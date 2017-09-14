Faceless написав:.......... Так, є власна котельня, але для неї і насосів на опалення генератор на 150 кВт купили ще в 2022. Там обслуговування йде вкупі з платежем за опалення.
Крутой у вас дом - на такие затраты пошли. Сколько у вас квартир? И все платят?
ЛАД, зачем Вам покупать? Ведь вы живете в матрице и не знаете всех раскладов. Вон сын Мосейчук не покупает ничего, просто живёт не в Украине. Зачем? Простой ведь вопрос? Расклады: ваши литиевые батареи могут загореться, будет пожар, как профана вас могут нагнуть на деньги за то, что сгорит к чертям и вы утратите деньги. Почему зная что может быть пожар вы не хотите мёрзнуть, ведь незамерзнуть гарантий нет - это будущее его не знает никто. Странные у вас желания...
detroytred написав:Маячня... Тупо перекрутили думки. Як завжди.
Почему? Зачем сейчас в Харькове покупать батареи и инверторы? Вы ж не знаете что там не только сын Мосейчук, но и сам Терехов всей правды нам не скажет. А западные партнёры тоже хороши, дали крохи Патриотов что на Харьков не хватает... И самое ужасное, что самое правильное решение не защищать (в т.ч. Харьков), так можно ж действительно умереть. Или пораниться. А ЛАД не едет, а расспрашивает какие-то абсолютно не важные для жизни вещи...
ЛАД написав:Я здесь несколько раз задавал вопрос, что ответить человеку, который спрашивает: "А за что я должен умирать?" Никто так и не ответил. А вопрос очень важный.
наприклад щоб не вбили твоїх дочок та онуків. за таке готовий ризикнути воювати з можливістю померти?
Ось саме на це питання доволі легко відповісти. Якщо ставити на меті безпеку своїх близьких, то варіант йти у військо - то, мабуть, чи не найгірше рішення. Бо велика ймовірність і самому загинути, після чого шанси на сумну участь сім'ї збільнуються кратно, причому даже у тому випадку, коли країні вдасться відбитись від ворога.
местные адепты щас вам докажут что родственники стефанчука и ермака потужно возьмут на содержание все семьи погибших и инвалидов. и мосейчучка с сыном тоже.
Росія до кінця року планує збільшити чисельність своїх військ в Україні до 690 тисяч.
Головком ЗСУ Олександр Сирський в інтервʼю The Guardian розповів, що на початку повномасштабного вторгнення РФ мала 100 тисяч солдатів, а зараз кількість окупаційних військ зросла до 520 тисяч і їх поповнюватимуть.
Росіяни також мають значну перевагу в техніці. Співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь, каже Сирський. Наприклад, кількість танків у росіян з 2022 року зросла вдвічі (з 1 700 до 3 500), кількість артилерії — втричі, а кількість бронетранспортерів — з 4 500 до 8 900.
detroytred написав:Маячня... Тупо перекрутили думки. Як завжди.
Почему? Зачем сейчас в Харькове покупать батареи и инверторы? Вы ж не знаете что там не только сын Мосейчук, но и сам Терехов всей правды нам не скажет. А западные партнёры тоже хороши, дали крохи Патриотов что на Харьков не хватает... И самое ужасное, что самое правильное решение не защищать (в т.ч. Харьков), так можно ж действительно умереть. Или пораниться. А ЛАД не едет, а расспрашивает какие-то абсолютно не важные для жизни вещи...
Тому що ЛАД і тільки ЛАД вирішує, що йому робити; як йому робити; коли; де; і т.д. Стосовно себе. І максимум, іншим може лише запропонувати.
Навіть якщо йому просто хочеться, то це хочеться стосовно себе може бути будь-яким. Про це була мова.
Ви і Ко, яко оті партєйці-комісари та прочая прочая в інших тужурках, лізите зі своїми хатєлками, вподобайками; баченнями, як треба; хто що повинен; до інших... З претензіями, докорами, відповідальністю і т.д.
Вам це вже і так і етак пояснюють, а ви все ніяк не допетрите.