RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9202920392049205
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 13:21

  Hotab написав:Буде тут син мосійчук - я у нього спитаю.


так вони до вас і прибігли. стефанчуки з єрмаками. сміятися чи плакати от в чому питання.
tester7336
 
Повідомлень: 37
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 13:24

detroytred

та конечно, как машину себе выбирать, так люди годами на форумах сидят, анализируют все минусы и плюсы, расходы подсчитывают, сравнивают по сто раз все варианты и обсуждают, что купить.
зато как на выборы пойти - так гыгы, от нас ничего не зависит, проголосую за любого дебила.
скажем, люди при первой же возможности меняют жигуль на иномарку, за то комуняк по парламенту еще 20 лет таскали, хотя выбрать других — это бесплатно, не надо собирать деньги как на иномарку.и сейчас бы их выбрали, если бы прямо не запретили
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 351
З нами з: 05.08.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 13:25

  vitaliiangel написав:смысл дискуссии в другом. должна быть система с одинаковыми возможностями для всех.

Тобто якщо кацапія нас захопить, то ми отримаємо систему з однаковими можливостями для всіх?

  vitaliiangel написав:Если чей то сын имеет возможности откосить это демотивация для миллиона ухылянтов.

У кацапів наче немає проблем з мотивацією йти на фронт, правда?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5131
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 13:25

  Hotab написав:Бо ви виступаєте тут що захищати не треба. Я у Васі питаю «вам буде краще при кацапах»?


ну по перше ви нагло маніпулюєте та брешете. я в жодному місці не писав про те що не потрібно захищати.
а по друге - ніхто не знає своє майбутнє.
tester7336
 
Повідомлень: 37
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 13:27

А шо так лячно стало? )))

Кремль в панике от мысли, что на выборах в США может победить Камала Харрис, - The Washington Post
https://www.washingtonpost.com/world/20 ... sidential/

Трамп заявив у пятницю, що у разі його програшу на виборах може початися третя світова війна.
https://thehill.com/homenews/campaign/4 ... ris-biden/

Куди поділася впевненість Трампа у перемозі? Адже зовсім нещодавно (після поранення у вухо) по всім ЗМІ гуляли “неупереджені думки” про його перемогу, з кожної праски було чутно, що він ВЖЕ виграв вибори. А тепер він особисто сумнівається та й кремляді “у паніці”. З чого б це?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5131
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 13:27

tester7336

так в том и проблема, стадо есть, а хозяев нету)
вы должны быть стать хозяином, а вместо этого добровольно в рабы пошли
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 351
З нами з: 05.08.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 13:28

  tester7336 написав:
  Hotab написав:Мені до них все одно.

а за мене чого тоді переживаєте? вам тоді і до мене повинно бути все одно.

Тобто особисто вам всеодно при кому жити, все ясно. Є така категорія наріду.
Хто вам сказав, шо ви при москалях не будете воювати десь на Варшавському напрямку, а сім`я мешкати не в Сибірі? Це після допитів фсб, якщо зможете вижити. Звісно ніякого майна у вас вже нема. І такий нарід москалі особливо не поважають, бо якшо ви зрадили власну Батьківщину, де гарантія шо ви не зрадите нову?
Water
 
Повідомлень: 2395
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 13:32

  tester7336 написав:
  Hotab написав:Бо ви виступаєте тут що захищати не треба. Я у Васі питаю «вам буде краще при кацапах»?


ну по перше ви нагло маніпулюєте та брешете. я в жодному місці не писав про те що не потрібно захищати.
а по друге - ніхто не знає своє майбутнє.


Ви відповіли питанням «а що захищати?»
Тому я роблю висновок , що ви закликаєте , що нема чого захищати. Що не так?якщо я брешу - скажіть чітко свою позицію.
Бо якраз маніпуляціями займаєтесь ви.
Hotab
 
Повідомлень: 12738
З нами з: 15.02.09
Подякував: 348 раз.
Подякували: 2255 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 13:39

  smdtranz написав:tester7336

так в том и проблема, стадо есть, а хозяев нету)
вы должны быть стать хозяином, а вместо этого добровольно в рабы пошли


вы часом не коммунист?
те тоже рассказывали что все будут хазяинами земли, заводов и фабрик.
tester7336
 
Повідомлень: 37
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 13:40

  smdtranz написав:скажем, люди при первой же возможности меняют жигуль на иномарку, за то комуняк по парламенту еще 20 лет таскали,


И как, лучше стало жить когда комуняк в парламенте не стало?
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1201
З нами з: 16.05.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9202920392049205
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: katso, tester7336, ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63247
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222444
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 707789
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6568)
27.07.2024 13:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.