Додано: Суб 27 лип, 2024 14:30

ЛАД написав: Shaman написав: ..........

але ніяк не бачить ЛАД, що Раша не готова домовлятися на більш-менш прийнятних варіантах для України - лише капітуляція України. точніше, зараз вони хочуть паузу, щоб трошки відійти від втрат, але з умовами - ви поки роззбройтесь й ніяких НАТО - а ми через пару років знову нападемо. схоже, декого такі умови миру влаштовують, але не притомних українців.



а радянський брухт у Раші такі закінчується. а те, що не закінчується м'ясо, зайвий раз каже про те, що за часи путіна росіян таки перетворили на націю е.анатів, які живи якісно не вміють, зато через це готові вбивати за гроші будь-кого. а у вороги записали всіх - й українців, й Захід, й взагалі всіх розумних людей, які не думають згідно російської пропаганди. пошукай в історії ЛАД - ще не було прикладів, щоб країни з таким устроєм довго існували. й не буде - хоча людей можуть встигнути вбити багато. але варіант один - доки вони існують, будуть вбивати, не забувай про це, коли хочеш з ними домовитися за будь-яку ціну ..........але ніяк не бачить, що Раша не готова домовлятися на більш-менш прийнятних варіантах для України - лише капітуляція України. точніше, зараз вони хочуть паузу, щоб трошки відійти від втрат, але з умовами - ви поки роззбройтесь й ніяких НАТО - а ми через пару років знову нападемо. схоже, декого такі умови миру влаштовують, але не притомних українців.а радянський брухт у Раші такі закінчується. а те, що не закінчується м'ясо, зайвий раз каже про те, що за часи путіна росіян таки перетворили на націю е.анатів, які живи якісно не вміють, зато через це готові вбивати за гроші будь-кого. а у вороги записали всіх - й українців, й Захід, й взагалі всіх розумних людей, які не думають згідно російської пропаганди. пошукай в історії- ще не було прикладів, щоб країни з таким устроєм довго існували. й не буде - хоча людей можуть встигнути вбити багато. але варіант один - доки вони існують, будуть вбивати, не забувай про це, коли хочеш з ними домовитися за будь-яку ціну

Спасибо detroytred, процитировал вас.

Ваше знание истории ограничивается, похоже, второй половины 20 века. Максимум всем 20 веком. Не подскажете, сколько лет просуществовала Римская империя? Она занималась завоеваниями практически всю историю. В частности, исчезновение Израиля и рассеяние евреев по всему миру обязано именно Римской империи. Украину вряд ли постигнет такая судьба - нас слишком много, но нескольких миллионов мы уже лишились.



Для того, чтобы знать, на что "готова домовлятися Раша", надо хотя бы начать переговоры. detroytred вам уже разжевал мои слова, но, правда, вряд ли дойдёт.



"людей можуть встигнути вбити багато" - вы будете радоваться, что убьют "всего" 1 млн. (условно) украинцев, а не 10 млн.?

Вы лично готовы быть в числе этого миллиона, вы уже в окопе? Или будете демонстрировать свою "войовничість" написанием Путина с маленькой буквы, называнием россиян "е.анатами" и коверканием названия страны? Это, конечно, "очень смело", но для победы явно недостаточно.



И вы быстро учитесь у "лучших представителей" форума - раньше вы всё-таки обращались на вы, теперь научились тыкать. Спасибо, процитировал вас.Ваше знание истории ограничивается, похоже, второй половины 20 века. Максимум всем 20 веком. Не подскажете, сколько лет просуществовала Римская империя? Она занималась завоеваниями практически всю историю. В частности, исчезновение Израиля и рассеяние евреев по всему миру обязано именно Римской империи. Украину вряд ли постигнет такая судьба - нас слишком много, но нескольких миллионов мы уже лишились.Для того, чтобы знать, на что "готова домовлятися Раша", надо хотя бы начать переговоры.вам уже разжевал мои слова, но, правда, вряд ли дойдёт."людей можуть встигнути вбити багато" - вы будете радоваться, что убьют "всего" 1 млн. (условно) украинцев, а не 10 млн.?Вы лично готовы быть в числе этого миллиона, вы уже в окопе? Или будете демонстрировать свою "войовничість" написанием Путина с маленькой буквы, называнием россиян "е.анатами" и коверканием названия страны? Это, конечно, "очень смело", но для победы явно недостаточно.И вы быстро учитесь у "лучших представителей" форума - раньше вы всё-таки обращались на вы, теперь научились тыкать.

я не професійний історик. але питання - скільки років існувала римська республіка, а скільки римська імперія. й на які часи припав розквіт, й на які занепад. навіть ваші приклади підкреслюють мою думкуале мова йшла про одноосібну диктатуру, яку створив путін - пошукайте приклади в 20 віці, чим зазвичай це закінчуєтьсяви знову про втрати. але я декілька раз задавав питання, яку ви постійно уникаєте - чому Сталін не вів перемовин з Гітлером? загинуло набагато більше людей, мільйони... Сталін - лох?й ще один приклад тих часів - а євреї намагалися домовитися, носили зірки, жили в гетто - це їх врятувало? саме з тих пір Ізраіль навіть не намагається домовлятися з арабами - надто болючий досвід. але знову ці питання залишаться від відповіді...з приводи звертання на "ти". можете й мені тикать, мене це не зачіпає. але головне в тому, що ви декілька разів мене оббрехати, коли у вас закінчилися аргументи. саме брехливо, й саме безпідставно. тому звертатися на "ви" в такому випадку, як на мене - це себе не поважати. а вибачитися чомусь у наших форумчан 60+ не прийнято. точніше у переважної більшості не прийнято. тому вибача можу аргументувати трохи різкувато, визнаю. але різкувато не значить брехливо. а тобі мені відповісти нічого, й тому переходиш на особистості.а по Раші скажу так. ти чи не хочеш бачити, але за останні 20 років у Раші реально виховали населення з печерними рисами нацизму. вони реально хохлів за людей не вважають. й не бачать проблем вбивати неважливо кого - жінок, дітей... й це реалії. й допоможе лише процедура як денацифікація в Німеччині в 1945. але сам визнаєш, що цього без окупації неможливо зробити. тому так, в нас країна-сусід, в якій переважна більшість населення за знищення України та українців. й як їх називати?а може проблема в тому, що ти себе асоціюєш більш по мові? й теж вважаєш Бандеру з УПА злочинцями? може в цьому проблем?й особисто ти без проблем жив би й в Раші. а те що сотні тисяч україномовних активістів й просто свідомих громадян загинуть чи поїдуть в табори - це те не обходить? а по-іншому не буде, тільки після краху Раші про щось можна буде казати. а поки що там люди, які мене готові вбити. тебе може й пожаліють. тому ми по-різному до Раші й відносимся