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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 27 лип, 2024 13:59
Water написав: tester7336 написав: Hotab написав:
Мені до них все одно.
а за мене чого тоді переживаєте? вам тоді і до мене повинно бути все одно.
Тобто особисто вам всеодно при кому жити, все ясно. Є така категорія наріду.
Хто вам сказав, шо ви при москалях не будете воювати десь на Варшавському напрямку, а сім`я мешкати не в Сибірі? Це після допитів фсб, якщо зможете вижити. Звісно ніякого майна у вас вже нема.
І такий нарід москалі особливо не поважають, бо якшо ви зрадили власну Батьківщину, де гарантія шо ви не зрадите нову?
В Крыму такого не произошло.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 14:02
Hotab написав:tester7336
знову сами придумали і мені приписали?
Що я «знов придумав»?
Я питання вам ставлю. Ви як вуж крутитесь.
Натякати, що нема чого захищати навчились, відповідати на питання - ні.
перечитайте ще раз що ви писали а також що я. повільно і шевелячи губами.
якщо не дійде то я безсилий. як то кажуть свого розуму не вставиш.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 14:02
Hotab написав:tester7336
знову сами придумали і мені приписали?
Що я «знов придумав»?
Я питання вам ставлю. Ви як вуж крутитесь.
Натякати, що нема чого захищати навчились, відповідати на питання - ні.
Я здесь несколько раз задавал вопрос, что ответить человеку, который спрашивает: "А за что я должен умирать?"
Никто так и не ответил.
А вопрос очень важный.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 27 лип, 2024 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 14:03
ЛАД написав: smdtranz написав:tester7336
«джерелом влади в Україні є народ»
у тех кто в «кайданах» такой же паспорт, как и у тех, кто в велюре.
и такое же избирательное право.
так что в том, что вам плохо живется и вы не в велюре, виноваты лично вы сами, миллионы серых в «кайданах» без образования, воспитания, планирования на хотя бы день вперед и тд.
богатые из велюра хотя бы что-то пытаются в этой стране дураков создать. но потом приходят на выборы миллионы рабов и опять пытаются все отнять и поделить.
или хотя бы стать таким же рабом но с правом сунуть рыло в корыто или чьи-то карманы.
и сейчас эти дураки голосуют не за свободу, самостоятельность и независимость, за то, чтобы быть хозяином в своем доме, а просто за увеличенную пайку, неважно, кто ее даст.
«дайте что-то пожрать и не задавайте лишних вопросов»
но тут удивительного мало, 300 лет уничтожали и вынуждали уезжать нашу интеллигенцию, они уезжали хорошо если в питер или Варшаву, а не в гулаг или могилу. а люди без интеллигенции и элит это не народ, а всего лишь стадо.
1. Все в Велюре быть не могут в принципе. Кто-то должен стоять за станком, кто-то продавцом, парикмахером, учителем, медсестрой, врачом в поликлинике...
При любой власти и в любом обществе.
2. "богатые из велюра хотя бы что-то пытаются в этой стране дураков создать" - три ха-ха. Они пытаются заработать
. Любыми методами и способами. Это главная цель.
Если при этом удаётся что-то создать - хорошо, нет - ну и не надо.
3. В любой стране, независимо от истории и власти, обычные люди голосуют, в первую очередь, "за увеличенную пайку, неважно, кто ее даст, «дайте что-то пожрать и не задавайте лишних вопросов»".
Или вы думаете, что голосуют за (или против) Трампа, думая о том, что и как он решит с Украиной?
Ваш пост образчик махровой "идейной" демагогии.
лівацтво у всій красі
так ті, хто хоче заробити, в бальшості щось створює. навіть просто вкрасти не так легко. після розвалу срср так були моменти, хто хапав, хто що може - в перше чергу ваші секретарі й інші комсомольці. але це свято давно скінчилося. й ті, хто заробляє гроші, щось там створює. а ви свідомо змінюєте акцент.
й оце головня брехня - що люди голосують за пайку. це так голосують народжені в автократіях та диктатурах. в США з самого початку голосували за можливість вільно заробляти гроші й за гарантії, що це ніхто не пограбує. в Європі теж. а от дехто навіть 30 років на свободі, а досі з тугою згадує "пайку". Моїсей ще коли сказав? отож
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Додано: Суб 27 лип, 2024 14:04
fler написав: vitaliiangel написав:
смысл дискуссии в другом. должна быть система с одинаковыми возможностями для всех.
Тобто якщо кацапія нас захопить, то ми отримаємо систему з однаковими можливостями для всіх?
Коли чекати Вашого чоловіка в учебці?
Чи як завжди?
Всі-всі, повинні, але мій - ні, ні!
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Додано: Суб 27 лип, 2024 14:05
ЛАД написав: Hotab написав:tester7336
знову сами придумали і мені приписали?
Що я «знов придумав»?
Я питання вам ставлю. Ви як вуж крутитесь.
Натякати, що нема чого захищати навчились, відповідати на питання - ні.
Я здесь несколько раз задавал вопрос, что ответить человеку, который спрашивает: "А за что я должен умирать?"
Никто так и не ответил.
А вопрос очень важный.
наприклад щоб не вбили твоїх дочок та онуків. за таке готовий ризикнути воювати з можливістю померти?
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 27 лип, 2024 14:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 14:05
ЛАД написав:
Я здесь несколько раз задавал вопрос, что ответить человеку, который спрашивает: "А за что я должен умирать?"
Никто так и не ответил.
А вопрос очень важный.
а ему не доходит что его спрашивают. шоры одел и талдычит одно и то же.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 14:13
Shaman написав:
наприклад щоб не вбили твоїх дочок та онуків. за таке готовий ризикнути воювати з можливістю померти?
а якби вони виїхали то як? або якби ще не було (припустимо що йому 30 років).
за що гинути? за мосійчучку син якої звалив?
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Додано: Суб 27 лип, 2024 14:17
tester7336
а ему не доходит что его спрашивают. шоры одел и талдычит одно и то же.
Я вполне четко ответил «за отэту плохую жизнь, чтобы она не стала еще хуже».
И задал вам конкретный вопрос: «у вас жизнь при оккупации кацапами будет лучше?»
Вы тихонечко в кусты и молчок)))
Так кто в шоре?
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 27 лип, 2024 14:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 14:18
ЛАД написав: Water написав: tester7336 написав:
а за мене чого тоді переживаєте? вам тоді і до мене повинно бути все одно.
Тобто особисто вам всеодно при кому жити, все ясно. Є така категорія наріду.
Хто вам сказав, шо ви при москалях не будете воювати десь на Варшавському напрямку, а сім`я мешкати не в Сибірі? Це після допитів фсб, якщо зможете вижити. Звісно ніякого майна у вас вже нема.
І такий нарід москалі особливо не поважають, бо якшо ви зрадили власну Батьківщину, де гарантія шо ви не зрадите нову?
В Крыму такого не произошло.
и даже выезд за границу свободный
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