Всем доброго дня.Смотрю ничего не меняется. Только тетка флер немного приуныла, что оружие дали, а движение по фронту - отрицательное наступление на кордоны 91-го... Что ж так, флер? Вы же говорили про вот-вот, ща все будет... Что то ваши генералы, с которыми вы третесь дают вам какуюто лживую инфу.Холява, и вам не хворать, молодец что подлечились. Видимо нюхание чужих мозгов просто так не проходит. Так сложилось что ваша прихоть со мной повидаться не исполнится. Получил я бронь, на целый год. Шо по чем - не буду озвучивать, а то у вас патриотизм закончится, как и новые бусифицированные добровольцы)))Долярчик\Успих, ты там как, родной? Подзагорел? Когда вам там домой обещают, на дембель?