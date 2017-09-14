Вам привели приклад, як роблять кацапи там , куди вони приходять. Це сьогоднння. А також це майбутнє для тих, хто опиниться під окупацією. Кацапи роблять краще життя? Ваше життя з їх приходом у ваше місто покращиться?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 27 лип, 2024 15:12, всього редагувалось 2 разів.
stm написав:Расклады: ваши литиевые батареи могут загореться, будет пожар, как профана вас могут нагнуть на деньги за то, что сгорит к чертям и вы утратите деньги. Почему зная что может быть пожар вы не хотите мёрзнуть, ведь незамерзнуть гарантий нет - это будущее его не знает никто. Странные у вас желания...
stm написав:Расклады: ваши литиевые батареи могут загореться, будет пожар, как профана вас могут нагнуть на деньги за то, что сгорит к чертям и вы утратите деньги. Почему зная что может быть пожар вы не хотите мёрзнуть, ведь незамерзнуть гарантий нет - это будущее его не знает никто. Странные у вас желания...
Спасибо. Но государство не создало 100% гарантии, что всё при монтаже и продаже будет хорошо. Нет положения нового как установить инвертор и батареи. Зевлада вообще не думает о народе... Пока власть не сменим считаю что о покупке речи быть не может. Ибо на простой вопрос: зачем покупать литиевожелезные батареи мне не дали...
stm написав:Спасибо. Но государство не создало 100% гарантии, что всё при монтаже и продаже будет хорошо. Нет положения нового как установить инвертор и батареи. Зевлада вообще не думает о народе... Пока власть не сменим считаю что о покупке речи быть не может. Ибо на простой вопрос: зачем покупать литиевожелезные батареи мне не дали...
Так вали на кацапію, якщо тебе настільки все не влаштовує! Навіщо так сильно страждати! Чи розказати популярно та у відвертих виразах без цензури хто винний у розв'язанні війни?
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Суб 27 лип, 2024 15:21, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:Расклады: ваши литиевые батареи могут загореться, будет пожар, как профана вас могут нагнуть на деньги за то, что сгорит к чертям и вы утратите деньги. Почему зная что может быть пожар вы не хотите мёрзнуть, ведь незамерзнуть гарантий нет - это будущее его не знает никто. Странные у вас желания...
да это был стеб. причем туповатый. она забыла дописать что есть куча хитросделаных которые присоседились на эти батареи а все риски спихнули на него.
Там и ответ на вопрос есть зачем. Вы написали что рабам терять нечего кроме оков. Красиво. Напишите это на орковских форумах, может они суть сказанного вами узреют. Хотя для вас это опасно может быть, а вы ж не из смелых, верно? Вы из рассуждающих )
stm написав:Спасибо. Но государство не создало 100% гарантии, что всё при монтаже и продаже будет хорошо. Нет положения нового как установить инвертор и батареи. Зевлада вообще не думает о народе... Пока власть не сменим считаю что о покупке речи быть не может. Ибо на простой вопрос: зачем покупать литиевожелезные батареи мне не дали...
Так вали на кацапію, якщо тебе настільки все не влаштовує! Чи розказати популярно та у відвертих виразах без цензури хто винний у розв'язанні війни?
Мы с Шаманом игрались и Вы очередное подтверждение. Мужская логика пряма как угол дома. Это забавно