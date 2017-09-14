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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 92069207920892099210 ... 9212>
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 14:19

katso
Вы тоже при оккупации ожидаете улучшения жизни? 😀
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 14:24

  ЛАД написав:
  Hotab написав:tester7336

знову сами придумали і мені приписали?

Що я «знов придумав»?
Я питання вам ставлю. Ви як вуж крутитесь.
Натякати, що нема чого захищати навчились, відповідати на питання - ні.

Я здесь несколько раз задавал вопрос, что ответить человеку, который спрашивает: "А за что я должен умирать?"
Никто так и не ответил.


Арестович ответил

katso
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 14:25

  Hotab написав:Я вполне четко ответил «за отэту плохую жизнь, чтобы она не стала еще хуже».
И задал вам конкретный вопрос: «у вас жизнь при оккупации кацапами будет лучше?»
Вы тихонечко в кусты и молчок)))
Так кто в шоре? :D


если умереть жизнь в Украине точно будет не хуже чем сейчас?
если стать инвалидом жизнь в Украине точно будет не хуже чем сейчас?
я не даром выделил в вашем ответе слова СВОЯ и ЖИЗНЬ.
ваш ответ манипулятивен - он не предусматривает разные варианты развития событий.
вы предусматриваете только наилучший вариант - вернуться с фронта живым и здоровым.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 14:28

tester7336
если умереть жизнь в Украине точно будет не хуже чем сейчас?


Если никто не будет воевать (с шансом умереть) - то точно будет хуже. Я считаю. А вы?
Будут прямые ответы? Или будете крутить тухесом постоянно? :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 14:28

  Hotab написав:katso
Вы тоже при оккупации ожидаете улучшения жизни? 😀

"Профессор филологии:
— Приведите пример вопроса, чтобы ответ звучал как отказ, и одновременно — как согласие.
Студент:
— Это просто: "Водку пить будете? — Ах, оставьте!"
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 14:28

  fler написав:
  vitaliiangel написав:смысл дискуссии в другом. должна быть система с одинаковыми возможностями для всех.

Тобто якщо кацапія нас захопить, то ми отримаємо систему з однаковими можливостями для всіх?


Що конкретно ви робите щоб не захопила?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 14:30

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
але ніяк не бачить ЛАД, що Раша не готова домовлятися на більш-менш прийнятних варіантах для України - лише капітуляція України. точніше, зараз вони хочуть паузу, щоб трошки відійти від втрат, але з умовами - ви поки роззбройтесь й ніяких НАТО - а ми через пару років знову нападемо. схоже, декого такі умови миру влаштовують, але не притомних українців.

а радянський брухт у Раші такі закінчується. а те, що не закінчується м'ясо, зайвий раз каже про те, що за часи путіна росіян таки перетворили на націю е.анатів, які живи якісно не вміють, зато через це готові вбивати за гроші будь-кого. а у вороги записали всіх - й українців, й Захід, й взагалі всіх розумних людей, які не думають згідно російської пропаганди. пошукай в історії ЛАД - ще не було прикладів, щоб країни з таким устроєм довго існували. й не буде - хоча людей можуть встигнути вбити багато. але варіант один - доки вони існують, будуть вбивати, не забувай про це, коли хочеш з ними домовитися за будь-яку ціну

Спасибо detroytred, процитировал вас. :)
Ваше знание истории ограничивается, похоже, второй половины 20 века. Максимум всем 20 веком. Не подскажете, сколько лет просуществовала Римская империя? Она занималась завоеваниями практически всю историю. В частности, исчезновение Израиля и рассеяние евреев по всему миру обязано именно Римской империи. Украину вряд ли постигнет такая судьба - нас слишком много, но нескольких миллионов мы уже лишились.

Для того, чтобы знать, на что "готова домовлятися Раша", надо хотя бы начать переговоры. detroytred вам уже разжевал мои слова, но, правда, вряд ли дойдёт.

"людей можуть встигнути вбити багато" - вы будете радоваться, что убьют "всего" 1 млн. (условно) украинцев, а не 10 млн.?
Вы лично готовы быть в числе этого миллиона, вы уже в окопе? Или будете демонстрировать свою "войовничість" написанием Путина с маленькой буквы, называнием россиян "е.анатами" и коверканием названия страны? Это, конечно, "очень смело", но для победы явно недостаточно.

