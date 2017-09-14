smdtranz написав:

«джерелом влади в Україні є народ»у тех кто в «кайданах» такой же паспорт, как и у тех, кто в велюре.и такое же избирательное право.так что в том, что вам плохо живется и вы не в велюре, виноваты лично вы сами, миллионы серых в «кайданах» без образования, воспитания, планирования на хотя бы день вперед и тд.богатые из велюра хотя бы что-то пытаются в этой стране дураков создать. но потом приходят на выборы миллионы рабов и опять пытаются все отнять и поделить.или хотя бы стать таким же рабом но с правом сунуть рыло в корыто или чьи-то карманы.и сейчас эти дураки голосуют не за свободу, самостоятельность и независимость, за то, чтобы быть хозяином в своем доме, а просто за увеличенную пайку, неважно, кто ее даст.«дайте что-то пожрать и не задавайте лишних вопросов»но тут удивительного мало, 300 лет уничтожали и вынуждали уезжать нашу интеллигенцию, они уезжали хорошо если в питер или Варшаву, а не в гулаг или могилу. а люди без интеллигенции и элит это не народ, а всего лишь стадо.