Water написав:Тобто особисто вам всеодно при кому жити, все ясно. Є така категорія наріду. Хто вам сказав, шо ви при москалях не будете воювати десь на Варшавському напрямку, а сім`я мешкати не в Сибірі? Це після допитів фсб, якщо зможете вижити. Звісно ніякого майна у вас вже нема. І такий нарід москалі особливо не поважають, бо якшо ви зрадили власну Батьківщину, де гарантія шо ви не зрадите нову?
ви Ванга і бачите майбутнє?
Яке майбутнє? Це сучасне.
у вас якесь не таке в школі було навчання як в мене? "будете" це майбутній час.
мужа забронировала. а вот другие пусть идут на фронт что бы она с мужем жили не хуже.
В якому місці тут хтось десь відправляв вас чи ще когось на фронт? Мова йде про позицію (ставлення) людей до війни, можливої окупації, необхідності (чи її відсутності ) захищатись. Ви натякаєте що захищати нема чого. Тому і не потрібно. Коли вам про це кажуть, вам чомусь не подобається))
Faceless написав:.......... Так, є власна котельня, але для неї і насосів на опалення генератор на 150 кВт купили ще в 2022. Там обслуговування йде вкупі з платежем за опалення.
Крутой у вас дом - на такие затраты пошли. Сколько у вас квартир? И все платят?
ЛАД, зачем Вам покупать? Ведь вы живете в матрице и не знаете всех раскладов. Вон сын Мосейчук не покупает ничего, просто живёт не в Украине. Зачем? Простой ведь вопрос? Расклады: ваши литиевые батареи могут загореться, будет пожар, как профана вас могут нагнуть на деньги за то, что сгорит к чертям и вы утратите деньги. Почему зная что может быть пожар вы не хотите мёрзнуть, ведь незамерзнуть гарантий нет - это будущее его не знает никто. Странные у вас желания...
Востаннє редагувалось stm в Суб 27 лип, 2024 14:54, всього редагувалось 1 раз.
Water написав:Тобто особисто вам всеодно при кому жити, все ясно. Є така категорія наріду. Хто вам сказав, шо ви при москалях не будете воювати десь на Варшавському напрямку, а сім`я мешкати не в Сибірі? Це після допитів фсб, якщо зможете вижити. Звісно ніякого майна у вас вже нема. І такий нарід москалі особливо не поважають, бо якшо ви зрадили власну Батьківщину, де гарантія шо ви не зрадите нову?
В Крыму такого не произошло.
чого не сталося? ніхто з Криму не воює в Україні? як ті 400 моряків з Москви, які досі в самоході за офіційною версією.
де в Криму використовується українська мова? а що з кримськотатарськими активістами - здається вони або за межами Криму, або в тюрмі. та й взагалі татар, як й українців, намагаються витіснити з Криму. теж не бачиш цієї проблеми? що там з ПЦУ або протестантськими церквами?
у нас є один фокус. розмовляєш українською - то ставлення, як до євреїв в Німеччині 40х років. перейшов на російську - й ти вже не свій, но так жити - можеш. своїм ти все одне ніколи не станеш, зрадників ніде не люблять. але маєш відмовитися від мови, від віри, від свої переконань - й багато хто так зробить. чесно кажу, якби був в окупації, напевне теж розмовляв би російською.
але життя в сучасній Раші не фонтан, закінчиться все погано, варіантів немає. хочеться пожити в 1917-1920 роках - велкам до раші
у вас якесь не таке в школі було навчання як в мене? "будете" це майбутній час.
Так ви тільки школу закінчили? Звісно "будете" це я пишу шо буває коли приходять у гості москалі. У деяких вони вже прийшли, а к деяким ще не дійшли, але схоже деякий нарід чекає їх у гості. Ще вони можуть тупо пристрелити.
Вночі 27 липня дрони Головного управління розвідки атакували російський аеродром "Оленья" в Мурманській області, розташований на відстані близько 1800 кілометрів від українського кордону. Попередньо зафіксовано пошкодження дальнього надзвукового бомбардувальника-ракетоносця ТУ-22М3. Про це OBOZ.UA стало відомо із власних джерел в українській розвідці. Крім "Оленьї", атаки зазнали також військові аеродроми держави-агресорки в місті Енгельс Саратовської області та "Дягілєво" в Рязанській області. Також в результаті атаки дронів-камікадзе було уражено нафтопереробний завод в Рязані.
stm написав:Расклады: ваши литиевые батареи могут загореться, будет пожар, как профана вас могут нагнуть на деньги за то, что сгорит к чертям и вы утратите деньги. Почему зная что может быть пожар вы не хотите мёрзнуть, ведь незамерзнуть гарантий нет - это будущее его не знает никто. Странные у вас желания...
В наших рядах добавился еще один( хотел написать человек ) , переживающий за Украину ! Знающий ,кто должен защищать страну ,в которой родился , жил , зарабатывал .....
Вам Хоттабыч (ПРИВЕТ) задал вопрос , КТО ДОЛЖЕН ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ ? ....... Вы до сих пор что то не ответили . ..... среди участников форума еще больше добавилось последователей диареи от Бетона .
Все пишут как оно должно быть ,но среди пишущих как оно должно быть , нет ни одного служившего в ЗСУ . Особенно мне нравится "быки "яко бы знающие что происходит в кабинете у мера , на поле боя . Виталька так и не присмотревший себе работу психолога при части , больнице , выступает тут как лидер , при слабом блеянии "Мухи ".
Читал форум все время пока ездил подлечится .
....если бы почитали жители других стран стал бы вопрос -а у вас вообще есть нация ? Причем ни кто не пытается скрыть свою сущность .
Water написав:Звісно "будете" це я пишу шо буває коли приходять у гості москалі. У деяких вони вже прийшли, а к деяким ще не дійшли, але схоже деякий нарід чекає їх у гості. Ще вони можуть тупо пристрелити.
тобто таки ви писали про майбутнє? то спитаю ще раз - ви Ванга?
В наших рядах добавился еще один( хотел написать человек ) , переживающий за Украину ! Знающий ,кто должен защищать страну ,в которой родился , жил , зарабатывал .....
Вам Хоттабыч (ПРИВЕТ) задал вопрос , КТО ДОЛЖЕН ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ ? ....... Вы до сих пор что то не ответили . ..... среди участников форума еще больше добавилось последователей диареи от Бетона .
Все пишут как оно должно быть ,но среди пишущих как оно должно быть , нет ни одного служившего в ЗСУ . Особенно мне нравится "быки "яко бы знающие что происходит в кабинете у мера , на поле боя . Виталька так и не присмотревший себе работу психолога при части , больнице , выступает тут как лидер , при слабом блеянии "Мухи ".
Читал форум все время пока ездил подлечится .
....если бы почитали жители других стран стал бы вопрос -а у вас вообще есть нация ? Причем ни кто не пытается скрыть свою сущность .
и вам не хворать. задайте все эти вопросы всем провладным прехлебателям. кто должен защищают Украину которую делили все 30 лет. можете начать с текущих. например эрмака и его родственников.