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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 92059206920792089209 ... 9212>
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 13:59

  Water написав:
  tester7336 написав:
  Hotab написав:Мені до них все одно.

а за мене чого тоді переживаєте? вам тоді і до мене повинно бути все одно.

Тобто особисто вам всеодно при кому жити, все ясно. Є така категорія наріду.
Хто вам сказав, шо ви при москалях не будете воювати десь на Варшавському напрямку, а сім`я мешкати не в Сибірі? Це після допитів фсб, якщо зможете вижити. Звісно ніякого майна у вас вже нема. І такий нарід москалі особливо не поважають, бо якшо ви зрадили власну Батьківщину, де гарантія шо ви не зрадите нову?

В Крыму такого не произошло.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 14:02

  Hotab написав:tester7336

знову сами придумали і мені приписали?

Що я «знов придумав»?
Я питання вам ставлю. Ви як вуж крутитесь.
Натякати, що нема чого захищати навчились, відповідати на питання - ні.


перечитайте ще раз що ви писали а також що я. повільно і шевелячи губами.
якщо не дійде то я безсилий. як то кажуть свого розуму не вставиш.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 14:02

  Hotab написав:tester7336

знову сами придумали і мені приписали?

Що я «знов придумав»?
Я питання вам ставлю. Ви як вуж крутитесь.
Натякати, що нема чого захищати навчились, відповідати на питання - ні.

Я здесь несколько раз задавал вопрос, что ответить человеку, который спрашивает: "А за что я должен умирать?"
Никто так и не ответил.
А вопрос очень важный.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 27 лип, 2024 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 14:03

  ЛАД написав:
  smdtranz написав:tester7336

«джерелом влади в Україні є народ»
у тех кто в «кайданах» такой же паспорт, как и у тех, кто в велюре.
и такое же избирательное право.
так что в том, что вам плохо живется и вы не в велюре, виноваты лично вы сами, миллионы серых в «кайданах» без образования, воспитания, планирования на хотя бы день вперед и тд.
богатые из велюра хотя бы что-то пытаются в этой стране дураков создать. но потом приходят на выборы миллионы рабов и опять пытаются все отнять и поделить.
или хотя бы стать таким же рабом но с правом сунуть рыло в корыто или чьи-то карманы.

и сейчас эти дураки голосуют не за свободу, самостоятельность и независимость, за то, чтобы быть хозяином в своем доме, а просто за увеличенную пайку, неважно, кто ее даст.
«дайте что-то пожрать и не задавайте лишних вопросов»
но тут удивительного мало, 300 лет уничтожали и вынуждали уезжать нашу интеллигенцию, они уезжали хорошо если в питер или Варшаву, а не в гулаг или могилу. а люди без интеллигенции и элит это не народ, а всего лишь стадо.

1. Все в Велюре быть не могут в принципе. Кто-то должен стоять за станком, кто-то продавцом, парикмахером, учителем, медсестрой, врачом в поликлинике...
При любой власти и в любом обществе.
2. "богатые из велюра хотя бы что-то пытаются в этой стране дураков создать" - три ха-ха. Они пытаются заработать. Любыми методами и способами. Это главная цель.
Если при этом удаётся что-то создать - хорошо, нет - ну и не надо.
3. В любой стране, независимо от истории и власти, обычные люди голосуют, в первую очередь, "за увеличенную пайку, неважно, кто ее даст, «дайте что-то пожрать и не задавайте лишних вопросов»".
Или вы думаете, что голосуют за (или против) Трампа, думая о том, что и как он решит с Украиной? :mrgreen:
Ваш пост образчик махровой "идейной" демагогии.

лівацтво у всій красі :lol:

так ті, хто хоче заробити, в бальшості щось створює. навіть просто вкрасти не так легко. після розвалу срср так були моменти, хто хапав, хто що може - в перше чергу ваші секретарі й інші комсомольці. але це свято давно скінчилося. й ті, хто заробляє гроші, щось там створює. а ви свідомо змінюєте акцент.

й оце головня брехня - що люди голосують за пайку. це так голосують народжені в автократіях та диктатурах. в США з самого початку голосували за можливість вільно заробляти гроші й за гарантії, що це ніхто не пограбує. в Європі теж. а от дехто навіть 30 років на свободі, а досі з тугою згадує "пайку". Моїсей ще коли сказав? отож 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 14:04

  fler написав:
  vitaliiangel написав:смысл дискуссии в другом. должна быть система с одинаковыми возможностями для всех.

Тобто якщо кацапія нас захопить, то ми отримаємо систему з однаковими можливостями для всіх?

Коли чекати Вашого чоловіка в учебці?
Чи як завжди?
Всі-всі, повинні, але мій - ні, ні! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 14:05

  ЛАД написав:
  Hotab написав:tester7336

знову сами придумали і мені приписали?

Що я «знов придумав»?
Я питання вам ставлю. Ви як вуж крутитесь.
Натякати, що нема чого захищати навчились, відповідати на питання - ні.

Я здесь несколько раз задавал вопрос, что ответить человеку, который спрашивает: "А за что я должен умирать?"
Никто так и не ответил.
А вопрос очень важный.

наприклад щоб не вбили твоїх дочок та онуків. за таке готовий ризикнути воювати з можливістю померти?
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 27 лип, 2024 14:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 14:05

  ЛАД написав:Я здесь несколько раз задавал вопрос, что ответить человеку, который спрашивает: "А за что я должен умирать?"
Никто так и не ответил.
А вопрос очень важный.


а ему не доходит что его спрашивают. шоры одел и талдычит одно и то же.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 14:13

  Shaman написав:наприклад щоб не вбили твоїх дочок та онуків. за таке готовий ризикнути воювати з можливістю померти?


а якби вони виїхали то як? або якби ще не було (припустимо що йому 30 років).
за що гинути? за мосійчучку син якої звалив?
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 14:17

tester7336


а ему не доходит что его спрашивают. шоры одел и талдычит одно и то же.


:lol:
Я вполне четко ответил «за отэту плохую жизнь, чтобы она не стала еще хуже».
И задал вам конкретный вопрос: «у вас жизнь при оккупации кацапами будет лучше?»
Вы тихонечко в кусты и молчок)))
Так кто в шоре? :D
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 27 лип, 2024 14:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 14:18

  ЛАД написав:
  Water написав:
  tester7336 написав:а за мене чого тоді переживаєте? вам тоді і до мене повинно бути все одно.

Тобто особисто вам всеодно при кому жити, все ясно. Є така категорія наріду.
Хто вам сказав, шо ви при москалях не будете воювати десь на Варшавському напрямку, а сім`я мешкати не в Сибірі? Це після допитів фсб, якщо зможете вижити. Звісно ніякого майна у вас вже нема. І такий нарід москалі особливо не поважають, бо якшо ви зрадили власну Батьківщину, де гарантія шо ви не зрадите нову?

В Крыму такого не произошло.


и даже выезд за границу свободный
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