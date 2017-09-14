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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 92089209921092119212>
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 14:49

  Water написав:
  tester7336 написав:
  Water написав:Тобто особисто вам всеодно при кому жити, все ясно. Є така категорія наріду.
Хто вам сказав, шо ви при москалях не будете воювати десь на Варшавському напрямку, а сім`я мешкати не в Сибірі? Це після допитів фсб, якщо зможете вижити. Звісно ніякого майна у вас вже нема. І такий нарід москалі особливо не поважають, бо якшо ви зрадили власну Батьківщину, де гарантія шо ви не зрадите нову?

ви Ванга і бачите майбутнє?

Яке майбутнє? Це сучасне.


у вас якесь не таке в школі було навчання як в мене?
"будете" це майбутній час.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 14:51

tester7336

мужа забронировала. а вот другие пусть идут на фронт что бы она с мужем жили не хуже.

В якому місці тут хтось десь відправляв вас чи ще когось на фронт? :mrgreen:
Мова йде про позицію (ставлення) людей до війни, можливої окупації, необхідності (чи її відсутності ) захищатись.
Ви натякаєте що захищати нема чого. Тому і не потрібно. Коли вам про це кажуть, вам чомусь не подобається))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 14:53

  ЛАД написав:
  Faceless написав:..........
Так, є власна котельня, але для неї і насосів на опалення генератор на 150 кВт купили ще в 2022. Там обслуговування йде вкупі з платежем за опалення.

Крутой у вас дом - на такие затраты пошли. Сколько у вас квартир? И все платят?

ЛАД, зачем Вам покупать? Ведь вы живете в матрице и не знаете всех раскладов. Вон сын Мосейчук не покупает ничего, просто живёт не в Украине. Зачем? Простой ведь вопрос? Расклады: ваши литиевые батареи могут загореться, будет пожар, как профана вас могут нагнуть на деньги за то, что сгорит к чертям и вы утратите деньги. Почему зная что может быть пожар вы не хотите мёрзнуть, ведь незамерзнуть гарантий нет - это будущее его не знает никто. Странные у вас желания...
Востаннє редагувалось stm в Суб 27 лип, 2024 14:54, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 14:53

  ЛАД написав:
  Water написав:Тобто особисто вам всеодно при кому жити, все ясно. Є така категорія наріду.
Хто вам сказав, шо ви при москалях не будете воювати десь на Варшавському напрямку, а сім`я мешкати не в Сибірі? Це після допитів фсб, якщо зможете вижити. Звісно ніякого майна у вас вже нема. І такий нарід москалі особливо не поважають, бо якшо ви зрадили власну Батьківщину, де гарантія шо ви не зрадите нову?

В Крыму такого не произошло.

чого не сталося? ніхто з Криму не воює в Україні? як ті 400 моряків з Москви, які досі в самоході за офіційною версією.

де в Криму використовується українська мова? а що з кримськотатарськими активістами - здається вони або за межами Криму, або в тюрмі. та й взагалі татар, як й українців, намагаються витіснити з Криму. теж не бачиш цієї проблеми? що там з ПЦУ або протестантськими церквами?

у нас є один фокус. розмовляєш українською - то ставлення, як до євреїв в Німеччині 40х років. перейшов на російську - й ти вже не свій, но так жити - можеш. своїм ти все одне ніколи не станеш, зрадників ніде не люблять. але маєш відмовитися від мови, від віри, від свої переконань - й багато хто так зробить. чесно кажу, якби був в окупації, напевне теж розмовляв би російською.

але життя в сучасній Раші не фонтан, закінчиться все погано, варіантів немає. хочеться пожити в 1917-1920 роках - велкам до раші :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 14:55

  tester7336 написав:
  Water написав:
  tester7336 написав:ви Ванга і бачите майбутнє?

Яке майбутнє? Це сучасне.

у вас якесь не таке в школі було навчання як в мене?
"будете" це майбутній час.

