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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9215921692179218
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 18:33

  tester7336 написав:
  Water написав:Звісно "будете" це я пишу шо буває коли приходять у гості москалі. У деяких вони вже прийшли, а к деяким ще не дійшли, але схоже деякий нарід чекає їх у гості.
Ще вони можуть тупо пристрелити.

тобто таки ви писали про майбутнє?
то спитаю ще раз - ви Ванга?

Ви хочете запитать шо буде особисто з вами? На краще не сподівайтесь.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 18:35

  vitaliiangel написав:а ты веришь в нло?


flyman
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 18:40

  Water написав:Ви хочете запитать шо буде особисто з вами? На краще не сподівайтесь.


а ви з нашою владою ще сподіваєтеся на краще?
в кого окуляри купили? хоча не відповідайте - знаю :lol:
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 18:43

  detroytred написав:
  stm написав:
  detroytred написав:Маячня...
Тупо перекрутили думки.
Як завжди.

Почему? Зачем сейчас в Харькове покупать батареи и инверторы? Вы ж не знаете что там не только сын Мосейчук, но и сам Терехов всей правды нам не скажет. А западные партнёры тоже хороши, дали крохи Патриотов что на Харьков не хватает... И самое ужасное, что самое правильное решение не защищать (в т.ч. Харьков), так можно ж действительно умереть. Или пораниться. А ЛАД не едет, а расспрашивает какие-то абсолютно не важные для жизни вещи...

Тому що ЛАД і тільки ЛАД вирішує, що йому робити; як йому робити; коли; де; і т.д.
Стосовно себе.
І максимум, іншим може лише запропонувати.

Навіть якщо йому просто хочеться, то це хочеться стосовно себе може бути будь-яким.
Про це була мова.


Ви і Ко, яко оті партєйці-комісари та прочая прочая в інших тужурках, лізите зі своїми хатєлками, вподобайками; баченнями, як треба; хто що повинен; до інших... З претензіями, докорами, відповідальністю і т.д.

Вам це вже і так і етак пояснюють, а ви все ніяк не допетрите.

Т.е. делает это всё же хорошо ))) несмотря на 30 лет крали, сын Мосейчук и т.д. ))) Это ж ужасно! Детройт, так можно ж и Матрицу сломать ЛАДу и Ко...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 18:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тестер, пишіть щось не таке, як всі нормальні люди, бо Флер в її викривленній лицемірям парадигмі, думає що ви апельсин
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 18:49

  stm написав:Т.е. делает это всё же хорошо ))) несмотря на 30 лет крали, сын Мосейчук и т.д. ))) Это ж ужасно! Детройт, так можно ж и Матрицу сломать ЛАДу и Ко...

Категорії добре-пагане, як і вірш "что такое хорошо, что такое плохо", в даному обговоренні недоречні.
Не намагайтеся підмінювати предмет.
Як завжди.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 18:52

  Hotab написав:Бетон

находясь при этом в коллективной собственности, сожгут всё к чёртовой матери. они так нарешают сами, мало не покажется

Странно, почему вы этого же не пытаетесь понять в контексте защиты общей страны.
Вместе с Тестером

Понимаю.
С Вами согласен.
Но Ze нелох не компетентен. Почему Вы не пытаетесь это понять. 5 лет для этого было
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 27 лип, 2024 18:53, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 18:52

  Бетон написав:Тестер, пишіть щось не таке, як всі нормальні люди, бо Флер в її викривленній лицемірям парадигмі, думає що ви апельсин

https://filmix.fm/films/drama/1207-zavodnoy-apelsin-1971.html
flyman
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