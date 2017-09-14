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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 921192129213921492159216>
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:38

  tester7336 написав:
  холява написав:))) во,во , во .....почему я должен , сын мосейчук , отец ермака ....
Короче , сущность понятна .


)))
вы абсолютно ничего не поняли.
но как обычно претензий к провладному кодлу у вас нет.



Ага .....претензий к провладному кодлу ....забыл .

Очень жаль что никто из вас так и не сказал КТО ДОЛЖЕН ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ ?
холява
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:39

tester7336

но как обычно претензий к провладному кодлу у вас нет


Скажіть тут, що ви «провладне кодло» - у мене будуть тут до вас претензії.
Але ви кажете інше : «на війні можна загинути і тому моє життя стане гірше, тому хай окуповують». а також «а що захищати?»
Тому питання до вас виходячи з ваших слів тут.

Нагадайте до речі, у вас який нік був тут до липня 2024 року??
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 27 лип, 2024 15:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:39

  Бетон написав:
Шаман, є інший вихід. Є. Замінити менеджмент зовнішньої політики. Взагалі Замінити всю Ze. Вони не справляються м'яко висловлюючись.
Нам треба перевіс у зброї.
Нам треба ВПК. Нам треба власні ракети.

Згоден. Но на кого міняти будем? По ходу конкуренції в команди ze нема.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:40

  Hotab написав:Ну вона так вміє))

Вмовили, додам її у ЧС, щоб подібних сепарських вкидів не бачити. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:42

  _Mykola_ написав:
  Hotab написав:_Mykola_
Микола, там сарказм . Ви зовсім не зрозуміли пост))

Я там не бачу смайликів :mrgreen:

Оруууу ))))) Pesikot'а не хватает на меня, ведь я разсамозабанилась )))) Не надолго. Просто ЛАД задал прекрасный вопрос "зачем умирать", не менее прекрасный получился "зачем покупать" ответ. Николай, Вы сделали мой день, но так и не увидите этого сообщения!
Востаннє редагувалось stm в Суб 27 лип, 2024 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:47

  Hotab написав:Ще раз: ви пропонуєте взагалі нікому не воювати бо є шанс загинути чи покалічитись? Чи одного сина мосійчук відправити і досить?


я нічого не пропоную - бо це значить вирішувати за інших.
а от про себе спитав вас досить конкретно - за що я повинен воювати.
ваша відповіть в стилі щоб жити не гірше ніж зараз спрацює тільки тоді коли повернутися з війни живим і здоровим. чи ви вважаєте що суспільство буде перейматися інвалідами та см’ями загиблих? я вже не одного питав. відповідь була цілком конкретна - а чому я повинен відірвати від себе та своїх дітей заради когось? причому відірвати не тільки зараз під час війни. це тягар на десятеліття.
чи може флер народить троє-п’ятеро дітей щоб демографію підтримати? знайде 100500 відмазок. але воювати хтось іти повинен.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:51

tester7336

я нічого не пропоную -


Проблема сама якось розсмокчеться? Чи проблеми взагалі нема?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:52

  холява написав:Очень жаль что никто из вас так и не сказал КТО ДОЛЖЕН ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНУ ?


як це хто? влада вже давно сказала ВСІ
але тут же придумала тих хто не буде :lol:
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:53

  Hotab написав:Нагадайте до речі, у вас який нік був тут до липня 2024 року??


я тобі не гюльчітай :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:54

  Hotab написав:tester7336

я нічого не пропоную -


Проблема сама якось розсмокчеться? Чи проблеми взагалі нема?


кожен сам вирішує в міру свого світогляду.
tester7336
 
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