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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9215921692179218>
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 17:58

  Shaman написав:
після війни змінимо 8)
з чого б вона закінчилась? ) їм тоді куди? Свати знімати?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 18:05

  stm написав:
  ЛАД написав:
  Faceless написав:..........
Так, є власна котельня, але для неї і насосів на опалення генератор на 150 кВт купили ще в 2022. Там обслуговування йде вкупі з платежем за опалення.

Крутой у вас дом - на такие затраты пошли. Сколько у вас квартир? И все платят?

ЛАД, зачем Вам покупать? Ведь вы живете в матрице и не знаете всех раскладов. Вон сын Мосейчук не покупает ничего, просто живёт не в Украине. Зачем? Простой ведь вопрос? Расклады: ваши литиевые батареи могут загореться, будет пожар, как профана вас могут нагнуть на деньги за то, что сгорит к чертям и вы утратите деньги. Почему зная что может быть пожар вы не хотите мёрзнуть, ведь незамерзнуть гарантий нет - это будущее его не знает никто. Странные у вас желания...

Маячня...
Тупо перекрутили думки. Мої.
Як завжди.

Ще й до ЛАДа їх притулили навіщось.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 18:07

  detroytred написав:Маячня...
Тупо перекрутили думки.
Як завжди.

Почему? Зачем сейчас в Харькове покупать батареи и инверторы? Вы ж не знаете что там не только сын Мосейчук, но и сам Терехов всей правды нам не скажет. А западные партнёры тоже хороши, дали крохи Патриотов что на Харьков не хватает... И самое ужасное, что самое правильное решение не защищать (в т.ч. Харьков), так можно ж действительно умереть. Или пораниться. А ЛАД не едет, а расспрашивает какие-то абсолютно не важные для жизни вещи...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 18:18

  tester7336 написав:
  stm написав:Или всё же как в жизни: собрание, голосование, назначение. И потом хрен спишешь без кворума...


это все 30 лет пока делили Украину по карманам народ кворумно решал? круть.
рожать пятеро готовы для восполнения демографии? или отсутсвие кворума мешает?

не та ВОС: "рожатєльніца"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 18:19

  M-Audio написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Я здесь несколько раз задавал вопрос, что ответить человеку, который спрашивает: "А за что я должен умирать?"
Никто так и не ответил.
А вопрос очень важный.

наприклад щоб не вбили твоїх дочок та онуків. за таке готовий ризикнути воювати з можливістю померти?

Ось саме на це питання доволі легко відповісти. Якщо ставити на меті безпеку своїх близьких, то варіант йти у військо - то, мабуть, чи не найгірше рішення. Бо велика ймовірність і самому загинути, після чого шанси на сумну участь сім'ї збільнуються кратно, причому даже у тому випадку, коли країні вдасться відбитись від ворога.


местные адепты щас вам докажут что родственники стефанчука и ермака потужно возьмут на содержание все семьи погибших и инвалидов. и мосейчучка с сыном тоже.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 18:22

  vitaliiangel написав:
Росія до кінця року планує збільшити чисельність своїх військ в Україні до 690 тисяч.

Головком ЗСУ Олександр Сирський в інтервʼю The Guardian розповів, що на початку повномасштабного вторгнення РФ мала 100 тисяч солдатів, а зараз кількість окупаційних військ зросла до 520 тисяч і їх поповнюватимуть.

Росіяни також мають значну перевагу в техніці. Співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь, каже Сирський. Наприклад, кількість танків у росіян з 2022 року зросла вдвічі (з 1 700 до 3 500), кількість артилерії — втричі, а кількість бронетранспортерів — з 4 500 до 8 900.


це відмазка, чи як розуміти?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 18:24

  detroytred написав:Маячня...
Тупо перекрутили думки. Мої.
Як завжди.

Ще й до ЛАДа їх притулили навіщось.

не перейматеся, червоний тиждень календара: ні дати, ні взяти
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 18:29

  stm написав:
  detroytred написав:Маячня...
Тупо перекрутили думки.
Як завжди.

Почему? Зачем сейчас в Харькове покупать батареи и инверторы? Вы ж не знаете что там не только сын Мосейчук, но и сам Терехов всей правды нам не скажет. А западные партнёры тоже хороши, дали крохи Патриотов что на Харьков не хватает... И самое ужасное, что самое правильное решение не защищать (в т.ч. Харьков), так можно ж действительно умереть. Или пораниться. А ЛАД не едет, а расспрашивает какие-то абсолютно не важные для жизни вещи...

Тому що ЛАД і тільки ЛАД вирішує, що йому робити; як йому робити; коли; де; і т.д.
Стосовно себе.
І максимум, іншим може лише запропонувати.

Навіть якщо йому просто хочеться, то це хочеться стосовно себе може бути будь-яким.
Про це була мова.


Ви і Ко, яко оті партєйці-комісари та прочая прочая в інших тужурках, лізите зі своїми хатєлками, вподобайками; баченнями, як треба; хто що повинен; до інших... З претензіями, докорами, відповідальністю і т.д.

Вам це вже і так і етак пояснюють, а ви все ніяк не допетрите.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 18:30

На рф упало нло


Муха ты веришь в нло?
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 18:31

  ЛАД написав:На сегодняшних оккупированных территориях подробно ситуацию не знаю, но от выехавших оттуда таких историй не слышал. Хотя не отрицаю, почти наверняка есть. Но во время войны это понятно.

Можливо ви не хочете цього знать?
https://www.rbc.ua/rus/news/deportatsiy ... 30340.html
https://mipl.org.ua/vyrizaly-z-na-shhok ... -koloniyi/
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