так вони до вас і прибігли. стефанчуки з єрмаками. сміятися чи плакати от в чому питання.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 13:21
Додано: Суб 27 лип, 2024 13:24
detroytred
та конечно, как машину себе выбирать, так люди годами на форумах сидят, анализируют все минусы и плюсы, расходы подсчитывают, сравнивают по сто раз все варианты и обсуждают, что купить.
зато как на выборы пойти - так гыгы, от нас ничего не зависит, проголосую за любого дебила.
скажем, люди при первой же возможности меняют жигуль на иномарку, за то комуняк по парламенту еще 20 лет таскали, хотя выбрать других — это бесплатно, не надо собирать деньги как на иномарку.и сейчас бы их выбрали, если бы прямо не запретили
Додано: Суб 27 лип, 2024 13:25
Тобто якщо кацапія нас захопить, то ми отримаємо систему з однаковими можливостями для всіх?
У кацапів наче немає проблем з мотивацією йти на фронт, правда?
Додано: Суб 27 лип, 2024 13:25
Додано: Суб 27 лип, 2024 13:27
А шо так лячно стало? )))
Кремль в панике от мысли, что на выборах в США может победить Камала Харрис, - The Washington Post
Трамп заявив у пятницю, що у разі його програшу на виборах може початися третя світова війна.
Куди поділася впевненість Трампа у перемозі? Адже зовсім нещодавно (після поранення у вухо) по всім ЗМІ гуляли “неупереджені думки” про його перемогу, з кожної праски було чутно, що він ВЖЕ виграв вибори. А тепер він особисто сумнівається та й кремляді “у паніці”. З чого б це?
Додано: Суб 27 лип, 2024 13:27
tester7336
так в том и проблема, стадо есть, а хозяев нету)
вы должны быть стать хозяином, а вместо этого добровольно в рабы пошли
Додано: Суб 27 лип, 2024 13:28
Тобто особисто вам всеодно при кому жити, все ясно. Є така категорія наріду.
Хто вам сказав, шо ви при москалях не будете воювати десь на Варшавському напрямку, а сім`я мешкати не в Сибірі? Це після допитів фсб, якщо зможете вижити. Звісно ніякого майна у вас вже нема. І такий нарід москалі особливо не поважають, бо якшо ви зрадили власну Батьківщину, де гарантія шо ви не зрадите нову?
Додано: Суб 27 лип, 2024 13:32
Ви відповіли питанням «а що захищати?»
Тому я роблю висновок , що ви закликаєте , що нема чого захищати. Що не так?якщо я брешу - скажіть чітко свою позицію.
Бо якраз маніпуляціями займаєтесь ви.
Додано: Суб 27 лип, 2024 13:39
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