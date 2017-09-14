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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 92109211921292139214 ... 9216>
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:24

  Hotab написав:tester7336
з одним розібралися. що якщо загинути то ваша теорія сходить на пшик.


В чому вона сходить на пшик? :D
Яка теорія ваша? Не треба захищати нікому , бо є шанс загинути чи покалічитись? Де відповіді, вужик? :lol:


в тому що коли загинув то ваші ізмєшлізми не є аргументацією.
відповідь на варіант каліцтва буде?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:24

  stm написав:
  _Mykola_ написав:
  stm написав:Спасибо. Но государство не создало 100% гарантии, что всё при монтаже и продаже будет хорошо. Нет положения нового как установить инвертор и батареи. Зевлада вообще не думает о народе... Пока власть не сменим считаю что о покупке речи быть не может. Ибо на простой вопрос: зачем покупать литиевожелезные батареи мне не дали...

Так вали на кацапію, якщо тебе настільки все не влаштовує!
Чи розказати популярно та у відвертих виразах без цензури хто винний у розв'язанні війни?

Мы с Шаманом игрались и Вы очередное подтверждение. Мужская логика пряма как угол дома. Это забавно :)

Скріни не горять!
Подібні прямі публічні заклики до повалення влади чітко попадають під статтю ККУ.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Суб 27 лип, 2024 15:25, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:25

  tester7336 написав:
  холява написав:tester7336

Всем Добрый День .
Всем Здоровья .

В наших рядах добавился еще один( хотел написать человек ) , переживающий за Украину !
Знающий ,кто должен защищать страну ,в которой родился , жил , зарабатывал .....

Вам Хоттабыч (ПРИВЕТ) задал вопрос , КТО ДОЛЖЕН ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ ?
....... Вы до сих пор что то не ответили .
..... среди участников форума еще больше добавилось последователей диареи от Бетона .

Все пишут как оно должно быть ,но среди пишущих как оно должно быть , нет ни одного служившего в ЗСУ .
Особенно мне нравится "быки "яко бы знающие что происходит в кабинете у мера , на поле боя .
Виталька так и не присмотревший себе работу психолога при части , больнице , выступает тут как лидер , при слабом блеянии "Мухи ".

Читал форум все время пока ездил подлечится .

....если бы почитали жители других стран стал бы вопрос -а у вас вообще есть нация ?
Причем ни кто не пытается скрыть свою сущность .


и вам не хворать.
задайте все эти вопросы всем провладным прехлебателям. кто должен защищают Украину которую делили все 30 лет. можете начать с текущих. например эрмака и его родственников.



))) во,во , во .....почему я должен , сын мосейчук , отец ермака ....
Короче , сущность понятна .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:25

_Mykola_
Микола, там сарказм . Ви зовсім не зрозуміли пост))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:26

  Hotab написав:_Mykola_
Микола, там сарказм . Ви зовсім не зрозуміли пост))

Я там не бачу смайликів :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:27

tester7336

в тому що коли загинув то ваші ізмєшлізми не є аргументацією.

«Ваши доказательства никакие не доказательства» :lol:


Ще раз: ви пропонуєте взагалі нікому не воювати бо є шанс загинути чи покалічитись? Чи одного сина мосійчук відправити і досить?

_Mykola_

Я там не бачу смайликів :mrgreen:

Ну вона так вміє))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 27 лип, 2024 15:29, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:28

  Hotab написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Яким чином можна протистояти окупації?
Кацапи повільно окуповують території
Росіяни повністю захопили село Вовче Донецької області, яке всього за 20 кілометрів від Покровська, — DeepState

такими темпами окупація до Києва не дійде за вашого життя. а от якщо ніхто воювати не буде - то як у лютому, за 3 дні вже біля Києва 8)
Тобто ви, Хотаб, Флер і я будемо, як дровами в топку, жити за рахунок тіл українців?


А що це за підбірка така? Я не живу за рахунок тіл українців. А ви що , вважаєте що живете? Ви не маєте такого ж шансу бути тілом спаленим у топці ??

Ви не воюєте, Флер не воює. Але ваша позиція - послати третіх осіб.
Не треба писати що позиція нічого не значить. Вона підсилювач кровожерів.

Шаман, є інший вихід. Є. Замінити менеджмент зовнішньої політики. Взагалі Замінити всю Ze. Вони не справляються м'яко висловлюючись.
Нам треба перевіс у зброї.
Нам треба ВПК. Нам треба власні ракети.
Нам треба об'єднання не тільки з США а й з їх антагоністами, конкурентами раз вони бичаться.
Багато чого можна.
Не хочете ви, не хочуть вони
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:29

  tester7336 написав:
  Hotab написав:tester7336
з одним розібралися. що якщо загинути то ваша теорія сходить на пшик.


В чому вона сходить на пшик? :D
Яка теорія ваша? Не треба захищати нікому , бо є шанс загинути чи покалічитись? Де відповіді, вужик? :lol:


в тому що коли загинув то ваші ізмєшлізми не є аргументацією.
відповідь на варіант каліцтва буде?
яка може бути відповідь рабу?) Все правильно і логічно.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:34

  холява написав:))) во,во , во .....почему я должен , сын мосейчук , отец ермака ....
Короче , сущность понятна .


)))
вы абсолютно ничего не поняли.
но как обычно претензий к провладному кодлу у вас нет.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:35

Бетон
Ви не воюєте, Флер не воює. Але ваша позиція - послати третіх осіб.


Ну по перше, ніхто не знає хто що де робить зараз.
По-друге, як мінімум в минулому я повоював немало.
По-третє, конкретно Успіх воює. Він точно має право запитати і запитує вас. Але ви і йому не хочете відповідати.
То може проблема не в тому, що «самі не воюєте», а просто що у вас нема відповіді, а що робити, крім як захищатись??
Тобто розказуючи про очевидні речі, що гинути і калічитись - це погано, ви не пропонуєте , а як виходити з нинішньої ситуації без цього всього??
Hotab
 
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