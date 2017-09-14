та конечно, как машину себе выбирать, так люди годами на форумах сидят, анализируют все минусы и плюсы, расходы подсчитывают, сравнивают по сто раз все варианты и обсуждают, что купить. зато как на выборы пойти - так гыгы, от нас ничего не зависит, проголосую за любого дебила. скажем, люди при первой же возможности меняют жигуль на иномарку, за то комуняк по парламенту еще 20 лет таскали, хотя выбрать других — это бесплатно, не надо собирать деньги как на иномарку.и сейчас бы их выбрали, если бы прямо не запретили
Куди поділася впевненість Трампа у перемозі? Адже зовсім нещодавно (після поранення у вухо) по всім ЗМІ гуляли “неупереджені думки” про його перемогу, з кожної праски було чутно, що він ВЖЕ виграв вибори. А тепер він особисто сумнівається та й кремляді “у паніці”. З чого б це?
а за мене чого тоді переживаєте? вам тоді і до мене повинно бути все одно.
Тобто особисто вам всеодно при кому жити, все ясно. Є така категорія наріду. Хто вам сказав, шо ви при москалях не будете воювати десь на Варшавському напрямку, а сім`я мешкати не в Сибірі? Це після допитів фсб, якщо зможете вижити. Звісно ніякого майна у вас вже нема. І такий нарід москалі особливо не поважають, бо якшо ви зрадили власну Батьківщину, де гарантія шо ви не зрадите нову?