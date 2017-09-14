Water написав:Звісно "будете" це я пишу шо буває коли приходять у гості москалі. У деяких вони вже прийшли, а к деяким ще не дійшли, але схоже деякий нарід чекає їх у гості. Ще вони можуть тупо пристрелити.
тобто таки ви писали про майбутнє? то спитаю ще раз - ви Ванга?
Ви хочете запитать шо буде особисто з вами? На краще не сподівайтесь.
detroytred написав:Маячня... Тупо перекрутили думки. Як завжди.
Почему? Зачем сейчас в Харькове покупать батареи и инверторы? Вы ж не знаете что там не только сын Мосейчук, но и сам Терехов всей правды нам не скажет. А западные партнёры тоже хороши, дали крохи Патриотов что на Харьков не хватает... И самое ужасное, что самое правильное решение не защищать (в т.ч. Харьков), так можно ж действительно умереть. Или пораниться. А ЛАД не едет, а расспрашивает какие-то абсолютно не важные для жизни вещи...
Тому що ЛАД і тільки ЛАД вирішує, що йому робити; як йому робити; коли; де; і т.д. Стосовно себе. І максимум, іншим може лише запропонувати.
Навіть якщо йому просто хочеться, то це хочеться стосовно себе може бути будь-яким. Про це була мова.
Ви і Ко, яко оті партєйці-комісари та прочая прочая в інших тужурках, лізите зі своїми хатєлками, вподобайками; баченнями, як треба; хто що повинен; до інших... З претензіями, докорами, відповідальністю і т.д.
Вам це вже і так і етак пояснюють, а ви все ніяк не допетрите.
Т.е. делает это всё же хорошо ))) несмотря на 30 лет крали, сын Мосейчук и т.д. ))) Это ж ужасно! Детройт, так можно ж и Матрицу сломать ЛАДу и Ко...