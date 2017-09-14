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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9213921492159216
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 17:03

  dimo_0n написав:Всем доброго дня.
Смотрю ничего не меняется. Только тетка флер немного приуныла, что оружие дали, а движение по фронту - отрицательное наступление на кордоны 91-го... Что ж так, флер? Вы же говорили про вот-вот, ща все будет... Что то ваши генералы, с которыми вы третесь дают вам какуюто лживую инфу.

Холява, и вам не хворать, молодец что подлечились. Видимо нюхание чужих мозгов просто так не проходит. Так сложилось что ваша прихоть со мной повидаться не исполнится. Получил я бронь, на целый год. Шо по чем - не буду озвучивать, а то у вас патриотизм закончится, как и новые бусифицированные добровольцы)))

Долярчик\Успих, ты там как, родной? Подзагорел? Когда вам там домой обещают, на дембель?


Даже не представляю , как вы в Пензе получили бронь ?
Патриотизм не закончится , потому что ЖИВУ НАДЕЖДОЙ , хоть через год но встретимся .
Берегите голову , чтобы было что нюхать ....
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 17:04

  ЛАД написав:
  stm написав:ЛАД, зачем Вам покупать? Ведь вы живете в матрице и не знаете всех раскладов. Вон сын Мосейчук не покупает ничего, просто живёт не в Украине. Зачем? Простой ведь вопрос? Расклады: ваши литиевые батареи могут загореться, будет пожар, как профана вас могут нагнуть на деньги за то, что сгорит к чертям и вы утратите деньги. Почему зная что может быть пожар вы не хотите мёрзнуть, ведь незамерзнуть гарантий нет - это будущее его не знает никто. Странные у вас желания...

Как часто, непонятно, что Вы хотели сказать.

30 лет разворовывали страну почему Вы собираетесь что-то покупать, а не как сын Мосейчук? Что непонятного?
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 17:08

  stm написав:У вас ошибка не продержаться план, а отмотать назад. Коллега, 5 детей родили и вывезли таки фурой? По 500евро на детей и вот уже не дальнобой, а человек без забот что с мобилизацией :)


ух ты. машина времени. отмотать назад. снимаю шляпу.
и как можно вывезти фурой 5 детей которые у вас в будущем если мы назад идем?
или машина в две сотроны будет работать - родите и сразу назад. я вообще в восторге.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 17:11

  _Mykola_ написав:
  stm написав:
  _Mykola_ написав:------------------------
stm
Спасибо. Но государство не создало 100% гарантии, что всё при монтаже и продаже будет хорошо. Нет положения нового как установить инвертор и батареи. Зевлада вообще не думает о народе... Пока власть не сменим считаю что о покупке речи быть не может. Ибо на простой вопрос: зачем покупать литиевожелезные батареи мне не дали...
----------------------
Так вали на кацапію, якщо тебе настільки все не влаштовує!
Чи розказати популярно та у відвертих виразах без цензури хто винний у розв'язанні війни?

Мы с Шаманом игрались и Вы очередное подтверждение. Мужская логика пряма как угол дома. Это забавно :)

Скріни не горять!
Подібні прямі публічні заклики до повалення влади чітко попадають під статтю ККУ.

Видимо, имелось ввиду, что не надо покупать генераторы или аккумы. Но не уверен.
Скидати владу stm обычно не предлагает. :)
ЛАД
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