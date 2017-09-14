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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 27 лип, 2024 15:38
tester7336 написав: холява написав:
))) во,во , во .....почему я должен , сын мосейчук , отец ермака ....
Короче , сущность понятна .
)))
вы абсолютно ничего не поняли.
но как обычно претензий к провладному кодлу у вас нет.
Ага .....претензий к провладному кодлу ....забыл .
Очень жаль что никто из вас так и не сказал КТО ДОЛЖЕН ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ ?
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холява
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Додано: Суб 27 лип, 2024 15:39
tester7336
но как обычно претензий к провладному кодлу у вас нет
Скажіть тут, що ви «провладне кодло» - у мене будуть тут до вас претензії.
Але ви кажете інше : «на війні можна загинути і тому моє життя стане гірше, тому хай окуповують». а також «а що захищати?»
Тому питання до вас виходячи з ваших слів тут.
Нагадайте до речі, у вас який нік був тут до липня 2024 року??
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 27 лип, 2024 15:42, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 15:39
Бетон написав:
Шаман, є інший вихід. Є. Замінити менеджмент зовнішньої політики. Взагалі Замінити всю Ze. Вони не справляються м'яко висловлюючись.
Нам треба перевіс у зброї.
Нам треба ВПК. Нам треба власні ракети.
Згоден. Но на кого міняти будем? По ходу конкуренції в команди ze нема.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 15:40
Hotab написав:
Ну вона так вміє))
Вмовили, додам її у ЧС, щоб подібних сепарських вкидів не бачити.
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_Mykola_
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Додано: Суб 27 лип, 2024 15:42
_Mykola_ написав: Hotab написав:_Mykola_
Микола, там сарказм . Ви зовсім не зрозуміли пост))
Я там не бачу смайликів
Оруууу ))))) Pesikot'а не хватает на меня, ведь я разсамозабанилась )))) Не надолго. Просто ЛАД задал прекрасный вопрос "зачем умирать", не менее прекрасный получился "зачем покупать" ответ. Николай, Вы сделали мой день, но так и не увидите этого сообщения!
Востаннє редагувалось stm
в Суб 27 лип, 2024 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 15:47
Hotab написав:
Ще раз: ви пропонуєте взагалі нікому не воювати бо є шанс загинути чи покалічитись? Чи одного сина мосійчук відправити і досить?
я нічого не пропоную - бо це значить вирішувати за інших.
а от про себе спитав вас досить конкретно - за що я повинен воювати.
ваша відповіть в стилі щоб жити не гірше ніж зараз спрацює тільки тоді коли повернутися з війни живим і здоровим. чи ви вважаєте що суспільство буде перейматися інвалідами та см’ями загиблих? я вже не одного питав. відповідь була цілком конкретна - а чому я повинен відірвати від себе та своїх дітей заради когось? причому відірвати не тільки зараз під час війни. це тягар на десятеліття.
чи може флер народить троє-п’ятеро дітей щоб демографію підтримати? знайде 100500 відмазок. але воювати хтось іти повинен.
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tester7336
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Додано: Суб 27 лип, 2024 15:51
tester7336
я нічого не пропоную -
Проблема сама якось розсмокчеться? Чи проблеми взагалі нема?
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Додано: Суб 27 лип, 2024 15:52
холява написав:
Очень жаль что никто из вас так и не сказал КТО ДОЛЖЕН ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ ?
як це хто? влада вже давно сказала ВСІ
але тут же придумала тих хто не буде
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Додано: Суб 27 лип, 2024 15:53
Hotab написав:
Нагадайте до речі, у вас який нік був тут до липня 2024 року??
я тобі не гюльчітай
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Додано: Суб 27 лип, 2024 15:54
Hotab написав:tester7336
я нічого не пропоную -
Проблема сама якось розсмокчеться? Чи проблеми взагалі нема?
кожен сам вирішує в міру свого світогляду.
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