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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 27 лип, 2024 12:57
Hotab написав:vitaliiangel
2е типа мэр Умани это какой то большой человек
А син мосійчук - большой человек? Що на на ньооо треба показувати пальцем і казати «поки він не піде, я теж ні»
смысл дискуссии в другом. должна быть система с одинаковыми возможностями для всех. Если чей то сын имеет возможности откосить это демотивация для миллиона ухылянтов. Чтобы требовать от людей сознательности и патриотизма власть сама должна их показать на своём примере. Это типа как курящий отец который бьет сына за то, что сын курит. Хочешь чтоб сын не курил? для начала сам не кури. С властью и народом идентично.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 27 лип, 2024 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 13:00
Hotab написав:
Ну взагалі то це відповідь. Бо без грошей війни не буває.
Без людей (вояків) теж.
Успіх аргументує: міняємось. Я буду гроші заробляти, ви воювати.
Вони: ти менше заробиш.
Він: нехай навіть менше. Але на скільки менше? І по-друге - згоден працювати за менші гроші. Я втомився, більш не можу, замінюйте.
Ну і головне --- мова не йде, що успіхів замінять виключно всіма 100% підприємців. Що всі 100% підприємців залишать бізнес і підуть міняти успіхів.
Так що це не відповідь.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 13:01
tester7336
«джерелом влади в Україні є народ»
у тех кто в «кайданах» такой же паспорт, как и у тех, кто в велюре.
и такое же избирательное право.
так что в том, что вам плохо живется и вы не в велюре, виноваты лично вы сами, миллионы серых в «кайданах» без образования, воспитания, планирования на хотя бы день вперед и тд.
богатые из велюра хотя бы что-то пытаются в этой стране дураков создать. но потом приходят на выборы миллионы рабов и опять пытаются все отнять и поделить.
или хотя бы стать таким же рабом но с правом сунуть рыло в корыто или чьи-то карманы.
и сейчас эти дураки голосуют не за свободу, самостоятельность и независимость, за то, чтобы быть хозяином в своем доме, а просто за увеличенную пайку, неважно, кто ее даст.
«дайте что-то пожрать и не задавайте лишних вопросов»
но тут удивительного мало, 300 лет уничтожали и вынуждали уезжать нашу интеллигенцию, они уезжали хорошо если в питер или Варшаву, а не в гулаг или могилу. а люди без интеллигенции и элит это не народ, а всего лишь стадо.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 13:01
vitaliiangel
Вся «власть» повинна перед тобою піти, щоб тебе мотивувати, чи якийсь відсоток?
Ти будеш показувати пальцем на останнього сина депутата , який не на фронті і казати «ну ще не всі пішли, тому я не піду»??
Я тобі показав мера (до 2020 року) - ти кажеш то не така власть. Я кажу що він не один зі «власть», ти кажеш «ще не всі».
Це як барани тут розказують «ще не всі офіцери на війні, тому я не йду». І аргументи, що відсоток офіцерів, яких забрали , набагато більший, ніж аідсоток «не офіцерів» яких забирали, ніхто чути не бажає.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 27 лип, 2024 13:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 13:04
Hotab написав:
Мені до них все одно.
а за мене чого тоді переживаєте? вам тоді і до мене повинно бути все одно.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 13:05
tester7336 написав: Hotab написав:
Мені до них все одно.
а за мене чого тоді переживаєте? вам тоді і до мене повинно бути все одно.
Бо ви виступаєте тут що захищати не треба. Я у Васі питаю «вам буде краще при кацапах»?
Буде тут син мосійчук - я у нього спитаю.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 13:14
Друг Цебрия и действущий мэр Днепра Филатов категорически не рвётся на фронт
И постоянно его телега/мордокнига забита подарками/гумпомощью действующим бригадам(не меньше визуально чем Порох поставляет), наверно от своего сейфа коробки с налом отрывает чтоб мавики и джипы купить, а не с налогов на землю(до 12% от кадастра) и будок(МАФов), что сдают пересичным "будивэльныкам" Днепра по запредельной стоимости связанные с ним и Корбаном полу-горструктуры(новые остановки ГТ тому пример)
Хорошо ему что у него(Филатова) дочь а не сын.
