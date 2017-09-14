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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 27 лип, 2024 17:03
dimo_0n написав:
Всем доброго дня.
Смотрю ничего не меняется. Только тетка флер немного приуныла, что оружие дали, а движение по фронту - отрицательное наступление на кордоны 91-го... Что ж так, флер? Вы же говорили про вот-вот, ща все будет... Что то ваши генералы, с которыми вы третесь дают вам какуюто лживую инфу.
Холява, и вам не хворать, молодец что подлечились. Видимо нюхание чужих мозгов просто так не проходит. Так сложилось что ваша прихоть со мной повидаться не исполнится. Получил я бронь, на целый год. Шо по чем - не буду озвучивать, а то у вас патриотизм закончится, как и новые бусифицированные добровольцы)))
Долярчик\Успих, ты там как, родной? Подзагорел? Когда вам там домой обещают, на дембель?
Даже не представляю , как вы в Пензе получили бронь ?
Патриотизм не закончится , потому что ЖИВУ НАДЕЖДОЙ , хоть через год но встретимся .
Берегите голову , чтобы было что нюхать ....
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холява
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Додано: Суб 27 лип, 2024 17:04
ЛАД написав: stm написав:
ЛАД, зачем Вам покупать? Ведь вы живете в матрице и не знаете всех раскладов. Вон сын Мосейчук не покупает ничего, просто живёт не в Украине. Зачем? Простой ведь вопрос? Расклады: ваши литиевые батареи могут загореться, будет пожар, как профана вас могут нагнуть на деньги за то, что сгорит к чертям и вы утратите деньги. Почему зная что может быть пожар вы не хотите мёрзнуть, ведь незамерзнуть гарантий нет - это будущее его не знает никто. Странные у вас желания...
Как часто, непонятно, что Вы хотели сказать.
30 лет разворовывали страну почему Вы собираетесь что-то покупать, а не как сын Мосейчук? Что непонятного?
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stm
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Додано: Суб 27 лип, 2024 17:08
stm написав:
У вас ошибка не продержаться план, а отмотать назад. Коллега, 5 детей родили и вывезли таки фурой? По 500евро на детей и вот уже не дальнобой, а человек без забот что с мобилизацией
ух ты. машина времени. отмотать назад. снимаю шляпу.
и как можно вывезти фурой 5 детей которые у вас в будущем если мы назад идем?
или машина в две сотроны будет работать - родите и сразу назад. я вообще в восторге.
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tester7336
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Додано: Суб 27 лип, 2024 17:11
_Mykola_ написав: stm написав: _Mykola_ написав:
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Спасибо. Но государство не создало 100% гарантии, что всё при монтаже и продаже будет хорошо. Нет положения нового как установить инвертор и батареи. Зевлада вообще не думает о народе... Пока власть не сменим считаю что о покупке речи быть не может.
Ибо на простой вопрос: зачем покупать литиевожелезные батареи мне не дали...
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Так вали на кацапію, якщо тебе настільки все не влаштовує!
Чи розказати популярно та у відвертих виразах без цензури хто винний у розв'язанні війни?
Мы с Шаманом игрались и Вы очередное подтверждение. Мужская логика пряма как угол дома. Это забавно
Скріни не горять!
Подібні прямі публічні заклики до повалення влади чітко попадають під статтю ККУ.
Видимо, имелось ввиду, что не надо покупать генераторы или аккумы. Но не уверен.
Скидати владу stm
обычно не предлагает.
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ЛАД
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Додано: Суб 27 лип, 2024 17:21
smdtranz написав:
«джерелом влади в Україні є народ»
у тех кто в «кайданах» такой же паспорт, как и у тех, кто в велюре.
и такое же избирательное право.
так что в том, что вам плохо живется и вы не в велюре, виноваты лично вы сами, миллионы серых в «кайданах» без образования, воспитания, планирования на хотя бы день вперед и тд.
богатые из велюра хотя бы что-то пытаются в этой стране дураков создать. но потом приходят на выборы миллионы рабов и опять пытаются все отнять и поделить.
или хотя бы стать таким же рабом но с правом сунуть рыло в корыто или чьи-то карманы.
Знатно підлизнув "Слугам-народа"...
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Додано: Суб 27 лип, 2024 17:23
tester7336 написав: stm написав:
У вас ошибка не продержаться план, а отмотать назад. Коллега, 5 детей родили и вывезли таки фурой? По 500евро на детей и вот уже не дальнобой, а человек без забот что с мобилизацией
ух ты. машина времени. отмотать назад. снимаю шляпу.
и как можно вывезти фурой 5 детей которые у вас в будущем если мы назад идем?
или машина в две сотроны будет работать - родите и сразу назад. я вообще в восторге.
Коллега, Вы прям как Хотаб начали задавать неприятные для ответов вопросы? Зачем-то. Достаточно быть просто в восторге!
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Додано: Суб 27 лип, 2024 17:29
Росія до кінця року планує збільшити чисельність своїх військ в Україні до 690 тисяч.
Головком ЗСУ Олександр Сирський в інтервʼю The Guardian розповів, що на початку повномасштабного вторгнення РФ мала 100 тисяч солдатів, а зараз кількість окупаційних військ зросла до 520 тисяч і їх поповнюватимуть.
Росіяни також мають значну перевагу в техніці. Співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь, каже Сирський. Наприклад, кількість танків у росіян з 2022 року зросла вдвічі (з 1 700 до 3 500), кількість артилерії — втричі, а кількість бронетранспортерів — з 4 500 до 8 900.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 17:52
Shaman написав: ЛАД написав:
Я здесь несколько раз задавал вопрос, что ответить человеку, который спрашивает: "А за что я должен умирать?"
Никто так и не ответил.
А вопрос очень важный.
наприклад щоб не вбили твоїх дочок та онуків. за таке готовий ризикнути воювати з можливістю померти?
Ось саме на це питання доволі легко відповісти. Якщо ставити на меті безпеку своїх близьких, то варіант йти у військо - то, мабуть, чи не найгірше рішення. Бо велика ймовірність і самому загинути, після чого шанси на сумну участь сім'ї збільнуються кратно, причому даже у тому випадку, коли країні вдасться відбитись від ворога.
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Додано: Суб 27 лип, 2024 17:56
Shaman написав: katso написав: smdtranz написав:
скажем, люди при первой же возможности меняют жигуль на иномарку, за то комуняк по парламенту еще 20 лет таскали,
И как, лучше стало жить когда комуняк в парламенте не стало?
ви ж маніпулюєте, в нас, коли комуняк не стало, війна почалася. а де комуняк викинули "на мороз" ще в 90х, Польща там чи Естонія - бачите результат
не комуняк на мороз, а гебню
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Додано: Суб 27 лип, 2024 17:58
ЛАД написав: Hotab написав:tester7336
знову сами придумали і мені приписали?
Що я «знов придумав»?
Я питання вам ставлю. Ви як вуж крутитесь.
Натякати, що нема чого захищати навчились, відповідати на питання - ні.
Я здесь несколько раз задавал вопрос, что ответить человеку, который спрашивает: "А за что я должен умирать?"
Никто так и не ответил.
А вопрос очень важный.
як за що? щоб "воєнні мірного врємєні" та інший сорт вищий могли ховатися за законом та цмудити бюджетну сісю
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