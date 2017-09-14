Додано: Суб 27 лип, 2024 13:01

tester7336



«джерелом влади в Україні є народ»

у тех кто в «кайданах» такой же паспорт, как и у тех, кто в велюре.

и такое же избирательное право.

так что в том, что вам плохо живется и вы не в велюре, виноваты лично вы сами, миллионы серых в «кайданах» без образования, воспитания, планирования на хотя бы день вперед и тд.

богатые из велюра хотя бы что-то пытаются в этой стране дураков создать. но потом приходят на выборы миллионы рабов и опять пытаются все отнять и поделить.

или хотя бы стать таким же рабом но с правом сунуть рыло в корыто или чьи-то карманы.



и сейчас эти дураки голосуют не за свободу, самостоятельность и независимость, за то, чтобы быть хозяином в своем доме, а просто за увеличенную пайку, неважно, кто ее даст.

«дайте что-то пожрать и не задавайте лишних вопросов»

но тут удивительного мало, 300 лет уничтожали и вынуждали уезжать нашу интеллигенцию, они уезжали хорошо если в питер или Варшаву, а не в гулаг или могилу. а люди без интеллигенции и элит это не народ, а всего лишь стадо.