Так ви тільки школу закінчили?
Звісно "будете" це я пишу шо буває коли приходять у гості москалі. У деяких вони вже прийшли, а к деяким ще не дійшли, але схоже деякий нарід чекає їх у гості.
Ще вони можуть тупо пристрелити.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 14:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вночі 27 липня дрони Головного управління розвідки атакували російський аеродром "Оленья" в Мурманській області, розташований на відстані близько 1800 кілометрів від українського кордону. Попередньо зафіксовано пошкодження дальнього надзвукового бомбардувальника-ракетоносця ТУ-22М3.
Про це OBOZ.UA стало відомо із власних джерел в українській розвідці. Крім "Оленьї", атаки зазнали також військові аеродроми держави-агресорки в місті Енгельс Саратовської області та "Дягілєво" в Рязанській області. Також в результаті атаки дронів-камікадзе було уражено нафтопереробний завод в Рязані.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:02

  stm написав:Расклады: ваши литиевые батареи могут загореться, будет пожар, как профана вас могут нагнуть на деньги за то, что сгорит к чертям и вы утратите деньги. Почему зная что может быть пожар вы не хотите мёрзнуть, ведь незамерзнуть гарантий нет - это будущее его не знает никто. Странные у вас желания...

Для розуміння різниці між типами батарей
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Суб 27 лип, 2024 15:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:04

tester7336

Всем Добрый День .
Всем Здоровья .

В наших рядах добавился еще один( хотел написать человек ) , переживающий за Украину !
Знающий ,кто должен защищать страну ,в которой родился , жил , зарабатывал .....

Вам Хоттабыч (ПРИВЕТ) задал вопрос , КТО ДОЛЖЕН ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ ?
....... Вы до сих пор что то не ответили .
..... среди участников форума еще больше добавилось последователей диареи от Бетона .

Все пишут как оно должно быть ,но среди пишущих как оно должно быть , нет ни одного служившего в ЗСУ .
Особенно мне нравится "быки "яко бы знающие что происходит в кабинете у мера , на поле боя .
Виталька так и не присмотревший себе работу психолога при части , больнице , выступает тут как лидер , при слабом блеянии "Мухи ".

Читал форум все время пока ездил подлечится .

....если бы почитали жители других стран стал бы вопрос -а у вас вообще есть нация ?
Причем ни кто не пытается скрыть свою сущность .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:04

  Water написав:Звісно "будете" це я пишу шо буває коли приходять у гості москалі. У деяких вони вже прийшли, а к деяким ще не дійшли, але схоже деякий нарід чекає їх у гості.
Ще вони можуть тупо пристрелити.


тобто таки ви писали про майбутнє?
то спитаю ще раз - ви Ванга?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:09

  холява написав:tester7336

Всем Добрый День .
Всем Здоровья .

В наших рядах добавился еще один( хотел написать человек ) , переживающий за Украину !
Знающий ,кто должен защищать страну ,в которой родился , жил , зарабатывал .....

Вам Хоттабыч (ПРИВЕТ) задал вопрос , КТО ДОЛЖЕН ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ ?
....... Вы до сих пор что то не ответили .
..... среди участников форума еще больше добавилось последователей диареи от Бетона .

Все пишут как оно должно быть ,но среди пишущих как оно должно быть , нет ни одного служившего в ЗСУ .
Особенно мне нравится "быки "яко бы знающие что происходит в кабинете у мера , на поле боя .
Виталька так и не присмотревший себе работу психолога при части , больнице , выступает тут как лидер , при слабом блеянии "Мухи ".

Читал форум все время пока ездил подлечится .

....если бы почитали жители других стран стал бы вопрос -а у вас вообще есть нация ?
Причем ни кто не пытается скрыть свою сущность .


и вам не хворать.
задайте все эти вопросы всем провладным прехлебателям. кто должен защищают Украину которую делили все 30 лет. можете начать с текущих. например эрмака и его родственников.
tester7336
 
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