони, Конституція ... теж мають косяки. Вже з боку виконання своїх обов'зків державою.
Це з точки зору державності.
От і виходить -- в кожного суто свій вибір, своя правда, свій обов'язок.
В реаліях же це зведеться і зводиться до --- хто кого нагне...
Окрім добровольців (по волі та поневолє добровольців).
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Додано: Суб 27 лип, 2024 11:48
Hotab написав: Бетон написав:tester7336
так це ти постійно пичинаєш писати про свою архіважність а інші хай ідуть на фронт.
і будь яка матір скаже що їй чхати на розмір твоїх податків коли син не повернеться.
Сформулюйте будь ласка чітко свою позицію. Ніхто не повинен йти воювати? Чи хтось повинен?
Ніхто не повинен про це писати в третій особі.
Кожен має право писати виключно про себе.
Ок, коли успіх каже «заміни мене, Бетон. Я заїпався!», ти що про себе кажеш?
«Я не для ПКТ біцепс качав, а для важкого пакета зі жрачкою з Ашана»?
Я сподіваюсь, що у тебе є розуміння, що відповідь Успіху «ти сам проголосував за Зе, сам і воюй» це просто тролінг і прям зовсім не вкатує як реальна відповідь про себе
Я маю на увазі, що я не можу вказувати, що вам робити з вашою квартирою чи дружиною. Це відповідальність кожного.
Я свій ніс в ваші справи не суну.
Ви не на війні, тож не суньте в мої.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 12:26
Бетон
Ви не на війні, тож не суньте в мої.
Перечитай ще раз питання.
Успіх на війні і він ставить конкретне питання,
У тебе є відповідь?
«Штат ТЦК» - фраза маніпулятивна. В цю цифру включили роти охорони при ТЦК , які структурно входять в батальйони ТРО? Так вони постійно по принципу ротації бувають на фронті.
Відповідь Будівельника з Песікотом не краща -- я тобі гроші плачу та допомагаю, ти нам ще дякувати повинен.
Ну взагалі то це відповідь. Бо без грошей війни не буває.tester7336
тож питання те саме - що ми захищаємо
Очевидно своє право жити отак погано, щоб не жити ще гірше.
Чи ви все ж сумніваєтесь, вам несуть краще життя чи гірше?
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Додано: Суб 27 лип, 2024 12:38
Hotab написав:tester7336
тож питання те саме - що ми захищаємо
Очевидно своє право жити отак погано, щоб не жити ще гірше.
Чи ви все ж сумніваєтесь, вам несуть краще життя чи гірше?
ви вірно сказали СВОЄ право ЖИТИ.
хто краще жив в нашій крахїні то може той перший і йде захищати своє гарне життя?
стефанчуки з мосійчучками та їх родичі СВОЄ право ким і як захищають?
ЗІ
такий вислів чули - нам нічого втрачати окрім наших кайданів. то кайдани йти захищати поки інші по велюрам?
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Додано: Суб 27 лип, 2024 12:43
tester7336
стефанчуки з мосійчучками та їх родичі СВОЄ право ким і як захищають?
Припустимо що ніяк (хоча це все одно ваші маніпуляції.. нещодавно загинув мер Умані.. і він не один на фронті… але ви завжди знайдете того, хто не пішов і будете до останнього показувати на нього) , і якщо ви, я, чи успіх не захистимо державу , то вони оберуть іншу. А вам що , краще буде? Ви про них думаєте чи про себе? Чи ви на зло бабулі відморожуєте вуха?
нам нічого втрачати окрім наших кайданів.
Тобто ви переконані, що особисто вам гірше не буде при кацапах?
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Додано: Суб 27 лип, 2024 12:50
Hotab написав:
нещодавно загинув мер Умані..
хотаб не может чтоб не приписдеть
На війні загинув колишній мер Умані Олександр Цебрій
или колишній мер тоже мэр?
2е типа бывший мэр Умани это какой то большой человек. В нашей стране бывшие = никто. Где теперь Ющенко или Янукович?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 27 лип, 2024 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 12:53
Hotab написав:tester7336
стефанчуки з мосійчучками та їх родичі СВОЄ право ким і як захищають?
Припустимо що ніяк (хоча це все одно ваші маніпуляції.. нещодавно загинув мер Умані.. і він не один на фронті… але ви завжди знайдете того, хто не пішов і будете до останнього показувати на нього) , і якщо ви, я, чи успіх не захистимо державу , то вони оберуть іншу. А вам що , краще буде? Ви про них думаєте чи про себе? Чи ви на зло бабулі відморожуєте вуха?
нам нічого втрачати окрім наших кайданів.
Тобто ви переконані, що особисто вам гірше не буде при кацапах?
а ви за кого переживаєте? за мене? краще переживайте за всю провладну кодлу яка живе по принципу битий не битого везе. як їм буде при кацапах.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 12:54
vitaliiangel
2е типа мэр Умани это какой то большой человек
А син мосійчук - большой человек? Що на на нього треба показувати пальцем і казати «поки він не піде, я теж ні»
а ви за кого переживаєте? за мене?
Я спитав вашу позицію. Ви крутите хвостом і показуєте на сина мосійчучки. Ви не хочете казати?
як їм буде при кацапах.
Хтось виїде, гроші у них є. Хтось ще якось пристосується. Мені до них все одно. Вам що до них?
Ви готові жити з кацапами, аби лише побачити як буде їм?
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 27 лип, 2024 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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