RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9213921492159216>
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 16:22

  Hotab написав:Бетон

находясь при этом в коллективной собственности, сожгут всё к чёртовой матери. они так нарешают сами, мало не покажется

Странно, почему вы этого же не пытаетесь понять в контексте защиты общей страны.
Вместе с Тестером

Ти не зрозумів? Тестер - це теж Бетон. Все просто, як апельсин :D :wink:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5132
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 16:28

  stm написав:
  tester7336 написав:
  stm написав:Или всё же как в жизни: собрание, голосование, назначение. И потом хрен спишешь без кворума...


это все 30 лет пока делили Украину по карманам народ кворумно решал? круть.
рожать пятеро готовы для восполнения демографии? или отсутсвие кворума мешает?

Вот, не понимаю ЛАД зная как делили страну 30 лет, по непонятным мне причинам что-то узнаёт. Неужто хочет чисто в теории лучшего будущего без твердых гарантий успеха?!!!
Давайте отговорим человека, не знает что творит! Я абсолютно на вашей стороне и логика у вас просто кремень!


так а куда 5 детей приплетем? он же не умеет рожать!
tester7336
 
Повідомлень: 64
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 16:31

  tester7336 написав:

так а куда 5 детей приплетем? он же не умеет рожать!

Берём выше, мы ж с вами мыслители высокого полета! Правильно, всем возвратиться в океан и быть амёбами. Они саморазмножаются, пару миллионов лет откатим и заживём. Ничего решать не надо, даже размножение путём деления ) абсолютное равноправие, т.к. сын Мосейчук та же амёба )))
Востаннє редагувалось stm в Суб 27 лип, 2024 16:34, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4951
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 16:32

  Banderlog написав:
  Бетон написав:Шаман, є інший вихід. Є. Замінити менеджмент зовнішньої політики. Взагалі Замінити всю Ze. Вони не справляються м'яко висловлюючись.
Нам треба перевіс у зброї.
Нам треба ВПК. Нам треба власні ракети.

Згоден. Но на кого міняти будем? По ходу конкуренції в команди ze нема.

конкуренція є. але і різні думки з цього приводу. я бачу проблему, шо зелена влада взагалі не хоче ділитися з будь-ким. а вибори наразі не на часі.

після війни змінимо 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 27 лип, 2024 16:36, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6426
З нами з: 29.09.19
Подякував: 621 раз.
Подякували: 1445 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 16:34

  stm написав:
  tester7336 написав:

так а куда 5 детей приплетем? он же не умеет рожать!

Берём выше, мы ж с вами мыслители высокого полета! Правильно, всем возвратиться в океан и быть амёбами. Они саморазмножаются, пару миллионов лет откатим и заживём. Ничего решать не надо, даже размножение путём деления ) абсолютное равноправие, т.к. сын Мосейчук та же амёба )))


но что бы пару миллионов лет продержаться таки 5 родить нужно.
а в океане хорошо.
tester7336
 
Повідомлень: 64
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 16:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Всем доброго дня.
Смотрю ничего не меняется. Только тетка флер немного приуныла, что оружие дали, а движение по фронту - отрицательное наступление на кордоны 91-го... Что ж так, флер? Вы же говорили про вот-вот, ща все будет... Что то ваши генералы, с которыми вы третесь дают вам какуюто лживую инфу.

Холява, и вам не хворать, молодец что подлечились. Видимо нюхание чужих мозгов просто так не проходит. Так сложилось что ваша прихоть со мной повидаться не исполнится. Получил я бронь, на целый год. Шо по чем - не буду озвучивать, а то у вас патриотизм закончится, как и новые бусифицированные добровольцы)))

Долярчик\Успих, ты там как, родной? Подзагорел? Когда вам там домой обещают, на дембель?
dimo_0n
 
Повідомлень: 438
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 16:55

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:Тобто особисто вам всеодно при кому жити, все ясно. Є така категорія наріду.
Хто вам сказав, шо ви при москалях не будете воювати десь на Варшавському напрямку, а сім`я мешкати не в Сибірі? Це після допитів фсб, якщо зможете вижити. Звісно ніякого майна у вас вже нема. І такий нарід москалі особливо не поважають, бо якшо ви зрадили власну Батьківщину, де гарантія шо ви не зрадите нову?

В Крыму такого не произошло.

Особисто за Крим я знаю мало. А з окупованих взагалі багато народу опинились десь за Уралом, або в СIЗО.
UPD: За Крим знаю одну сім'ю військового, він і дружина, вони не вийшли з Криму свого часу, майно і все таке. Так ось, вони у 2017 були передислоковані у "Вилючинск", далі я з ним не спілкувався, тобто подальшу долю не знаю.
Але після Криму опинитись на Камчатці...

Военные не показатель. Их всю жизнь перебрасывали с места на место. И когда был Союз, то было так - сегодня ты в ГСВГ, а завтра можешь оказаться в ЗакВО или в ЗабВО. За это у офицеров и зарплаты были выше, и отпуска больше, и на пенсию раньше. В Украине легче - такой глухомани нет.
На сегодняшних оккупированных территориях подробно ситуацию не знаю, но от выехавших оттуда таких историй не слышал. Хотя не отрицаю, почти наверняка есть. Но во время войны это понятно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29709
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 16:58

  tester7336 написав:
  stm написав:
  tester7336 написав:

так а куда 5 детей приплетем? он же не умеет рожать!

Берём выше, мы ж с вами мыслители высокого полета! Правильно, всем возвратиться в океан и быть амёбами. Они саморазмножаются, пару миллионов лет откатим и заживём. Ничего решать не надо, даже размножение путём деления ) абсолютное равноправие, т.к. сын Мосейчук та же амёба )))


но что бы пару миллионов лет продержаться таки 5 родить нужно.
а в океане хорошо.

У вас ошибка не продержаться план, а отмотать назад. Коллега, 5 детей родили и вывезли таки фурой? По 500евро на детей и вот уже не дальнобой, а человек без забот что с мобилизацией :)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4951
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 16:59

  stm написав:
  ЛАД написав:
  Faceless написав:..........
Так, є власна котельня, але для неї і насосів на опалення генератор на 150 кВт купили ще в 2022. Там обслуговування йде вкупі з платежем за опалення.

Крутой у вас дом - на такие затраты пошли. Сколько у вас квартир? И все платят?

ЛАД, зачем Вам покупать? Ведь вы живете в матрице и не знаете всех раскладов. Вон сын Мосейчук не покупает ничего, просто живёт не в Украине. Зачем? Простой ведь вопрос? Расклады: ваши литиевые батареи могут загореться, будет пожар, как профана вас могут нагнуть на деньги за то, что сгорит к чертям и вы утратите деньги. Почему зная что может быть пожар вы не хотите мёрзнуть, ведь незамерзнуть гарантий нет - это будущее его не знает никто. Странные у вас желания...

Как часто, непонятно, что Вы хотели сказать.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29709
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 16:59

  Schmit написав:
"...посилиться і нападе знову".

мінцирк відповість Дія++++ і Резерв^3
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35762
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1586 раз.
Подякували: 2782 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 9213921492159216>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63248
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222447
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 707797
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4126)
27.07.2024 16:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.