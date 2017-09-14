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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 27 лип, 2024 15:24
Hotab написав:tester7336
з одним розібралися. що якщо загинути то ваша теорія сходить на пшик.
В чому вона сходить на пшик?
Яка теорія ваша? Не треба захищати нікому , бо є шанс загинути чи покалічитись? Де відповіді, вужик?
в тому що коли загинув то ваші ізмєшлізми не є аргументацією.
відповідь на варіант каліцтва буде?
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tester7336
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Додано: Суб 27 лип, 2024 15:24
stm написав: _Mykola_ написав: stm написав:
Спасибо. Но государство не создало 100% гарантии, что всё при монтаже и продаже будет хорошо. Нет положения нового как установить инвертор и батареи. Зевлада вообще не думает о народе... Пока власть не сменим считаю что о покупке речи быть не может.
Ибо на простой вопрос: зачем покупать литиевожелезные батареи мне не дали...
Так вали на кацапію, якщо тебе настільки все не влаштовує!
Чи розказати популярно та у відвертих виразах без цензури хто винний у розв'язанні війни?
Мы с Шаманом игрались и Вы очередное подтверждение. Мужская логика пряма как угол дома. Это забавно
Скріни не горять!
Подібні прямі публічні заклики до повалення влади чітко попадають під статтю ККУ.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Суб 27 лип, 2024 15:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 15:25
tester7336 написав: холява написав:tester7336
Всем Добрый День .
Всем Здоровья .
В наших рядах добавился еще один( хотел написать человек ) , переживающий за Украину !
Знающий ,кто должен защищать страну ,в которой родился , жил , зарабатывал .....
Вам Хоттабыч (ПРИВЕТ) задал вопрос , КТО ДОЛЖЕН ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ ?
....... Вы до сих пор что то не ответили .
..... среди участников форума еще больше добавилось последователей диареи от Бетона .
Все пишут как оно должно быть ,но среди пишущих как оно должно быть , нет ни одного служившего в ЗСУ .
Особенно мне нравится "быки "яко бы знающие что происходит в кабинете у мера , на поле боя .
Виталька так и не присмотревший себе работу психолога при части , больнице , выступает тут как лидер , при слабом блеянии "Мухи ".
Читал форум все время пока ездил подлечится .
....если бы почитали жители других стран стал бы вопрос -а у вас вообще есть нация ?
Причем ни кто не пытается скрыть свою сущность .
и вам не хворать.
задайте все эти вопросы всем провладным прехлебателям. кто должен защищают Украину которую делили все 30 лет. можете начать с текущих. например эрмака и его родственников.
))) во,во , во .....почему я должен , сын мосейчук , отец ермака ....
Короче , сущность понятна .
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холява
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Додано: Суб 27 лип, 2024 15:25
_Mykola_
Микола, там сарказм . Ви зовсім не зрозуміли пост))
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Hotab
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Додано: Суб 27 лип, 2024 15:26
Hotab написав:_Mykola_
Микола, там сарказм . Ви зовсім не зрозуміли пост))
Я там не бачу смайликів
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_Mykola_
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Додано: Суб 27 лип, 2024 15:27
tester7336
в тому що коли загинув то ваші ізмєшлізми не є аргументацією.
«Ваши доказательства никакие не доказательства»
Ще раз: ви пропонуєте взагалі нікому не воювати бо є шанс загинути чи покалічитись? Чи одного сина мосійчук відправити і досить?_Mykola_
Я там не бачу смайликів
Ну вона так вміє))
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 27 лип, 2024 15:29, всього редагувалось 2 разів.
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Hotab
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Додано: Суб 27 лип, 2024 15:28
Hotab написав: Бетон написав: Бетон написав:
Яким чином можна протистояти
окупації?
Кацапи повільно окуповують території
Росіяни повністю захопили село Вовче Донецької області, яке всього за 20 кілометрів від Покровська, — DeepState
ㅤ
такими темпами окупація до Києва не дійде за вашого життя. а от якщо ніхто воювати не буде - то як у лютому, за 3 дні вже біля Києва
Тобто ви, Хотаб, Флер і я будемо, як дровами в топку, жити за рахунок тіл українців?
А що це за підбірка така? Я не живу за рахунок тіл українців. А ви що , вважаєте що живете? Ви не маєте такого ж шансу бути тілом спаленим у топці ??
Ви не воюєте, Флер не воює. Але ваша позиція - послати третіх осіб.
Не треба писати що позиція нічого не значить. Вона підсилювач кровожерів.
Шаман, є інший вихід. Є. Замінити менеджмент зовнішньої політики. Взагалі Замінити всю Ze. Вони не справляються м'яко висловлюючись.
Нам треба перевіс у зброї.
Нам треба ВПК. Нам треба власні ракети.
Нам треба об'єднання не тільки з США а й з їх антагоністами, конкурентами раз вони бичаться.
Багато чого можна.
Не хочете ви, не хочуть вони
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Додано: Суб 27 лип, 2024 15:29
tester7336 написав: Hotab написав:tester7336
з одним розібралися. що якщо загинути то ваша теорія сходить на пшик.
В чому вона сходить на пшик?
Яка теорія ваша? Не треба захищати нікому , бо є шанс загинути чи покалічитись? Де відповіді, вужик?
в тому що коли загинув то ваші ізмєшлізми не є аргументацією.
відповідь на варіант каліцтва буде?
яка може бути відповідь рабу?) Все правильно і логічно.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 15:34
холява написав:
))) во,во , во .....почему я должен , сын мосейчук , отец ермака ....
Короче , сущность понятна .
)))
вы абсолютно ничего не поняли.
но как обычно претензий к провладному кодлу у вас нет.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 15:35
Бетон
Ви не воюєте, Флер не воює. Але ваша позиція - послати третіх осіб.
Ну по перше, ніхто не знає хто що де робить зараз.
По-друге, як мінімум в минулому я повоював немало.
По-третє, конкретно Успіх воює. Він точно має право запитати і запитує вас. Але ви і йому не хочете відповідати.
То може проблема не в тому, що «самі не воюєте», а просто що у вас нема відповіді, а що робити, крім як захищатись??
Тобто розказуючи про очевидні речі, що гинути і калічитись - це погано, ви не пропонуєте , а як виходити з нинішньої ситуації без цього всього??
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Hotab
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