Кстати когда ему в фейсбуке в посте на гибель Цебрия намекнули за "занять свободное место комвзвода у пулемёта" этот краснодипломный выпускник юрфака сперва открыл рот с энергией(и матами само собой) одного крайне выкорыстанного местного персонажа а потом традиционно закрыл комменты.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 13:15
smdtranz написав:
и такое же избирательное право.
так что в том, что вам плохо живется и вы не в велюре, виноваты лично вы сами, миллионы серых в «кайданах» без образования, воспитания, планирования на хотя бы день вперед и тд.
Доступ до інформації.
До реальних розкладів хто є хто з кандидатів.
Доступ до нормальної освіти і т.д.
Навчання не піддаватися рекламі, ЗМІ тощо.
Як ви не розумієте, що вибитись з отого болота, в якому перебуває основна маса, цій основній масі апріорі неможливо.
Вибиваються, можуть самостійно мислити, навчатися тільки меншість.
І то ця меншість дробиться за поглядами...
Давати потрібно НЕ ТІЛЬКИ ПРАВО, але і інструменти, можливості та умови користування цим правом.
А так це шарлатанство: ось тобі сліпому, глухому, в руках з гіпсом тонюсенька паличка і меню --- обирай. Да ще й під впливом пропаганди з усіх динаміків...
Коли вже все вивчено ... що навіть в магазині розташування товарів, музика і т.д. визначають вибір покупцем.
А тут чогось від особи, яка раз в 5 років когось, кого жодного разу в житті особисто не зустрічала, повинна обрати....
Є поговорка -- про з'їсти пуд солі, щоб взнати...
А тут тіко по картинкам, розповідям вибір.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 13:15
smdtranz написав:tester7336
«джерелом влади в Україні є народ»
у тех кто в «кайданах» такой же паспорт, как и у тех, кто в велюре.
и такое же избирательное право.
так что в том, что вам плохо живется и вы не в велюре, виноваты лично вы сами, миллионы серых в «кайданах» без образования, воспитания, планирования на хотя бы день вперед и тд.
богатые из велюра хотя бы что-то пытаются в этой стране дураков создать. но потом приходят на выборы миллионы рабов и опять пытаются все отнять и поделить.
или хотя бы стать таким же рабом но с правом сунуть рыло в корыто или чьи-то карманы.
и сейчас эти дураки голосуют не за свободу, самостоятельность и независимость, за то, чтобы быть хозяином в своем доме, а просто за увеличенную пайку, неважно, кто ее даст.
«дайте что-то пожрать и не задавайте лишних вопросов»
но тут удивительного мало, 300 лет уничтожали и вынуждали уезжать нашу интеллигенцию, они уезжали хорошо если в питер или Варшаву, а не в гулаг или могилу. а люди без интеллигенции и элит это не народ, а всего лишь стадо.
смеялся минут 5 не останавливаясь. это когда народ у нас в стране был хозяином?
из-за этих потешных выборов что ли? буду смеяться еще минут 20.
все 30 лет провладная кодла считает Украину свой собственностью.
а теперь ищут тех кто пойдет их защищать ценой своего здоровья и жизни?
один предмет им на все лицо. в смысле власти. а может и вам если вы к ней относитесь.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 13:18
барабашов
Стане Філатов біля кулемета - хтось стане мером. Коли його (нового) почнемо відправляти до кулемета? На наступний день, чи тиждень хай побуде мером? Чи філатова відправимо до кулемета, і поки побудемо без мера, щоб не було у кого в ФБ писати коменти про відправку на фронт?
Мерів треба відправити в окоп. Поліцейських теж треба відправити. Воєнпенсів теж треба відправити. Всіх бюджетників (владу) треба було ще вчора.
Себе відправляти не можна.
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