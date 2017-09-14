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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 27 лип, 2024 13:41
Hotab написав:
Ви відповіли питанням «а що захищати?»
Тому я роблю висновок , що ви закликаєте , що нема чого захищати. Що не так?
тобто ви свій висновок записали в моє?
не даром детройд постійно пише про єралашики.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 13:44
Water написав: tester7336 написав: Hotab написав:
Мені до них все одно.
а за мене чого тоді переживаєте? вам тоді і до мене повинно бути все одно.
Тобто особисто вам всеодно при кому жити, все ясно. Є така категорія наріду.
Хто вам сказав, шо ви при москалях не будете воювати десь на Варшавському напрямку, а сім`я мешкати не в Сибірі? Це після допитів фсб, якщо зможете вижити. Звісно ніякого майна у вас вже нема. І такий нарід москалі особливо не поважають, бо якшо ви зрадили власну Батьківщину, де гарантія шо ви не зрадите нову?
ви Ванга і бачите майбутнє?
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Додано: Суб 27 лип, 2024 13:47
smdtranz написав:tester7336
«джерелом влади в Україні є народ»
у тех кто в «кайданах» такой же паспорт, как и у тех, кто в велюре.
и такое же избирательное право.
так что в том, что вам плохо живется и вы не в велюре, виноваты лично вы сами, миллионы серых в «кайданах» без образования, воспитания, планирования на хотя бы день вперед и тд.
богатые из велюра хотя бы что-то пытаются в этой стране дураков создать. но потом приходят на выборы миллионы рабов и опять пытаются все отнять и поделить.
или хотя бы стать таким же рабом но с правом сунуть рыло в корыто или чьи-то карманы.
и сейчас эти дураки голосуют не за свободу, самостоятельность и независимость, за то, чтобы быть хозяином в своем доме, а просто за увеличенную пайку, неважно, кто ее даст.
«дайте что-то пожрать и не задавайте лишних вопросов»
но тут удивительного мало, 300 лет уничтожали и вынуждали уезжать нашу интеллигенцию, они уезжали хорошо если в питер или Варшаву, а не в гулаг или могилу. а люди без интеллигенции и элит это не народ, а всего лишь стадо.
1. Все в Велюре быть не могут в принципе. Кто-то должен стоять за станком, кто-то продавцом, парикмахером, учителем, медсестрой, врачом в поликлинике...
При любой власти и в любом обществе.
2. "богатые из велюра хотя бы что-то пытаются в этой стране дураков создать" - три ха-ха. Они пытаются заработать
. Любыми методами и способами. Это главная цель.
Если при этом удаётся что-то создать - хорошо, нет - ну и не надо.
3. В любой стране, независимо от истории и власти, обычные люди голосуют, в первую очередь, "за увеличенную пайку, неважно, кто ее даст, «дайте что-то пожрать и не задавайте лишних вопросов»".
Или вы думаете, что голосуют за (или против) Трампа, думая о том, что и как он решит с Украиной?
Ваш пост образчик махровой "идейной" демагогии.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 27 лип, 2024 13:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 13:50
smdtranz написав:detroytred
та конечно, как машину себе выбирать, так люди годами на форумах сидят, анализируют все минусы и плюсы, расходы подсчитывают, сравнивают по сто раз все варианты и обсуждают, что купить.
зато как на выборы пойти - так гыгы, от нас ничего не зависит, проголосую за любого дебила.
скажем, люди при первой же возможности меняют жигуль на иномарку, за то комуняк по парламенту еще 20 лет таскали, хотя выбрать других — это бесплатно, не надо собирать деньги как на иномарку.и сейчас бы их выбрали, если бы прямо не запретили
Ось!
Ви повністю праві.
Але я про те ж саме кажу. Тільки з іншого боку пропоную глянути.
Що людям (виборцям) дуже гарно з самого дитинства прививають та надають знання, вміння та навички споживання. Наприклад, авто.
Купа журналів, форумів, реклами і т.д.
А стосовно виборів (в порівнянні з авто та ін) -- тиша тиш.
До того ж, про авто можна попитати в безпосередніх користувачів.
Авто помацати))) руками пересічному дають.
А кандидата?)))
Груба: парадігма громадянина-споживача, а не парадігма громадянина-власника країни.
Поміняйте парадігму, то всі кинуться владою займатися))
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Додано: Суб 27 лип, 2024 13:51
Hotab написав:
Бо якраз маніпуляціями займаєтесь ви.
якраз ви маніпулюєте.
бо я питаю про те що повинно мене спонукати - а що/кого захищати?
а ви переносите на всіх - закликаю не захищати.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 13:51
fler написав:
У кацапів наче немає проблем
меня ваша кацапия не интересует, пусть хоть на головах ходят.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 13:51
tester7336 написав: Hotab написав:
Ви відповіли питанням «а що захищати?»
Тому я роблю висновок , що ви закликаєте , що нема чого захищати. Що не так?
тобто ви свій висновок записали в моє?
.
Я зробив невірний висновок??
Людина в темі про війну каже «а що захищати?» насправді закликає захищати?
Вам боязко публічно сказати те, на що ви постійно маніпулятивно натякаєте?
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Додано: Суб 27 лип, 2024 13:54
Hotab написав: tester7336 написав: Hotab написав:
Ви відповіли питанням «а що захищати?»
Тому я роблю висновок , що ви закликаєте , що нема чого захищати. Що не так?
тобто ви свій висновок записали в моє?
.
Я зробив невірний висновок??
Людина в темі про війну каже «а що захищати?» насправді закликає захищати?
Вам боязко публічно сказати те, на що ви постійно маніпулятивно натякаєте?
знову сами придумали і мені приписали?
ідіть ви. до стефанчука з єрмаком і їх родичів.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 13:55
katso написав: smdtranz написав:
скажем, люди при первой же возможности меняют жигуль на иномарку, за то комуняк по парламенту еще 20 лет таскали,
И как, лучше стало жить когда комуняк в парламенте не стало?
ви ж маніпулюєте, в нас, коли комуняк не стало, війна почалася. а де комуняк викинули "на мороз" ще в 90х, Польща там чи Естонія - бачите результат
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Додано: Суб 27 лип, 2024 13:55
tester7336
знову сами придумали і мені приписали?
Що я «знов придумав»?
Я питання вам ставлю. Ви як вуж крутитесь.
Натякати, що нема чого захищати навчились, відповідати на питання - ні.
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