Water написав:

сім`я мешкати не в Сибірі? Це після допитів фсб, якщо зможете вижити. Звісно ніякого майна у вас вже нема.

Тобто особисто вам всеодно при кому жити, все ясно. Є така категорія наріду.Хто вам сказав, шо ви при москалях не будете воювати десь на Варшавському напрямку, аІ такий нарід москалі особливо не поважають, бо якшо ви зрадили власну Батьківщину, де гарантія шо ви не зрадите нову?