И вы быстро учитесь у "лучших представителей" форума - раньше вы всё-таки обращались на вы, теперь научились тыкать.

я не професійний історик. але питання - скільки років існувала римська республіка, а скільки римська імперія. й на які часи припав розквіт, й на які занепад. навіть ваші приклади підкреслюють мою думку ;) але мова йшла про одноосібну диктатуру, яку створив путін - пошукайте приклади в 20 віці, чим зазвичай це закінчується

ви знову про втрати. але я декілька раз задавав питання, яку ви постійно уникаєте - чому Сталін не вів перемовин з Гітлером? загинуло набагато більше людей, мільйони... Сталін - лох?

й ще один приклад тих часів - а євреї намагалися домовитися, носили зірки, жили в гетто - це їх врятувало? саме з тих пір Ізраіль навіть не намагається домовлятися з арабами - надто болючий досвід. але знову ці питання залишаться від відповіді...

з приводи звертання на "ти". можете й мені тикать, мене це не зачіпає ;). але головне в тому, що ви декілька разів мене оббрехати, коли у вас закінчилися аргументи. саме брехливо, й саме безпідставно. тому звертатися на "ви" в такому випадку, як на мене - це себе не поважати. а вибачитися чомусь у наших форумчан 60+ не прийнято. точніше у переважної більшості не прийнято. тому вибач ЛАД

а можу аргументувати трохи різкувато, визнаю. але різкувато не значить брехливо. а тобі мені відповісти нічого, й тому переходиш на особистості.

а по Раші скажу так. ти чи не хочеш бачити, але за останні 20 років у Раші реально виховали населення з печерними рисами нацизму. вони реально хохлів за людей не вважають. й не бачать проблем вбивати неважливо кого - жінок, дітей... й це реалії. й допоможе лише процедура як денацифікація в Німеччині в 1945. але сам визнаєш, що цього без окупації неможливо зробити. тому так, в нас країна-сусід, в якій переважна більшість населення за знищення України та українців. й як їх називати?

а може проблема в тому, що ти себе асоціюєш більш по мові? й теж вважаєш Бандеру з УПА злочинцями? може в цьому проблем ЛАД?й особисто ти без проблем жив би й в Раші. а те що сотні тисяч україномовних активістів й просто свідомих громадян загинуть чи поїдуть в табори - це те не обходить? а по-іншому не буде ЛАД, тільки після краху Раші про щось можна буде казати. а поки що там люди, які мене готові вбити. тебе може й пожаліють. тому ми по-різному до Раші й відносимся ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 14:31

  Hotab написав:katso
Вы тоже при оккупации ожидаете улучшения жизни? 😀

Яким чином можна протистояти окупації?
Кацапи повільно окуповують території
Росіяни повністю захопили село Вовче Донецької області, яке всього за 20 кілометрів від Покровська, — DeepState
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 14:33

Бетон

Яким чином можна протистояти окупації?


Саме так як протистоять їй зараз. Село Вовче окуповано. А Дніпро і Київ - ні. Ви б хотіли щоб вони були окуповані як Вовче? А розумієте, що якщо прийняти позицію Тестера «а за що мені воювати?», то Дніпро і Київ будуть окуповані?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 14:34

США вимагали від України скасувати “таємну військову операцію“ проти Росії, - NYT
Про яку конкретно операцію йдеться, джерела повідомити відмовилися.

Нагадаємо, США на рівні президента, Держдепа та Пентагона регулярно роблять заяви про безумовну підтримку України у відбитті військової агресії Росії.

Попри декларації про намір завдати поразки агресору, Вашингтон на практиці сковує дії українських військових:
- на кілька місяців було заморожено виділення військової допомоги;
- заборонено завдавати ударів по військових цілях, що знаходяться на відстані понад 20 км від кордону;
- США офіційно виступили проти завдання ударів по російських НПЗ;
- постачання озброєнь, за словами президента України Володимира Зеленського, регулярно запізнюються.
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