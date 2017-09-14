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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 92129213921492159216>
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:барабашов
Стане Філатов біля кулемета - хтось стане мером. Коли його (нового) почнемо відправляти до кулемета? На наступний день, чи тиждень хай побуде мером? Чи філатова відправимо до кулемета, і поки побудемо без мера, щоб не було у кого в ФБ писати коменти про відправку на фронт?
Мерів треба відправити в окоп. Поліцейських теж треба відправити. Воєнпенсів теж треба відправити. Всіх бюджетників (владу) треба було ще вчора.
Себе відправляти не можна.
Таке бидло, як філатов, дійсно краще відправити в тєплік відсвєчувать - користі більше
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:56

  Schmit написав:США вимагали від України скасувати “таємну військову операцію“ проти Росії, - NYT
Про яку конкретно операцію йдеться, джерела повідомити відмовилися.

Розкішно "таємну" операцію потрібно узгодити з рашою, а якщо їм щось не підійде, то вони пожаліються штатам?
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 15:57

  tester7336 написав:
  Hotab написав:tester7336

я нічого не пропоную -


Проблема сама якось розсмокчеться? Чи проблеми взагалі нема?


кожен сам вирішує в міру свого світогляду.

Говорю ж ЛАДу, не смотреть и не интересоваться как прожить зиму, пускай каждый владелец квартиры сам решает в меру своего мировоззрения. Всё просто как апельсин.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 16:02

  stm написав:
  tester7336 написав:кожен сам вирішує в міру свого світогляду.

Говорю ж ЛАДу, не смотреть и не интересоваться как прожить зиму, пускай каждый владелец квартиры сам решает в меру своего мировоззрения. Всё просто как апельсин.


да так все и есть. или каждый сам по себе или собирается группа что бы сообща.
что в таких группах с халявщиками делают? назначают руководить и распределять деньги?
все просто как апельсин.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 16:07

  Banderlog написав:
  Бетон написав:
Шаман, є інший вихід. Є. Замінити менеджмент зовнішньої політики. Взагалі Замінити всю Ze. Вони не справляються м'яко висловлюючись.
Нам треба перевіс у зброї.
Нам треба ВПК. Нам треба власні ракети.

Згоден. Но на кого міняти будем? По ходу конкуренції в команди ze нема.

є ракетні інженери, є світлі мудрі уми, є геніальні економісти-реформатори, є круті дипломати - справжні стратеги. це Україна - країна талантів . нам же їх не показуть. ви ж самі знаєте, що владі не потрібні талановиті. їм потрібні слухняні.
то вже ні на кого. строки повноважень і так вийшли
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 16:10

  tester7336 написав:
  stm написав:
  tester7336 написав:кожен сам вирішує в міру свого світогляду.

Говорю ж ЛАДу, не смотреть и не интересоваться как прожить зиму, пускай каждый владелец квартиры сам решает в меру своего мировоззрения. Всё просто как апельсин.


да так все и есть. или каждый сам по себе или собирается группа что бы сообща.
что в таких группах с халявщиками делают? назначают руководить и распределять деньги?
все просто как апельсин.

Расскажите. Как вы назначив главу осбб и прям каждый секунда следите не вывел ли он бабло себе на счёт? Появилась у него машина и надо истерить сразу что это наши деньги украл... Можно голословно, конечно. Машина у приличных людей появиться не может, а если ещё и после назначения так вообще в яблочко. Украл...
Или всё же как в жизни: собрание, голосование, назначение. И потом хрен спишешь без кворума...
Востаннє редагувалось stm в Суб 27 лип, 2024 16:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 16:11

  stm написав:
  Hotab написав:tester7336

я нічого не пропоную -


Проблема сама якось розсмокчеться? Чи проблеми взагалі нема?

кожен сам вирішує в міру свого світогляду.

Говорю ж ЛАДу, не смотреть и не интересоваться как прожить зиму, пускай каждый владелец квартиры сам решает в меру своего мировоззрения. Всё просто как апельсин.

эти простые апельсины в меру своего мировозрения находясь при этом в коллективной собственности, сожгут всё к чёртовой матери. они так нарешают сами, мало не покажется
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 16:15

  stm написав:Или всё же как в жизни: собрание, голосование, назначение. И потом хрен спишешь без кворума...


это все 30 лет пока делили Украину по карманам народ кворумно решал? круть.
рожать пятеро готовы для восполнения демографии? или отсутсвие кворума мешает?
Востаннє редагувалось tester7336 в Суб 27 лип, 2024 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 16:15

Бетон

находясь при этом в коллективной собственности, сожгут всё к чёртовой матери. они так нарешают сами, мало не покажется

Странно, почему вы этого же не пытаетесь понять в контексте защиты общей страны.
Вместе с Тестером
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 16:22

  tester7336 написав:
  stm написав:Или всё же как в жизни: собрание, голосование, назначение. И потом хрен спишешь без кворума...


это все 30 лет пока делили Украину по карманам народ кворумно решал? круть.
рожать пятеро готовы для восполнения демографии? или отсутсвие кворума мешает?

Вот, не понимаю ЛАД зная как делили страну 30 лет, по непонятным мне причинам что-то узнаёт. Неужто хочет чисто в теории лучшего будущего без твердых гарантий успеха?!!!
Давайте отговорим человека, не знает что творит! Я абсолютно на вашей стороне и логика у вас просто кремень!
Востаннє редагувалось stm в Суб 27 лип, 2024 16:23, всього редагувалось 2 разів.
stm
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