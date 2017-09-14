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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9209921092119212>
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:09

tester7336
А ви все крутите тухесом? :mrgreen:

Вам привели приклад, як роблять кацапи там , куди вони приходять. Це сьогоднння. А також це майбутнє для тих, хто опиниться під окупацією.
Кацапи роблять краще життя? Ваше життя з їх приходом у ваше місто покращиться? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 27 лип, 2024 15:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:10

  _Mykola_ написав:
  stm написав:Расклады: ваши литиевые батареи могут загореться, будет пожар, как профана вас могут нагнуть на деньги за то, что сгорит к чертям и вы утратите деньги. Почему зная что может быть пожар вы не хотите мёрзнуть, ведь незамерзнуть гарантий нет - это будущее его не знает никто. Странные у вас желания...

Для розуміння різниці між типами батарей


да это был стеб. причем туповатый. она забыла дописать что есть куча хитросделаных которые присоседились на эти батареи а все риски спихнули на него.
Востаннє редагувалось tester7336 в Суб 27 лип, 2024 15:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:11

  _Mykola_ написав:
  stm написав:Расклады: ваши литиевые батареи могут загореться, будет пожар, как профана вас могут нагнуть на деньги за то, что сгорит к чертям и вы утратите деньги. Почему зная что может быть пожар вы не хотите мёрзнуть, ведь незамерзнуть гарантий нет - это будущее его не знает никто. Странные у вас желания...

Для розуміннярізниці

Спасибо. Но государство не создало 100% гарантии, что всё при монтаже и продаже будет хорошо. Нет положения нового как установить инвертор и батареи. Зевлада вообще не думает о народе... Пока власть не сменим считаю что о покупке речи быть не может. Ибо на простой вопрос: зачем покупать литиевожелезные батареи мне не дали...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:11

  Hotab написав:tester7336
А ви все крутите тухесом? :mrgreen:

Вам привели приклад, як роблять кацапи там , куди вони приходять. Вони роблять краще життя? Ваше життя з їх приходом у ваше місто покращиться? :mrgreen:


а я вам написал - если погибнуть на фронте то как будет лучше житься при Украине или при кацапах?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:15

tester7336
а я вам написал - если погибнуть на фронте то как будет лучше житься при Украине или при кацапах?


Тому хто загине - не буде житись ніяк. Тому хто не загине - буде краще без кацапів.
Ваша пропозиція яка?
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:18

  Hotab написав:tester7336
а я вам написал - если погибнуть на фронте то как будет лучше житься при Украине или при кацапах?


Тому хто загине - не буде житись ніяк. Тому хто не загине - буде краще без кацапів.
Ваша пропозиція яка?


з одним розібралися. що якщо загинути то ваша теорія сходить на пшик.

тепер з другим - якщо покалічився. буде жити не гірше?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:18

  stm написав:Спасибо. Но государство не создало 100% гарантии, что всё при монтаже и продаже будет хорошо. Нет положения нового как установить инвертор и батареи. Зевлада вообще не думает о народе... Пока власть не сменим считаю что о покупке речи быть не может. Ибо на простой вопрос: зачем покупать литиевожелезные батареи мне не дали...

Так вали на кацапію, якщо тебе настільки все не влаштовує!
Навіщо так сильно страждати!
Чи розказати популярно та у відвертих виразах без цензури хто винний у розв'язанні війни?
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Суб 27 лип, 2024 15:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:18

  tester7336 написав:
  _Mykola_ написав:
  stm написав:Расклады: ваши литиевые батареи могут загореться, будет пожар, как профана вас могут нагнуть на деньги за то, что сгорит к чертям и вы утратите деньги. Почему зная что может быть пожар вы не хотите мёрзнуть, ведь незамерзнуть гарантий нет - это будущее его не знает никто. Странные у вас желания...

Для розуміння різниці між типами батарей


да это был стеб. причем туповатый. она забыла дописать что есть куча хитросделаных которые присоседились на эти батареи а все риски спихнули на него.

Там и ответ на вопрос есть зачем. Вы написали что рабам терять нечего кроме оков. Красиво. Напишите это на орковских форумах, может они суть сказанного вами узреют. Хотя для вас это опасно может быть, а вы ж не из смелых, верно? Вы из рассуждающих )
stm
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:20

tester7336
з одним розібралися. що якщо загинути то ваша теорія сходить на пшик.


В чому вона сходить на пшик? :D
Яка теорія ваша? Не треба захищати нікому , бо є шанс загинути чи покалічитись? Де відповіді, вужик? :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 27 лип, 2024 15:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:21

  _Mykola_ написав:
  stm написав:Спасибо. Но государство не создало 100% гарантии, что всё при монтаже и продаже будет хорошо. Нет положения нового как установить инвертор и батареи. Зевлада вообще не думает о народе... Пока власть не сменим считаю что о покупке речи быть не может. Ибо на простой вопрос: зачем покупать литиевожелезные батареи мне не дали...

Так вали на кацапію, якщо тебе настільки все не влаштовує!
Чи розказати популярно та у відвертих виразах без цензури хто винний у розв'язанні війни?

Мы с Шаманом игрались и Вы очередное подтверждение. Мужская логика пряма как угол дома. Это забавно :)
stm
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