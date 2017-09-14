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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 27 лип, 2024 14:34
Hotab написав:tester7336
если умереть жизнь в Украине точно будет не хуже чем сейчас?
Если никто не будет воевать (с шансом умереть) - то точно будет хуже. Я считаю. А вы?
Будут прямые ответы? Или будете крутить тухесом постоянно?
тухесом вертите вы.
я задал конкретный вопрос. вы на него не ответили.
ответ типа что бы жить не хуже чем жили является манипуляцией а не ответом.
и даже вам пояснил почему. хотя вам не доходит вижу и по сей час.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 14:35
Бетон написав: Hotab написав:katso
Вы тоже при оккупации ожидаете улучшения жизни? 😀
Яким чином можна протистояти
окупації?
Кацапи повільно окуповують території
Росіяни повністю захопили село Вовче Донецької області, яке всього за 20 кілометрів від Покровська, — DeepState
ㅤ
такими темпами окупація до Києва не дійде за вашого життя. а от якщо ніхто воювати не буде - то як у лютому, за 3 дні вже біля Києва
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Shaman
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Додано: Суб 27 лип, 2024 14:36
Hotab написав:Бетон
Яким чином можна протистояти окупації?
Саме так як протистоять їй зараз. Село Вовче окуповано. А Дніпро і Київ - ні. Ви б хотіли щоб вони були окуповані як Вовче? А розумієте, що якщо прийняти позицію Тестера «а за що мені воювати?», то Дніпро і Київ будуть окуповані?
Через років 10 будуть. Так хоче захід мабуть. Інших пояснень не має
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Бетон
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Додано: Суб 27 лип, 2024 14:36
Бетон написав: fler написав: vitaliiangel написав:
смысл дискуссии в другом. должна быть система с одинаковыми возможностями для всех.
Тобто якщо кацапія нас захопить, то ми отримаємо систему з однаковими можливостями для всіх?
Що конкретно ви робите щоб не захопила?
мужа забронировала. а вот другие пусть идут на фронт что бы она с мужем жили не хуже.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 14:37
tester7336 написав: Hotab написав:tester7336
если умереть жизнь в Украине точно будет не хуже чем сейчас?
Если никто не будет воевать (с шансом умереть) - то точно будет хуже. Я считаю. А вы?
Будут прямые ответы? Или будете крутить тухесом постоянно?
тухесом вертите вы.
я задал конкретный вопрос. вы на него не ответили.
ответ типа что бы жить не хуже чем жили является манипуляцией а не ответом.
и даже вам пояснил почему. хотя вам не доходит вижу и по сей час.
досить вже флудити - останні повідомлення лише словесні викрутаси. кажіть щось конкретне.
а оці свіжі обліківки, які з ходу строчать на гілці про війну - знаємо, що це таке. спочатку на валютній гілці чи на банкових почитайте
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Додано: Суб 27 лип, 2024 14:37
Shaman написав: Бетон написав: Hotab написав:katso
Вы тоже при оккупации ожидаете улучшения жизни? 😀
Яким чином можна протистояти
окупації?
Кацапи повільно окуповують території
Росіяни повністю захопили село Вовче Донецької області, яке всього за 20 кілометрів від Покровська, — DeepState
ㅤ
такими темпами окупація до Києва не дійде за вашого життя. а от якщо ніхто воювати не буде - то як у лютому, за 3 дні вже біля Києва
Тобто ви, Хотаб, Флер і я будемо, як дровами в топку, жити за рахунок тіл українців?
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Додано: Суб 27 лип, 2024 14:40
Бетон
Бетон написав: Shaman написав: Бетон написав:
Яким чином можна протистояти
окупації?
Кацапи повільно окуповують території
Росіяни повністю захопили село Вовче Донецької області, яке всього за 20 кілометрів від Покровська, — DeepState
ㅤ
такими темпами окупація до Києва не дійде за вашого життя. а от якщо ніхто воювати не буде - то як у лютому, за 3 дні вже біля Києва
Тобто ви, Хотаб, Флер і я будемо, як дровами в топку, жити за рахунок тіл українців?
, війна це погано. не ми її почали (що головне), й поки що лише можемо стримувати.
але якщо зараз ніхто не буде воювати, то загине ще БІЛЬШЕ людей, як ви цього не розумієте. можливо не ви особисто. вас лише попросять з вашої квартирки на вулицю, бо умовний бурят не просто ж так воював в Україні.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 14:41
Бетон написав: Shaman написав: Бетон написав:
Яким чином можна протистояти
окупації?
Кацапи повільно окуповують території
Росіяни повністю захопили село Вовче Донецької області, яке всього за 20 кілометрів від Покровська, — DeepState
ㅤ
такими темпами окупація до Києва не дійде за вашого життя. а от якщо ніхто воювати не буде - то як у лютому, за 3 дні вже біля Києва
Тобто ви, Хотаб, Флер і я будемо, як дровами в топку, жити за рахунок тіл українців?
А що це за підбірка така? Я не живу за рахунок тіл українців. А ви що , вважаєте що живете? Ви не маєте такого ж шансу бути тілом спаленим у топці ??
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Додано: Суб 27 лип, 2024 14:42
ЛАД написав: Water написав:
Тобто особисто вам всеодно при кому жити, все ясно. Є така категорія наріду.
Хто вам сказав, шо ви при москалях не будете воювати десь на Варшавському напрямку, а сім`я мешкати не в Сибірі? Це після допитів фсб, якщо зможете вижити. Звісно ніякого майна у вас вже нема.
І такий нарід москалі особливо не поважають, бо якшо ви зрадили власну Батьківщину, де гарантія шо ви не зрадите нову?
В Крыму такого не произошло.
Особисто за Крим я знаю мало. А з окупованих взагалі багато народу опинились десь за Уралом, або в СIЗО.
UPD: За Крим знаю одну сім'ю військового, він і дружина, вони не вийшли з Криму свого часу, майно і все таке. Так ось, вони у 2017 були передислоковані у "Вилючинск", далі я з ним не спілкувався, тобто подальшу долю не знаю.
Але після Криму опинитись на Камчатці...
Востаннє редагувалось Water
в Суб 27 лип, 2024 14:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 14:43
tester7336 написав: Water написав:
Тобто особисто вам всеодно при кому жити, все ясно. Є така категорія наріду.
Хто вам сказав, шо ви при москалях не будете воювати десь на Варшавському напрямку, а сім`я мешкати не в Сибірі? Це після допитів фсб, якщо зможете вижити. Звісно ніякого майна у вас вже нема. І такий нарід москалі особливо не поважають, бо якшо ви зрадили власну Батьківщину, де гарантія шо ви не зрадите нову?
ви Ванга і бачите майбутнє?
Яке майбутнє? Це сучасне.
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